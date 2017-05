El 1x1 del Mérida AD de la temporada 2016/2017

Foto: Manuel López

Llegó el fin de la temporada 2016/2017 para un conjunto romano que se quedó tan solo a un punto de entrar en los puestos de playoffs de ascenso a Segunda División A. Tras un inicio de campeonato decepcionante, con cambio de entrenador incluido, los romanos llegaron a la parte alta de la temporada casi sin margen de error y finalmente no alcanzaron los puestos de prestigio. Analizamos 1x1 los jugadores de la plantilla que ha utilizado el Mérida en la presente campaña, además de sus dos entrenados.

(PJ: Partidos Jugados | PT: Partidos Titular | PS: Partidos Suplentes)

En primer lugar empezamos con los futbolistas que han estado en el club romano de principio a fin de la temporada:

Raúl Bernabéu: 4 Partidos Jugados, 3 Partidos Titular, 1 Partido Suplente, -3 Goles. Debut en la categoría. A pesar de llevar varias temporadas en la categoría, el meta alicantino ha hecho su debut oficial en Segunda División B esta temporada con el Mérida. Su oportunidad llegó en el Nuevo los Cármenes de Granada pero no tuvo el debut soñado y el equipo cayó por 3-0. Después disputó el partido ante el San Fernando y Real Jaén, con buena actuación en este último, dejando la portería a cero pero la llegada de Mandaluniz lo mandó al banquillo. Eloy quiso premiarle y le hizo jugar los minutos finales de la última jornada.

Dani Fernández: 20 PJ, 19 PT, 1 PS. La lesión frustró su temporada. El lateral procedente del Real Madrid Castilla comenzó la temporada superado. El joven lateral derecho del Mérida era un pasillo ofensivo para el resto de los equipos pero el canterano madridista se rehízo y disputó un buen tramo de temporada. Cuando mejor estaba llegó su lesión y después se topó con un Alex Díez en un gran momento que le hizo no volver a ponerse la camiseta del Mérida. Su última aparición fue el 22 de enero ante el Melilla.

Alex Díez: 15 PJ, 13 PT, 2 PS, 1 Gol. Aprovechó su oportunidad. El lateral extremeño hizo un gran final de temporada tras apenas contar en el primer tercio de temporada. Se hizo el dueño de la banda derecha. Lateral con recorrido, gran proyección ofensiva y un buen futuro por delante. El propio Eloy Jiménez lo denominó como un “jugador de club”.

Paco Aguza: 33 PJ, 33 PT, 4 Goles .El jefe de la zaga. Tras un inoportuno inicio de temporada, con la llegada de Eloy Jiménez se hizo el dueño y señor de la defensa romana. Con Eloy en el banquillo la alineación del Mérida era Paco Aguza y diez más. Portento aéreo, jugador muy serio y una amenaza constante en el juego aéreo. Sus cuatro goles han dado puntos importantes al equipo. Buena temporada del central extremeño.

Foto: Mérida AD

Ayoze: 25 PJ, 24 PT, 1 PS, 2 Goles. Gran final de temporada. El central canario empezó la temporada como titular pero poco a poco fue desapareciendo de los esquemas. En la segunda vuelta volvió a la titularidad en un gran estado de forma jugando de titular 15 partidos consecutivos. Como anécdota, ha anotado dos goles (ante Extremadura y Balona) y esos dos partidos terminaron en goleada por 5-1 para el Mérida

Víctor Mongil: 21 PJ, 18 PT, 3 PS. Desapareció en la segunda vuelta. Al central vallisoletano se le ve calidad, firmeza y seguridad y precisamente lo demostró en la primera vuelta donde llegó a jugar incluso de lateral derecho. Pero en la segunda vuelta la pareja titular era Aguza – Ayoze. Mongil se tiró sin disputar ni un solo minuto 9 jornadas consecutivas. Futbolista con mucho futuro.

Miguel Marín: 36 PJ, 36 PT, 1 Gol. Regularidad. El lateral se hizo el dueño de la banda izquierda de principio a fin. Siempre buen rendimiento, aportando mucho en ataque y por lo general bien defensivamente. Futbolista de la plantilla que más minutos ha disputado. Gran nivel el que ha recuperado el jugador andaluz tras apenas disputar pocos minutos la temporada pasada por una lastimosa lesión.

Pardo: 33 PJ, 31 PT, 2 PS, 3 Goles.“Box to box”. Centrocampista tipo Premier League, llega de área a área. Tras un comienzo dubitativo se hizo con la medular del conjunto romano. Siempre bien colocado y con mucha llegada al ataque. Jugador muy necesario que el equipo notaba cuando pasaba por un buen momento de forma. Gran tramo final de temporada.

Javi Chino: 19 PJ, 16 PT, 3 PS, 1 Gol .Siempre cumplidor. El capitán del Mérida es de esos futbolistas que siempre quiere un entrenador, un compañero y un aficionado en su equipo. Jugador que cumple de titular e incluso saliendo desde el banquillo. Su gol contra el Granada B supuso la primera victoria de la temporada. Apareció en los peores momentos de la temporada y se echó el equipo a la espalda.

Antonio Romero: 29 PJ, 23 PT, 6 PS, 4 Goles. Juega y hace jugar. El joven futbolista cedido por el Sevilla llegó con la temporada ya empezada. Fue apareciendo cada vez más en la alineación hasta hacerse un fijo tanto con Campos como con Eloy. Calidad a raudales y una zurda para enmarcar. Fue de lo mejor de la primera vuelta del Mérida. Anotó cuatro goles importantes para el equipo, alguno de ellos para quitarse el sombrero, como el zapatazo ante el Extremadura desde fuera del área. En el tramo final de temporada la irrupción de Bernal le hizo contar menos para Eloy Jiménez.

Alex Bernal: 24 PJ, 16 PT, 8 PS, 1 Gol. El fichaje del final de temporada. Aunque Bernal llegó con el campeonato ya empezado el futbolista no realizó pretemporada. Le costó mucho ir entrando en las alineaciones. Tras una discreta primera vuelta donde tuvo pocas oportunidades se consagró en el Francisco de la Era donde cargó con el peso del equipo. Desde ahí, jornada 29, se vio al mejor Bernal, un futbolista diferente que se asociaba con sus compañeros y al que le sobraba calidad. Dio mucho al equipo en estas últimas jornadas. Talento desaprovechado en la primera vuelta.

Borja: 25 PJ, 11 PT, 14 PS, 2 Goles. No dio un paso adelante. El canterano emeritense ha tenido una temporada de idas y venidas. Aunque empezó siendo fijo en las primeras cincos jornadas con Campos, desapareció de las alineaciones. Con Eloy solo fue titular en 6 ocasiones y no encontró su sitio en el terreno de juego. Era un año para crecer pero poco hay para destacar en la temporada del futbolista romano. Futbolista al que le cuesta salir enchufado desde el banquillo.

David Álvarez: 29 PJ, 16 PT, 13 PS, 1 Gol. Irregular. Se esperaba más de un futbolista que el año pasado deslumbró en el Romano con el Melilla. Jugador que sufre mucho sin balón y al que el físico le dura poco. Se vio su mejor versión cuando partía desde la banda izquierda. Ha tenido mucha competencia en el centro del campo pero ha sido un futbolista que ha sumado una cantidad de minutos importantes no siempre acompañado de buen rendimiento.

Hugo Rodríguez: 31 PJ, 24 PT, 7 PS, 8 Goles. El francotirador romano. El jugador gaditano tiene un auténtico guante en su pierna derecha. Ha sido el máximo goleador del equipo junto con Hugo Díaz, con 8 goles y todos ellos han sido a balón parado, 2 de falta en la jornada 2, y 6 de penalti, donde además erró otros dos. Empezó siendo importante pero se fue diluyendo hasta llegar al tramo final de la temporada donde volvió a asumir galones.

Carlos Rodríguez: 29 PJ, 15 PT, 14 PS. Apático. Pocos partidos se pueden destacar del jugador manchego en la presente temporada con el Mérida. Casi siempre ha sido uno de los primeros cambios tanto siendo titular como partiendo desde el banquillo. Solo ha disputado un partido de principio a fin, ante el Cartagena en el Cartagonova. A pesar de sus tres goles, lo mejor de la temporada fue su gran asistencia a Diego Cascón en Jumilla para sumar tres puntos importantísimos.

Yacine: 32 PJ, 28 PT, 3 PS, 4 Goles. Jugadorazo. El franco-marroquí ha sido la sensación de la temporada en el Mérida. A pesar de anotar solo 4 goles, el delantero ha hecho de todo: asistir, provocar faltas, generar peligro… El Romano ovacionaba su gran desgaste y su pundonor en cada partido. Su problema: las tarjetas. Yacine es un futbolista que esta temporada ha visto muchas tarjetas y eso ha penalizado al equipo. Por su forma de jugar recuerda, salvando las distancias, a aquel Ronaldo del Barça que marcó un precioso gol ante el Compostela hace ya unos años. Potencia, desgaste, velocidad… este año le faltó más gol.

Hugo Díaz: 30 PJ, 24 PT, 6 PS, 8 Goles. No tuvo su mejor año. El delantero cordobés ha tenido uno de los años más complicados de carrera futbolística. Empezó la temporada con una operación que le hizo perderse varias jornadas. A pesar de marcar 8 goles, ha gozado de grandes oportunidades que no ha anotado haciendo que su equipo no sumara más puntos. Pero Hugo no bajaba los brazos. Otra cosa no, pero por trabajo no ha sido. El delantero lo hacía todo bien, pero cuando la pelotita no quiere entrar…

Bajas en enero

Tras la primera mitad de campeonato disputada varios jugadores del Mérida abandonaron la entidad, unos por decisión propia y otros por decisión del club:

Salcedo: 22 PJ, 22 PT, - 23 Goles. Cuestionado. El guardameta manchego llegó con muy buen cartel al Romano pero no cumplió con las expectativas. Inseguridad al resto de sus compañeros y pifias puntuales hicieron que se escuchara un run-run cada vez que tocaba el balón. Para destacar las jornadas de la 17 a la 20 donde dejó su puerta a cero y volvió a encontrarse pero desde la dirección deportiva ya habían decidido prescindir de él.

José Ramón: 19 PJ, 10 PT, 9 PS, 2 Goles. Verticalidad. El extremo cuajó una buena primera vuelta pero acudió a la llamada del Barakaldo en el mercado de invierno. Para destacar en su primer tramo su verticalidad y velocidad, único jugador del equipo con esas características. Su gol ante el Real Jaén, cuando el equipo estaba con uno menos, fue el inicio de un nuevo Mérida.

Rafa Navarro: 4 PJ, 2 PT, 2 PS. En busca de minutos. El joven defensa andaluz no tuvo en la primera vuelta todo el protagonismo que a él le hubiese gustado y acordó con el club su cesión a la Balona. Llegó como central aunque en el Mérida lo utilizaron más como lateral derecho, al igual que en la Balona. Vuelve al club tras sumar minutos importantes en la RB Linense.

Fichajes de invierno

El Mérida acudió al mercado de invierno para reforzarse con los siguientes jugadores:

Javi Mandaluniz: 13 PJ, 13 PT, -7 Goles. Seguridad. Procedía del colista del grupo I pero el guardameta llegó para acabar con la inseguridad que había habido en la portería romana y cumplió. Se hizo fijo en el once titular y dio seguridad tanto al resto de sus compañeros como a su afición.

Rubén Lobato: 2 PJ, 2PT. Pocas oportunidades. Al joven futbolista le tocó pelear con un Miguel Marín intratable. Solo pudo jugar ante el Marbella, en un partido exigente y cumplió, y en la última jornada ante La Roda pero tuvo que retirarse lesionado.

Óscar Rico: 15 PJ, 10 PT, 5 PS, 2 Goles. De más a menos. Llegó procedente del Cartagena, por aquel entonces líder del grupo, donde había sido importante y nada más llegar a Mérida hizo un gran debut ante el San Fernando, anotó un importante gol en el Cartagonova y dio tres asistencias ante el Marbella. Gran golpeo de balón pero futbolista muy intermitente que sufre mucho sin balón.

Diego Cascón: 16 PJ, 7 PT, 9 PS, 2 Goles. El delantero esperado. Diego Cascón llegó al Mérida con la difícil misión de relevar a Hugo Díaz y Yacine. Jugador que sumó experiencia y galones en el tramo final de la temporada. para destacar, su gol en Jumilla que dio al equipo tres puntos muy importantes.

Entrenadores

Por el banquillo del Mérida han pasado un total de tres personas esta temporada. De la jornada 1 a la 7 José Miguel Campos fue el encargado de dirigir al equipo. En la jornada 8 el entrenador fue el director deportivo Bernardo Plaza de manera interina hasta que en la jornada 9 Eloy Jiménez tomó las riendas del equipo.

José Miguel Campos: el entrenador al que nada le salía. Tras una pretemporada prometedora con un buen juego desplegado por el equipo llegó el fracaso de las primeras jornadas. Malos números con José Miguel Campos en el banquillo. En 7 partidos logró una victoria, un empate y 5 derrotas, además de 13 goles en contra y 4 a favor, todos a balón parado.

Eloy Jiménez: creó un Mérida de autor. El líder, el artífice, el que cogió un equipo al borde del abismo y le dio personalidad y carácter. Su llegada en la jornada 9 dio un aire nuevo a un equipo que lo necesitaba. Aunque inició con un 4-3-3 en su esquema por no poder contar a la vez con Hugo Díaz y Yacine, a partir del partido ante el Jumilla en casa los dos delanteros eran fijos. Equipo hecho de atrás hacia adelante, con un Aguza que actuaba como su jefe de la zaga y un Pardo que controlaba la medular. Consiguió crear una defensa férrea y a partir de ahí un equipo que creaba más ocasiones de peligro. Su único error fue pecar de conservador en varios partidos que le costaron puntos al equipo pero muy pocos peros se le pueden poner a Eloy Jiménez en su etapa en el Mérida.