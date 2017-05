Jairo, electricidad para la banda azulgrana

Jairo, en su etapa como jugador del Real Murcia. | Foto: Alberto Brevers, VAVEL

Jairo Izquierdo González ( Santa Cruz de Tenerife 22 de Octubre de 1993) inicia su carrera en las categorías inferiores del equipo de su tierra, el CD Tenerife. En 2011 debuta en el filial del club insular, convirtiéndose en referente durante tres campañas y en un fijo de las pretemporadas con el primer equipo.

Sin embargo, el club decide cederlo al Real Murcia en agosto de 2014. En su primera experiencia con los grana en el grupo IV, adquiere el rol de revulsivo y alcanza los playoffs de ascenso. Sus números: dos goles, siete asistencias y un total de 32 partidos, 19 de ellos como titular.

En la temporada 2015/16 regresa a la disciplina del Tenerife y debuta en División de Plata. La falta de continuidad se convierte en la tónica común de su periplo en el conjunto chicharrero y, en enero de 2017, rescinde su contrato para poner rumbo a Melilla. Tan sólo cinco meses le bastan para adquirir galones con la camiseta unionista y, tras 17 encuentros, ser designado mejor jugador de la pasada campaña.

Jairo es el clásico extremo habilidoso, cuyo juego se basa en características como verticalidad, velocidad y gran capacidad para el regate. Un nuevo fichaje de envergadura que llega para ofrecer más mordiente a la línea de ataque del Extremadura.

Kike Márquez ya luce como azulgrana

Kike Márquez (derecha) junto a Manuel Franganillo. | Foto: Carlos Gómez, VAVEL

Apenas una semana después del cierre del campeonato, las noticias no cesan en el seno del Extremadura UD y en la mañana de hoy era presentado el primer refuerzo del curso, el sanluqueño Kike Márquez. El extremo se mostraba muy ilusionado ante su nueva andadura como azulgrana " estoy muy contento, deseando conocer a la gente y que empiece ya a rodar la pelota. Tengo ganar de aparcar ya las vacaciones y venirme para acá, ya que es un proyecto bastante bonito, rodeado de un gran ambiente de fútbol".

Un ambiente que ya conocía y que reconoce clave a la hora de aceptar la oferta del club. "Vengo de grandes ambientes futboleros como el de Cádiz. En Tercera vi la eliminatoria contra el Sanluqueño y me sorprendió el ambiente que había aquí. Cuando volví hace poco me sorprendió de nuevo. Es un proyecto que me convenció desde el primer día y es una de las claves que me han traído aquí".

Tenía muchas ganas de venir a este campo y, mira por donde, voy a vestir la camiseta del Extremadura.

El extremo es uno de los futbolistas más talentosos del grupo, por lo que las expectativas puestas en él son muy altas "cuando me siento importante suelo rendir mucho más. Soy una persona algo especial, Necesito que me cuiden por así decirlo, sentirme importante. En Marbella venía de la mano de Nafti, ex-compañero y amigo, me dio mi sitio y ahí está el resultado en el campo".

En cuanto a sus preferencias dentro del esquema táctico, el andaluz admite sentirse " más cómodo en la zona de arriba, en la izquierda o en la mediapunta, pero realmente me da igual. Soy de los que se siente a gusto en cualquier zona del campo".

Más movimientos en las próximas horas

Manuel Franganillo en la rueda de prensa. | Foto: Carlos Gómez, VAVEL

El capítulo de altas y bajas no cesa y en las próximas horas podría haber novedades al respecto. Tal y como señala el presidente, Manuel Franganillo "hay todavía un nutrido grupo de jugadores con los que se va a hablar individualmente, de lo que piensa el club y de su situación. A medida que vayan pasando los días se tomarán decisiones. Algunos se quedarán y otros, desafortunadamente, tendrán que marcharse".

Un ritmo de fichajes vertiginoso que, para el presidente, tiene una explicación "hace poco, el Extremadura tenía que esperar a descartes de verano para conseguir a ciertos futbolistas.

Esta semana se anunciarán nuevos fichajes

En la actualidad, debido al trabajo magnífico realizado, muchos quieren venir atraídos por el proyecto del club. De ahí que intentemos tener la plantilla lo más completa posible en el menor período de tiempo. Hay negociaciones hechas y otras por hacerse y el club las anunciará lo antes posible, si éstas se concretan".

.