Los sueños se hacen realidad en el Romero Cuerda

El sueño impensable. Esa palabra que había estado terminantemente prohibida hasta la fecha en Villanueva de la Serena. 90 minutos para cumplir un sueño por el que han peleado todos y cada uno de los jugadores que componen la plantilla del CF Villanovense. Una afición, un pueblo, una región entera alentando al equipo como si fuera uno más de él. Y, muchos se preguntarán cuál es la clave para que todo esto salga bien. Únicamente se consigue con humildad, fidelidad a tus valores, y disfrutando del fútbol. Así el CF Villanovense ha cumplido el sueño de jugar los playoffs a 2ºA.

Esencial comenzar al 100%

Con el pitido inicial se pudo comprobar que, efectivamente, el partido se presentaba según lo estimado. El cuadro dirigido por Manolo Sanlúcar, sabiendo la importancia de conseguir el triunfo en este encuentro, se volcó en ataque desde el minuto uno. Enfrente estaba el Real Jaén, equipo histórico recién descendido a tercera división, quien, plantó cara al Villanovense a pesar de no jugarse nada e introducir varias innovaciones en su once. Tras los primeros compases de juego llegó la primera ocasión clara, inesperadamente para el cuadro jiennense. Corría el minuto cinco cuando Iván Pérez, buscando sacar el balón jugado desde atrás, habilitó a su compañero Morgado que no leyó bien las intenciones del jugador vasco y se vio sobrepasado por Rafa Mella, quien falló una ocasión clara delante del meta Wilfred y levantó los suspiros del público.

Con el susto todavía en el cuerpo, el Villanovense decidió que no debían replegarse atrás, y se echó al ataque en busca de sus ocasiones. En la siguiente jugada, tras una buena acción en solitario, Carlos Fernández se adentraba en el área y con un tiro picado batía al meta Adri y destaba la locura en el Romero Cuerda. 1-0. El sueño se veía cada vez más cerca. Ahora le tocaba al cuadro serón demostrar madurez y aguantar los 80 minutos restantes para conseguir el objetivo.

Los siguientes compases de juego mostraron la igualdad entre los dos equipos, y en especial, la falta de una figura autoritaria en el Villanovense como es la de Jesús Rubio. El Jaén demostró que no iba a dar el partido por perdido, como aseguró su técnico en la rueda de prensa previa al choque. Con esta situación se sucedieron una serie de ocasiones por parte de ambos equipos, aunque sin éxito. El primero en intentarlo sería el gallego Rafa Mella para el Jaén, pero su disparo se marcharía al lateral de la red de la meta de Wilfred. Por parte del Villanovense cabe destacar una jugada combinativa entre Adri Cuevas y Carlos Andújar que finalizó con un centro sin rematador.

El partido estaba siendo incierto. Ni el Villanovense demostraba la autoridad esperada, ni el Jaén estaba suponiendo un verdadero peligro para la meta verdiblanca. El choque se estaba convirtiendo en una auténtica batalla campal entre los centrocampistas de ambos equipos.

Aguantar para triunfar

La segunda parte se convirtió en un auténtico sufrimiento para cualquier seguidor del Villanovense. Ninguno de los dos equipos proponía nada. Nadie sabía que podría pasar, pues, el partido estaba abierto para los dos equipos a pesar del resultado.

Un cabezazo desviado de Morgado para el Villanovense, y un remate fallido de Trujillo para el Jaén fueron las acciones más destacadas hasta el minuto 60 de partido. Momento en el que Manolo Sanlúcar, viendo que su equipo no proponía juego y que esto podría ser perjudicial, decidió mover el banquillo. El primer cambio sería sorprendente pero acertado. José Manuel Rojas por Adri Cuevas, central por mediocentro. Sin embargo este cambio le sirvió al Villanovense para dar un paso al frente e imponerse, ya que Rojas le dio algo al equipo que nadie le había sabido dar, tranquilidad. El cuadro local volvía a tomar las riendas del partido y, con una afición totalmente volcada, empezaron a llegar las ocasiones. La primera la tuvo Valverde, que remataba por encima de la portería un córner botado por Curro. Unos minutos más tarde volvía a atacar el Villanovense y con un mismo protagonista, Valverde. En esta ocasión el jugador andaluz puso en complicaciones al meta Adri, con un intento de gol olímpico que levantó al Romero Cuerda de sus asientos.

Llegados a este punto, los jugadores fueron perdiendo todo su fuelle y con ellos murió el partido. En el minuto 89 tendría el Jaén la última ocasión. En esta ocasión fue Trujillo quien mandó una falta directa por encima de la portería serona. En este momento, atronadores gritos de ¡Villanovense! ¡Villanovense! inundaban el estadio y con la euforia máxima llegó el pitido final. Por fin el sueño se hacía realidad. Por fin se podía pronunciar esa palabra prohibida. Así, el CF Villanovense se clasificó por segunda vez en tres años para jugar un playoff, y empezaba a poner el broche final a la mejor temporada de su historia.

Puntuaciones VAVEL 2B