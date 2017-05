Medio paso más cerca del sueño en Villanueva de la Serena

Google Plus

Villanueva de la Serena. 21 de mayo de 2017. La historia se repite dos años después. En esta ocasión no es un filial el que está enfrente. El Fuenlabrada llega al Romero Cuerda para ponerle las cosas difíciles al equipo de casa. Una afición incondicional puebla la tribuna lateral y la llena de color azul y de cantos y vítores hacia su equipo. Los serones responden, saben que es imprescindible sacar un buen resultado para pelear por el pase en la vuelta. Se respira un tenso ambiente futbolístico en Villanueva. Llegan los playoffs a la localidad extremeña.

Emoción, sufrimiento, lágrimas, enfados, frustración, éxtasis... Los partidos de playoff no están canonizados ni mucho menos. La pasión por unos colores se lleva del estadio el fútbol convencional para traer la locura. Cosas que resultarían impensables funcionan. Aquellas que suelen dar resultado son totalmente inútiles. Hay una frase típica para estas eliminatorias tan tensas: son partidos que se deciden por fallos, no por méritos. Una internada en el área y un impulso nervioso por parte del contrincante pueden resolver un partido.

Con todo y a por todas

Con el pitido inicial marcado por el colegiado Luis Mario Milla Alvendiz se pudieron ver en el tapete serón dos equipos con hambre de victoria para sumar un importante capítulo a las historias de sus clubes. El primero en volcarse en ataque fue el Fuenlabrada. Los de Antonio Calderón, totalmente concienciados, sabían que debían apretar para incomodar a sus rivales e impedirles realizar su juego. Tal mentalidad llevaban los jugadores madrileños que fue en el minuto tres cuando gozaron de la primera ocasión. Un gran Luis Milla cogió el balón con gran confianza en el centro del campo y evadió al cuadro local hasta llegar al área serona donde habilitó al killer Dioni, pero se encontró con un formidable Wilfred. Con el susto todavía en el cuerpo intentó el Villanovense tomar el control del partido, pero los visitantes estaban en estado de gracia. Varios centros que finalizaron en testarazos avisaron al Villanovense de que éste sería un partido muy complicado. Hacia el minuto 15 el cuadro local consiguió estabilizar el partido, pese a continuar perdiendo la posesión del esférico con mucha facilidad.

Con ambas zagas cortando los ataques rivales se veía el partido más acorde a lo que se está acostumbrado a ver en playoff. Igualdad máxima en el terreno de juego. El Villanovense empezó a tener posesiones más largas, lo que les favorecía enormemente. Corría el minuto 29 cuando llegó la ocasión más clara de la primera parte para los locales. Carlos Andújar, tirando de pasión y demostrando tener sangre fría, dejó sentado a su par en la banda y se introdujo en el área. Disparó ajustando el balón al palo corto mientras el Romero Cuerda enmudecía, pero el balón rebotó en ambos palos y salía provocando los ¡UY! en la grada serona. El partido no podía estar más igualado. Cada equipo finalizaba su posesión con una ocasión, aunque sin éxito. Un duelo de titanes en toda regla se estaba viviendo en el Romero Cuerda.

Sin mucho más que añadir se llegó al tan esperado descanso. La primera parte había sido un desgaste físico considerable.

Cambio de tornas

Si en la primera parte fue el Fuenlabrada el que salió a por todas, ahora era turno del Villanovense. Desde el minuto 46 estuvieron los locales acechando la meta de Pol. El primero en probar suerte fue Carlos Fernández. El delantero jiennense cazó un balón en el área tras un centro pero su disparo no fue exitoso. Minutos después llegaba una nueva ocasión que tenía el mismo protagonista, pero esta vez el colegiado señaló posición antirreglamentaria. Pronto llegaron las oportunidades por el otro bando también. Yaw silenciaba el Romero Cuerda por unos segundos tras poner en apuros a Wilfred con un potente disparo.

El equipo de casa se fue sintiendo más cómodo en el campo a medida que pasaban los minutos. Lo contrario pasó con los visitantes que optaron por guardar el resultado y jugar a la contra. Continuaba el asedio serón a la meta madrileña y, tras varias ocasiones fallidas, llegó el gol. Carlos Andújar consiguió forzar un penalti en una internada en el área. Ocasión que no desaprovecharía el mago del fútbol en Villanueva de la Serena, Jesús Rubio. 1-0.

Con un resultado en contra Antonio Martínez decidió que era hora de introducir nuevos revulsivos en el campo para intentar conseguir un gol que encarrilara la eliminatoria. Y así fue. Varias ocasiones hicieron que el público local no quitara ojo del marcador. Cervero, recién entrado al campo, se alió a la perfección con su compañero de profesión, Dioni, y se convirtieron en un quebradero de cabeza para la zaga serona. La táctica visitante cambió por completo. El factor viento a favor hizo que el juego del Fuenlabrada se basara en mandar balones desde la defensa a ambos delanteros para que estos intentaran evadir a los centrales. Pero el Villanovense no iba a dejar escapar el resultado. Se encaraba la recta final del partido y los visitantes decidieron incidir en balones aéreos para intentar conseguir un gol que facilitara mucho más las cosas, pero no llegó.

Con el 1-0 en el electrónico se llegaba al final del partido. Partido muy disputado, acorde a los cánones del playoff de ascenso a Segunda División. Los de Manolo Sanlúcar consiguen un resultado favorable que deberán defender el próximo domingo 28 de mayo en el estadio Fernando Torres de Fuenlabrada.

Puntuaciones VAVEL 2B