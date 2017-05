Entrevista. Ángel Pajuelo: "La clave del éxito ha sido el trabajo diario"

Google Plus

Fotografía vía villanovense.es

Tras el pitido final marcado por el colegiado en el partido contra el Real Jaén, Villanueva de la Serena se convirtió en una fiesta. Los villanovenses hacían historia clasificándose por segunda vez para un playoff de ascenso a Segunda División. Además, haciéndolo con unos números históricos para el club. Todos los entendidos de esta categoría han elogiado la solidez de la plantilla del Villanovense, pero, como bien se sabe, toda plantilla no puede funcionar sin un líder. Es por esto que en Vavel.com analizamos la situación del equipo y lo que supone este hecho con su capitán, Ángel Pajuelo.

Inteligente y cauto como buen capitán. Soñador y apasionado como buen futbolista. Humilde y cercano como jugador del Villanovense. Con sangre verde corriendo por sus venas, Ángel Pajuelo ha sido un gran referente en toda la Segunda B. Natural de Villanueva de la Serena, ha dedicado toda su vida al CF Villanovense, pasando por las categorías inferiores hasta llegar al primer equipo. En su localidad Ángel ya es todo un futbolista ejemplar, tanto es así que se ha ganado el apodo de "Eterno capitán".

Pregunta. Buenas tardes Ángel. Cuéntanos, ¿cómo se encuentra anímicamente el vestuario tras lograr la clasificación para los playoff?

Respuesta. El vestuario está muy contento, ya que es la segunda vez que se consigue esta hazaña, e incluso hubo ciertos jugadores que vinieron exclusivamente para conseguir este objetivo. También he de decir que el vestuario tiene bastante confianza porque estamos trabajando mucho. Es cierto que a mediados de la segunda vuelta el sueño de meterse en playoff empezó a verse más cerca, pero tener la oportunidad de materializar y conseguirlo en casa delante de tu afición ha sido una gran alegría y un gran orgullo.

"Representar a tu pueblo es lo más bonito que se puede desear"

P. Es cierto que la afición estuvo muy volcada con su equipo durante el partido. ¿Hasta qué punto crees que esto influyó en la victoria?

R. Sí, es cierto que en este último partido la afición se volcó más, ya que, cuando el Villanovense se juega algo importante, la afición siempre responde. Por ejemplo recuerdo el partido en el Romano de Mérida donde la afición también estuvo genial y fue un gran apoyo. En ese sentido no podemos poner pegas, aunque es verdad que nos gustaría que la afición estuviese siempre así. En este último partido la afición fue una gran ayuda para el equipo, ya que hubo momentos en los que el equipo estaba agazapado y fueron los aficionados los que nos dieron fuerzas para salir adelante.

P. Como tú bien dices, el partido no se puede considerar como uno de los mejores de la temporada. ¿A qué crees que es debido?

R. Creo que simplemente pudo estar causado por no querer dejar escapar el sueño, ya que lo teníamos tan cerca. Cuando nos vimos con un gol en el marcador lo primero en lo que pensamos fue en aguantar ese resultado, siempre pensando en cumplir el tan deseado objetivo. Nosotros nos pusimos en el pellejo del rival y esperábamos que vinieran a competir. Ellos representan a una ciudad como es Jaén, e iban a pelear por su equipo.

P. Pensando en los playoff, ¿cómo se preparan? Tanto física como mentalmente, ¿se hace algún tipo de entrenamiento diferente dirigido a estos seis partidos?

R. Pues esto es un poco atípico para nosotros porque no estamos acostumbrados a jugarlos, ojalá pudiéramos jugarlos todos los años. Básicamente consiste en ser precavidos y centrarse en el rival, al que hay que estudiar a fondo. Se asemeja a una pequeña liga, en la que tienes que competir al máximo si quieres sacar algo en claro. Sí es cierto que, tras haber jugado 38 partidos a lo largo del año, se nota un poco el cansancio. Además inciden otros factores como las altas temperaturas que se alcanzan en estas fechas. Pese a esto, la motivación que supone jugar un playoff de ascenso a Segunda División hace que todo esto se haga más ameno.

P. Bueno Ángel, ya hemos analizado la situación del equipo, pasemos ahora a una parte más personal. Cuéntanos, ¿cuál crees que ha sido la clave del éxito del Villanovense?

R. Sinceramente creo que la clave del éxito de nuestro equipo ha residido en el trabajo diario. Se nota mucho en los entrenamientos el nivel de competición que hay, que es muy alto. Cada jugador da el máximo. A esto se le suma el gran grupo de personas que componen este Villanovense, no sólo la plantilla, sino la entidad entera. Es increíble la unión de este club, en todos los sentidos.

P. Como todos sabrán, has pasado por todas las categorías inferiores del Villanovense hasta llegar al primer equipo y convertirte en el capitán. ¿Qué supone emocionalmente para Ángel Pajuelo haber conseguido esto?

R. Bueno, pues cualquiera se lo puede imaginar. Como se suele decir, estoy que no quepo en mí. Representar a tu pueblo por toda España es lo más bonito que se puede desear. Estoy muy contento y agradecido al club por todo lo que me ha dado y lo que me está dando. Y ahora sólo queda pelear hasta el final.

P. En todo equipo, el gran responsable de cómo salgan las cosas es el entrenador. En este caso Manolo Sanlúcar ha conseguido cosas increíbles con este equipo. ¿Cómo lo describirías?

R. Manolo destaca por ser un entrenador muy trabajador y que se hace respetar. Ha conseguido diseñar un fútbol más vistoso, lo cual nunca se había visto en Villanueva de la Serena. Mi relación con él es muy buena. Intento trabajar todos los días al máximo para ganarme el puesto y creo que Manolo sabe premiar al jugador que lo hace. O trabajas o no consigues nada.

P. En vista al playoff, que empezará la semana que viene. ¿Tienes alguna preferencia en cuanto al rival?

R. En principio me hubiera gustado, como es natural, que nos hubiera tocado un cuarto clasificado, ya que esto significaría haber acabado en segunda posición, algo increíble para nosotros. En cuanto al rival, no tengo ninguna preferencia. Todos son equipos duros y habrá que trabajar para superarlos. Es cierto que, pensando en nuestra afición, vendría bien que nos tocara un rival cercano. Pero reitero que no tengo preferencias, todos tienen su complicación.

P. Para finalizar, Ángel, me gustaría hacerte una pregunta un tanto complicada. ¿Ves al CF Villanovense capacitado para subir a Segunda A? Y, en ese caso, ¿qué crees que debería hacer el equipo para conseguirlo?

R. Sí, totalmente. Creo que la directiva está cualificada para ello. Además, creo que el pueblo de Villanueva de la Serena se volcará con el equipo y esto será un gran apoyo. Veo totalmente cualificada a Villanueva y al Villanovense para jugar en Segunda. Creo que el trabajo que hemos estado haciendo hasta la fecha es el adecuado, para jugar un playoff también. Centrarse en ser sólidos en defensa es muy importante, así como serlo en ataque. Conocemos la dificultad de conseguir el ascenso, pero creo que el equipo tiene calidad y que si seguimos haciendo las cosas como las hemos hecho hasta ahora podríamos lograr algo bonito.