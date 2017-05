Previa Real Murcia - Extremadura : aroma de fiesta

Google Plus

La liga llega a su última jornada y tanto Murcia como Extremadura la afrontan con la satisfacción del que ha cumplido su objetivo. Pese a que el conjunto grana aún puede optar a la segunda plaza, el campeonato ha dejado atrás ese halo de tensión y de "vida o muerte" que ha acompañado a ambos equipos a lo largo de tan exigente segunda vuelta.

Treinta y siete jornadas de presión constante y altibajos resumen la montaña rusa azulgrana. Un vagón detenido,finalmente, en "la zona tranquila" de una categoría por tesón y números bien merecida. Los locales, por su parte, afrontan el asalto al segundo puesto inmersos en esa pequeña "tregua mental" previa a un durísimo playoff de ascenso.

La Nueva Condomina se engalana y promete un ambiente de "otra categoría" para acoger el duelo entre dos de los equipos que más méritos han acumulado durante 2017.

La tranquilidad del trabajo bien hecho

El Extremadura pondrá en la Nueva Condomina el punto y final a la temporada y, al mismo tiempo, a una de las semanas más felices de la historia del club. La victoria frente al At. Sanluqueño del pasado domingo traía al club azulgrana el ansiado objetivo de la permanencia y, con ella, un sentimiento de tranquilidad que no se tenía, prácticamente, desde que se inició el campeonato liguero.

Ofrenda floral del club azulgrana. | Foto: Carlos Gómez

La tradicional ofrenda floral de la plantilla a la Virgen de la Piedad, patrona de la ciudad, servía de marco para recoger las impresiones de Juan Sabas respecto al encuentro del domingo.

Un partido que los azulgrana tratarán de encarar de la manera " más profesional posible, ya que hay otros equipos en liza ahora mismo. Tenemos que hacer lo que querríamos que hicieran otros cuando estamos en situaciones difíciles. Si nos hubiésemos jugado la vida allí, le hubiésemos puesto las cosas difíciles al Murcia. Ahora me queda duda por la relajación del equipo. Hemos sufrido mucho y necesitamos algo de tranquilidad también".

En el club almendralejense toca disfrutar de la última jornada y empezar a planificar la próxima campaña. Un futuro que parece al ligado al de Juan Sabas " lo normal y lo justo es que sigamos trabajando juntos, si el club quiere. Mi predisposición es buena, estoy a gusto aquí, la gente me trata con respeto y con cariño y no veo nada negativo como para poder pensarme el no continuar. Las dos partes tenemos un feeling especial y lo normal es que siga".

El técnico madrileño no podrá contar con Pierre, los lesionados Fall y Richard Boateng , ni con el lateral Josu Currais, que abandonaba el club durante la semana para fichar por el FC Cincinnati de EEUU. La Nueva Condomina supondrá también una oportunidad para los menos habituales " creo se merecen el reconocimiento en cuanto a minutos en un partido que queda. Ojalá hubiéramos salvado la categoría antes y hubiéramos dado cancha a gente que se esfuerza muchísimo y que, por unas cosas u otras ,no han podido entrar en el once".

Cazar al Villanovense

Al igual que ocurriese con el Extremadura, la jornada 37 era sinónimo de celebración para el conjunto murciano. Unos 2.500 aficionados grana "invadían" el Municipal de Deportes de La Roda y eran testigos de una goleada que les clasificaba matemáticamente para los playoffs. Un "sprint final" de liga con cinco victorias y dos empates en las siete últimas jornadas, que ha tenido como recompensa situarse en los puestos más altos de la clasificación.

El objetivo de los granas no es otro que el de lograr los tres puntos para tratar de arrebatar la segunda plaza al segundo clasificado, el CF Villanovense. Una victoria ante el Extremadura y una derrota del villano en Sanlúcar, otorgaría esa segunda plaza que les enfrentaría a un cuarto clasificado en la primera eliminatoria de promoción a división de plata.

El entrenador pimentonero, Vicente Mir, comparecía ante los medios para indicar la importancia de la victoria el domingo "ya hemos conseguido meternos en el playoff' y no tenemos esa presión tan fuerte, pero tenemos que conseguir quedarnos entre los tres primeros. Si quedamos terceros, mucho mejor. Si se dan los resultados para que seamos segundos, muchísimo mejor aún. Hay que evitar quedar cuarto".

El técnico del conjunto murciano podrá contar con toda su artillería para el próximo domingo. Sin embargo, Mir se encuentra con un doble dilema: por un lado, la duda entre "reservar" o mantener el once de cara a las duras eliminatorias de playoffs y por otro, el riesgo de sanciones "no sé los cambios que voy a hacer, pero habrá jugadores que habitualmente no juegan y que van a jugar, pero solo porque confío en ellos".

El hecho de que las amonestaciones de esta última jornada cuenten para la primera eliminatoria de playoff, podría poner en riesgo la participación de jugadores como Rayco, Juanjo y Roberto Alarcón ,con cuatro amarillas. Vacantes en el once que podrían ser ocupadas por futbolistas como Javi Saura, Adri Cruz o Elady Zorrilla, bigoleador frente a La Roda.

Lou Ballano, árbitro del encuentro

Dirigirá el encuentro el colegiado Alberto Lou Ballano (colegio aragonés). De 24 años y natural de Teruel, la temporada 2016/2017 es la de su debut en división de bronce. Durante la actual campaña no ha arbitrado a ninguno de los dos equipos.

Posibles equipos iniciales

Real Murcia CF: Simón, Juanjo, Pumar, Golobart, Josema, Sánchez, Rayco, Armando, Guardiola, Curto y Elady.

Extremadura UD: Tienza, Sergio Rodríguez, José Rodríguez, Zamora, Aitor, Perera, Cristóbal, Miguel Rubia, Walter, Hume y Renzo López.