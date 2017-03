Extremadura – Mérida: el derbi extremeño por excelencia

Google Plus

Foto: Dani Navarro (Vavel.com)

Un derbi entre Extremadura y Mérida, con unas siglas u otras, nunca es un partido más. Siempre es uno de esos partido que en Extremadura señalan en el calendario al principio de la temporada y más si ambos equipos llegan en un buen momento de forma, como actualmente sucede.

Con el estadio Francisco de la Hera con un gran lavado de cara, al que le han puesto un césped nuevo espectacular que se estrenará esta misma jornada, los dos conjuntos extremeños más históricos de la región se enfrentaran en un duelo que será de otra categoría. Y no es para menos, ya que se esperan cerca de 10.000 espectadores en las gradas, unos 2.000 procedente de Mérida.

En un derbi todo puede pasar y la vitola de favorito solo dura hasta que el colegiado da el comienzo al partido. 30 kilómetros separan el Estadio Romano de Mérida del Francisco de la Hera de Almendralejo, 15 puntos separan al Mérida del Extremadura pero cuando empiece a rodar el balón todo eso dará igual y 22 gladiadores lucharán por alzarse con los tres puntos alentados por sus numerosos fieles.

Factor campo

El conjunto almendralejense quiere prolongar su buena racha, en la que ya suma seis jornadas sin conocer la derrota que le ha hecho salir del descenso tras conseguir un punto ante La Roda la pasada jornada. Aunque Juan Sabas, entrenador del Extremadura y exjugador del Mérida en Primera, no se mostraba muy contento por el empate en La Roda, sabe que ese punto será bueno si su equipo logra una victoria ante el Mérida.

El técnico madrileño en rueda de prensa no especulaba: “Nadie se quiere poner el disfraz de lobo. Somos dos equipos parecidos, que no conceden mucho al rival y que nos gusta llevar la iniciativa. Yo voy a intentar llevarla e ir a por el partido”. Además, Sabas tiene muy claro su once titular: “Es el partido en el que más claro tengo el once”.

El entrenador azulgrana también se pronunció sobre su pasado como futbolista romano: “Siempre que te enfrentas a equipos en los que has tenido la suerte de jugar, son partidos especiales. El domingo Eloy quiere ganar, yo quiero ganar y las dos aficiones quieren ganar porque nos jugamos tres puntos vitales. Me gusta que se viva así. Hay ambiente futbolístico y parece un derbi de mucha más categoría”.

Para este partido el Extremadura UD no cuenta con la baja de ningún futbolista y el técnico recupera a Walter y a José Rodríguez que se perdieron el partido ante La Roda por lesión. Ante el Mérida el Extremadura tiene la posibilidad de dar un golpe encima de la mesa en el grupo y además puede resarcirse del 5-1 de la primera vuelta, aunque ese equipo con el actual tiene muy poco que ver.

Foto: Mérida AD

Asaltar el Francisco de la Hera

El conjunto de Eloy Jiménez quiere hacer lo que por el momento nadie ha logrado desde la llegada de Juan Sabas al equipo azulgrana, ganar en el Francisco de la Hera. Los romanos quieren prolongar su buena racha a pesar de no lograr pasar del 0-0 la pasada jornada ante el Atlético Sanluqueño.

Eloy Jiménez en rueda prensa aseguraba que el partido no iba a ser nada fácil: “Preveo un partido muy igualado, un partido de pequeños detalles. Son dos buenos equipos que llegan en dinámicas positivas y los dos necesitamos los puntos”. En cuanto al Extremadura, Eloy lo tiene claro: “Es un equipo prácticamente nuevo, con jugadores que tienen experiencia, calidad y que saben lo que es el fútbol de Segunda B. Si además los resultados están saliendo y hay una estabilidad a nivel de club pues hace que el futbolista rinda. Es totalmente distinto a lo que pasaba en la primera vuelta”.

Si Sabas decía que quería llevar la iniciativa, esto decía Eloy: “Nosotros no vamos a esperar al Extremadura. El Extremadura va a jugar su partido, va a jugar en casa y va a salir a tope pero tenemos que ir allí a por el partido. No vamos a ir a especular". La cosa promete.

Para el derbi el técnico manchego del Mérida solo cuenta con la baja del lesionado Carlos Rodríguez y la duda de Dani Fernández aunque recupera al capitán y jefe de la zaga Paco Aguza además de Diego Cascón, ambos sancionados la pasada jornada.

Foto: Mérida AD

Historia de los derbis

La historia de los derbis entre Extremadura y Mérida siempre es muy plural. Victorias, empates o derrotas sobre la bocina, polémica o sin ir más lejos, jugadores que han vestido la camiseta de los dos equipos. Hay una lista muy amplia de estos últimos pero en la actualidad solo están Carlos Rubén y Zamora en el Extremadura que hayan vestido la camiseta romana. En el Mérida, actualmente ningún jugador ha vestido la azulgrana aunque Hugo Díaz la temporada pasada estuvo muy cerca de hacerlo, incluso se anunció su fichaje, pero la oferta del Real Jaén finalmente le sedujo más.

Un Hugo Díaz que no pudo jugar el partido de ida en el Romano en el que el Mérida se impuso por 5-1 a un Extremadura que atravesaba por uno de los peores momentos de la temporada. Los goles de Ayoze, Yacine, Antonio Romero, Hugo Rodríguez y Borja sentenciaron a un Extremadura en el que anotó Pierre y que terminó con tres expulsados. En el partido del Francisco de la Hera cualquier tipo de parecido con aquel encuentro será mera casualidad.

Mérida y Extremadura son los dos únicos equipos extremeños que han disputado la Primera División aunque nunca se han llegado a enfrentar en la categoría reina. Sin contar el partido de la ida en el Romano, estos son los enfrentamientos entre ambos desde el año 2000:

Posibles alineaciones

Extremadura UD: Toni Doblas, Sergio Rodríguez, Zamora, José Rodríguez, Aitor, Fall, Boateng, Javi Pérez, Walter, Pierre y Willy.

Mérida AD: Javi Mandaluniz, Alex Díez, Víctor Mongil, Paco Aguza, Miguel Marín, Pardo, Antonio Romero, Hugo Rodríguez, Óscar Rico, Yacine y Hugo Díaz.