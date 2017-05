Previa La Roda - Real Murcia: así en La Mancha como en Murcia

La Roda - Real Murcia: En La Mancha como en Murcia | Fotomontaje: VAVEL

El momento clave del año ha llegado, los últimos partidos para unos, la preparación para la lucha por el ascenso para otros... Llegan los partidos en los que los errores valen dos y un gol puede significar un descenso. Esos partidos que se esperan con tensión, en el que el transistor del campo del rival y las pipas son tus fieles aliadas. Partidos de sudor, lágrimas y gritos. 36 jornadas de puro espectáculo que se resumen en nada, en poco más de 90 minutos, que lo significan todo.

La Roda y Murcia, 163 kilómetros, dos comunidades autónomas y un partido. Intrascendente para unos, de vida o muerte para otros. Dos destinos diferentes que se unen sobre el verde manchego. La lucha por los tres puntos se cierne cruenta y la batalla, dura. No será fácil para los de La Mancha luchar contra once jugadores y dos mil aficionados. No será fácil para los murcianos vencer al rival. 90 minutos en La Roda son muy largos.

Último partido de La Roda como local en Segunda B

La pasada jornada La Roda cayó en su campo ante el CD El Ejido 2012 por 1 - 2. Los manchegos, ya descendidos a Tercera División, comenzaron por detrás en el marcador gracias al gol de Ocaña a los doce minutos. Poco más de diez minutos después, el marcador volvió a reflejar empate, gracias al gol de Javi Bolo, de cabeza. Ya en la segunda parte se destacaron dos acciones, un penalti parado por el meta local, Franco, y el gol de Darío Guti para poner el definitivo 1 - 2 para el conjunto de Almería.

Los almerienses reclaman gol en una jugada del partido | Foto: La crónica de La Roda

Sufrimiento y victoria

El Real Murcia, por su parte, logró los tres puntos la pasada jornada en la difícil salida a Sanlúcar de Barrameda. Los de Vicente Mir se adelantaron en el marcador en los minutos finales de la primera parte, gracias a la conversión desde el punto de penalti por Curto. Tras el descanso la contienda cambió, y la igualdad volvió al luminoso gaditano a los setenta minutos gracias a un gran gol de vaselina de Mawi. El asedio local era una amenaza constante para los murcianos, sin embargo la casta y el corazón salieron en el momento crucial del partido. A falta de nueve minutos para el final, Sergi Guardiola puso, otra vez, por delante al Real Murcia y en el ochenta y cinco asistió a Rayco, para que este sentenciara la victoria murciana, que les acercaba más al objetivo del Playoff, manteniendo viva la esperanza de acabar primeros de grupo, tras los pinchazos de Lorca y Cartagena.

2.500 soldados granas en las gradas

La Roda acogerá el domingo una auténtica final para el Real Murcia, sumergido de lleno en la lucha por uno de los puestos del Playoff de ascenso. Los de Vicente Mir no estarán solos en La Mancha, pues el club pimentonero ha organizado un masivo desplazamiento al Municipal de La Roda. El club, la federación de peñas del Real Murcia, las peñas y aficionados por su cuenta han conseguido agotar las 2.000 entradas de las que disponía el club grana, teniendo que solicitar la ampliación a 500 entradas más.

Mir: "Espero que el equipo no se relaje porque nos jugamos mucho"

Vicente Mir, técnico del Real Murcia. salió a sala de prensa en la previa del vital duelo ante La Roda. Sobre el equipo manchego expuso: "La Roda es un equipo que no ha hecho las cosas muy bien, pero ninguno de los de arriba ha conseguido ganar en su campo. No es un equipo descolgado y los resultados suelen ser bastante apretados". El entrenador pimentonero afirmó: "No me vale ninguna excusa si no ganamos en La Roda". Pero pese a todo, la clasificación está muy apretada: "Villanovense y nosotros somos los que mejor línea llevamos, pero Melilla y Mérida también están bien y no van a fallar".

Posible alineación

La Roda: Néstor Franco; Pablo García, Revert, Fragoso, Connor; Uxío, Palau, Camacho, Eloy; Javi Bolo, Megias.

Real Murcia: Simón; Juanjo, Golobart, Josema, Pumar; David Sánchez, Diego Benito, Elady, Rayco; Curto y Guardiola.