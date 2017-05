Previa Extremadura - Sanluqueño : último escalón

Ocho meses han pasado desde el inicio de campeonato. Un curso 2016/17 repleto de inenarrables capítulos con finales impredecibles. Semanas interminables de idas, vueltas, alegrías, sinsabores....Un vagón azulgrana en una montaña rusa de 38 tramos que podría aminorar su marcha, de forma definitiva, en las próximas horas.

Almendralejo vuelve a vestirse de fiesta con la palabra "salvación" en el horizonte y el destino, en forma de calendario, ha querido que el juez sea el Atlético Sanluqueño. Si hacemos un ejercicio de memoria y nos remontamos al domingo 17 de junio de 2012, podemos reconstruir la última visita de los gaditanos al Francisco de la Hera.

Extremadura y Sanluqueño se jugaban el todo por el todo con el objetivo de subir a división de bronce. Tras eliminar al Espanyol B, uno de los "cocos" de la fase de ascenso, a los azulgrana les bastaba con mantener buena imagen ofrecida en casa para afrontar con garantías la eliminatoria decisiva.

Una ciudad preparada, espectacular ambiente de euforia y miles de ilusiones sesgadas de raíz cuando Óscar Silva, de excelente vaselina, reventaba la fiesta y ponía a los suyos con pie y medio en 2ªB. Un ejemplo que pone de manifiesto la importancia de la cautela ante esa inevitable tentación de pensar que "todo está hecho".

El partido más importante de la historia del Extremadura UD puede, al mismo tiempo, convertirse en el más peligroso ante la incógnita que supone el rival. Los sueños de permanencia se topan con once elásticas verdiblancas dispuestas a impedirla. El resto del capítulo, el domingo a partir de las 20:00h

Tras la heroica victoria en Jaén y el cúmulo de resultados favorables de la pasada jornada, el Extremadura tiene el final de liga justo donde quería: promoción asegurada y serias posibilidades de salvar, directamente, la categoría. Si los de Almendralejo ganan el domingo y Linares o San Fernando no logran los 3 puntos, el Extremadura volverá a ser equipo de 2ªB la próxima campaña.

El técnico del Extremadura, Juan Sabas, comparecía en rueda de prensa tratando de alejarse de cualquier tipo de euforia " si pensamos que vamos a ganar sí o sí, mal lo llevamos. Hemos preparado la semana igual que siempre, intentando frenar cualquier tipo de euforia al igual que hemos hecho después de cada una de las victorias de la temporada".

Un encuentro que, pese a su trascendencia, ha de ser planteado como el resto "no vamos a jugar al ataque como si fuésemos el Madrid, no lo somos. Vamos a jugar igual que hemos hecho en toda la vuelta, con nuestra personalidad e identidad. Ser fuertes defensivamente, crecer desde nuestra portería y buscar la del rival con toda nuestra alma".

Partiendo de su amplia experiencia como futbolista, Sabas lo tiene claro " mis recuerdos me dicen que cuando has ido a un sitio y no te jugabas nada, el equipo que se jugaba la vida te pasaba por encima. Y, con muchísimo respeto hacia el rival, vamos a intentar hacer lo mismo. Nos jugamos estar el siguiente año en la categoría. Nos jugamos el sentimiento de una ciudad, el respeto a un escudo y el respeto a un equipo. Tenemos que salir al dos mil por ciento, no nos queda otra. No podemos tirar esta oportunidad".

El centrocampista Javi Pérez, afirma que el equipo está preparado para este tipo de envites "si algo bueno tenemos es que venimos jugando finales semana tras semana. El equipo está concienciado de que la del domingo es otra más y que hay que ganarla como sea. Es la "ventaja" que tenemos respecto a los demás equipos. La final de las finales es la del domingo".

Para el encuentro ante el Sanluqueño, Juan Sabas tiene las bajas de Pierre, Boateng y Willy, este útimo por acumulación de amarillas. Han sido duda durante la semana, debido a molestias físicas, Fall y Montelongo, pero parece que finalmente podrán estar disponibles.

A pesar de haber realizado una espectacular segunda vuelta, la derrota por 1-3 frente al Real Murcia desvanecía las opciones matemáticas de permanencia de un Atlético Sanluqueño que, finalmente, perdía la categoría. El conjunto verdiblanco llega al Francisco de la Hera presentando una "peligrosa" dualidad: por un lado, la etiqueta de equipo descendido al que se le presupone un nivel menor de tensión y, por otro, la de ese conjunto aguerrido que ha brillado en 2017 y que aprovechará su paso por el Almendralejo para finalizar la temporada a lo grande.

Un rival herido en su orgullo que ni mucho menos irá al Francisco de la Hera a pasearse y de lo que es consciente el entrenador madrileño "que haya euforia en la ciudad, me parece bien. Que haya 10 mil personas, me parece fenomenal. Que animen a su equipo me parece estupendo, pero que no pensemos que va a ser un paseo militar porque no va a ser así. El Sanluqueño es uno de los mejores equipos de la segunda vuelta y tiene futbolistas que como vengan a competirnos y a hacernos daño nos lo van a hacer y tenemos evitarlo".

El defensa Aitor Fernández se mostraba, al igual que su técnico, muy precavido respecto a los verdiblancos "no tienen nada que perder, van a venir a un gran escenario con ganas de demostrar que son buenos jugadores a pesar de su situación. Cada uno se juega el pan de su familia y se juegan mucho a nivel personal al igual que nosotros".

El asturiano advierte del peligro de no salir con la intensidad adecuada "tenemos una tensión y necesidad que ellos no tienen y pueden pensar que, ya que se ha pasado mal durante la temporada, van a disfrutar del ambiente, de la gente y si pueden, fastidiarnos la fiesta. Debemos salir muy enchufados porque nos pueden dar un susto y quedarse todo en agua".

Dirigirá la contienda el colegiado Germán Cid Camacho (colegio castellano -leonés). De 29 años y natural de Segovia, la actual es su sexta campaña en división de bronce. Arbitró el Extremadura - Recreativo (1-1) en la jornada 23.

Extremadura UD: Doblas, Sergio Rodríguez, Aitor, Zamora, Josu; Fall, Perera, Javi Pérez, Carlos Rubén, Cristóbal y Hume.

Atlético Sanluqueño: Diego García, Sergio Iglesias, Ezequiel, Jesús Muñoz, Jose, Sana, Parada, Carlos García, Heredia , Víctor Armero y Mawi.