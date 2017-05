Previa Real Jaén - Extremadura: ganarse la categoría

Previa Real Jaén - Extremadura : momento de ganarse la categoría

La hora de la verdad ha llegado. Independientemente del calendario que se mire, indistintamente del mecanismo con el que se realicen los cálculos, Jaén y Extremadura han peleado durante muchos meses para ser dignos integrantes de un grupo IV que no tiene sitio para todos. El domingo a partir de las 18:30 se abre una "veda" para esgrimir ,con argumentos futbolísticos, qué equipo merece quedarse en 2ªB.

El de La Victoria será algo más que un partido de fútbol. Dos ciudades frente a frente empeñadas en borrar el término "Tercera" de sus respectivos diccionarios. Dos equipos inmersos en la imperiosa necesidad de garantizar su valía con puntos. Dos aficiones repletas de sueños de fútbol y 90 minutos para decidir un futuro teñido de bronce, reservado tan sólo para aquél que menos errores cometa.

Tras ocho meses de intensa competición, toca "escribir" el final y a Jaén y Extremadura les ha llegado "su momento".

Evitar la promoción

La victoria del pasado domingo frente al Marbella ya es historia. El Extremadura dio un gran paso, pero para lograr el objetivo necesita refrendarlo sacando un resultado positivo en su visita al estadio Municipal de La Victoria. Dos puntos separan a los azulgrana de los puestos de salvación directa por lo que, en caso de vencer al conjunto jiennense, las opciones de optar a algo más que a la promoción aumentarían considerablemente.

Juan Sabas en rueda de prensa. | Foto: Carlos Gómez

El técnico del Extremadura, Juan Sabas, manifestaba el riesgo que entraña cualquier tipo de relajación " cabe la posibilidad de perder, que gane el Sanluqueño y estamos otra vez en la miseria. La victoria nos da opciones de poder optar a salvar la categoría sin jugar la promoción. La euforia tras el partido del domingo se acabó en 10 minutos. El lunes ya estábamos entrenando con la intensidad de siempre. Estamos tan necesitados como ellos de conseguir la victoria".

La afición de Almendralejo es consciente de que se trata de uno de los partidos más importantes de la temporada y ha decidido mover ficha al respecto .Una "flota" de 13 autobuses recorrerá 327 km para alentar a su equipo durante el envite jiennense. Dato que sirve como aliciente para el madrileño "en situaciones así, las semanas se hacen muy largas y aumentan las ganas de ganar. Sabemos que se mete medio pueblo en autobuses, nos acompañan y nosotros tenemos que corresponderles echando lo que hay que echar en esto del fútbol. Te pueden ganar, sí, pero que nunca nos digan que no nos hemos dejado el alma".

Willy celebra el primer tanto frente al Marbella. | Foto: Javi Romo

El partido frente al Marbella sirvió también para despedir a una de las referencias del equipo, Pierre Kunde, quien se perderá lo que resta de liga al disputar un torneo con la selección sub'23 de Camerún. Para Sabas, más que un motivo de lamento supone una oportunidad para el resto de la plantilla "para mí los mejores son los que están, no me interesa hablar de los que no. Jueguen los que jueguen se van a dejar la piel, no tolero la falta de entrega. Si no está Pierre, entrará gente que no lo ha hecho habitualmente y que tiene que demostrar por qué están en un club con esta historia y en Segunda B".

En cuanto a a su rival, el madrileño considera que no va a poner las cosas fáciles " son un club con muchísima historia y con muy buenos futbolistas. Sabemos también que empatando los dos próximos partidos aseguramos la promoción, pero si tenemos la oportunidad de evitarla, vamos a intentarlo con toda la humildad del mundo".

A la baja de Pierre, se suma una semana más la de Richard Boateng por lesión. Quien si que parece que podrá viajar a tierras jiennenses es el centrocampista uruguayo Bruno Montelongo, una vez superadas sus molestias físicas.

Último tren por la salvación

Al contrario de lo que ha ocurrido con el Extremadura durante gran parte de la campaña, el Real Jaén muestra su mejor cara cuando ejerce de anfitrión. Los casi 13 meses sin ganar lejos de La Victoria así lo atestiguan. La de Sanlúcar del pasado domingo era otra oportunidad que los jiennenses no supieron aprovechar para cambiar ese déficit visitante y acercarse a puestos de promoción.

Once inicial del Real Jaén en la primera vuelta. | Foto: Javi Romo

El del domingo es el último cartucho que tienen los de Barla para tratar de conservar la categoría, por lo que desde el club no se contempla otra opción que no sea la victoria. Así lo mostraba el técnico gaditano ante los medios" todo lo que tiene que pasar va a depender de nosotros. Tenemos que ir a por la victoria y seguir con vida. Si la conseguimos, después del partido puede que los que lo hayan visto hecho la jornada anterior vean el tema de otro color ”.

El míster jiennense considera fundamental el "factor campo" y se muestra convencido de que la afición de Jaén estará a la altura de la cita " durante el partido la gente va a estar con el equipo porque saben que se necesita el calor de la afición. Si al final tienen que pitar, que piten porque seguramente nos lo habremos merecido. Da igual que vengan cuatro mil o cinco mil del Extremadura, porque ninguno va a rematar un córner o va a tirar un penalti. Lo más importante somos nosotros. Estamos en nuestra casa y eso se va a notar".

Imágenes pertenecientes al encuentro de la primera vuelta. | Foto: Javi Romo

Respecto al equipo almendralejense, el gaditano se muestra cauto "desde enero es un equipo diferente. Ha firmado gente importante e invertido mucho dinero para intentar salir del pozo y aún así le está costando. Es un equipo correoso, al que le gusta jugar al fútbol. Fuera de casa, es más fuerte y se siente incluso más cómodo. Hay que intentar ganarles, respetando e intentando aprovechar sus debilidades y reforzar nuestras virtudes”.

Barla cuenta con la baja de Joserra por lesión y recupera para el domingo a una de sus piezas clave, el extremo zurdo Santi Villa. El capitán, máximo goleador del equipo con once tantos, regresa tras perderse el partido ante el At.Sanluqueño.

Yuste Querol, árbitro del encuentro

El encuentro estará dirigido por el colegiado Daniel Yuste Querol (colegio valenciano). De 30 años y natural de Valencia, la actual es su primera campaña en división de bronce. Durante la temporada 2016/2017 no ha arbitrado a ninguno de los dos conjuntos.

Posibles equipos iniciales

Real Jaén: Felipe Ramos, Ordóñez, Nando, Mario Ramón, Álex Carmona; Óscar Quesada, Rafa Mella, Víctor Andrés, Santi Villa, Fede y Vitu.

Extremadura UD: Doblas, Sergio Rodríguez, Zamora, Aitor, Josu; Fall, Perera, Javi Pérez, Carlos Rubén, Cristóbal y Willy.