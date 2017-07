Candelas pisa su nuevo césped

Foto: Carlos Gómez, VAVEL

El club azulgrana sigue con la puesta a punto del curso 2017/18 y en la mañana de hoy era presentado Alfonso Candelas. El joven lateral nace en La Solana (Ciudad Real) el 26 de mayo de 1995. Inicia la práctica del fútbol en su club natal, el CF La Solana, lugar donde crece, se forma y desde el que da el salto a las categorías inferiores del Albacete Balompié.

En el cuadro manchego alterna intervenciones con el primer equipo, debutando en 2ªB en la campaña 2013/2014. Un año después, es cedido en las filas del Cartagena, donde disputa 12 encuentros, nueve de ellos como titular.

En verano de 2016 llega su primera experiencia "a bordo" de un club extremeño al fichar por el CF Villanovense. Sus números como serón durante la pasada temporada ,32 partidos y más de 7500 minutos, son credenciales de la calidad y valía que el manchego imprime al carril izquierdo.

Una gran oportunidad

El lateral comparecía en sala de prensa y no podía ocultar su satisfacción tras su llegada a Almendralejo "cuando me ofrecieron venir no me lo pensé, sobre todo por el club, su historia, la afición y el ambiente se vive en esta ciudad. Yo lo viví el año pasado y la gente estaba muy entregada. Si todo va bien, puede ser un año muy bonito para todos".

A sus 22 años, aterriza en el Extremadura con la intención de crecer y trabajar duro para lograr los objetivos "es una oportunidad muy grande. Se aspira a grandes cosas y no la podemos desaprovechar. Tenemos que intentar llegar lo más alto posible sin perder nuestra base: la humildad Hay que trabajar semana a semana, no mirando más allá del partido del domingo. Al final con el trabajo y la ilusión de todos se consiguen grandes cosas".

Candelas ha sido, junto a Valverde y Jesús Rubio, una de las piezas clave en la inmensa campaña del villano. Ahora los tres futbolistas tienen la oportunidad de repetir éxitos, esta vez como azulgranas "son compañeros con los que he tenido muy buen feeling y eso al final dentro de un vestuario te da confianza y se agradece. El año pasado fue muy bonito tanto a nivel colectivo, como a nivel individual. Ojalá repitamos la misma historia que allí y quitarme esa espina de no poder ascender a 2ªA".

El manchego se define como un lateral con recorrido "soy defensa y lo primero que hay que intentar es que no te marquen goles. Cuando tengo oportunidad intento proyectarme arriba y ayudar a mis compañeros con asistencias para que anoten los máximos goles posibles"

Franganillo pide cautela

Manuel Franganillo (izquierda) junto a Alfonso Candelas. | Foto: Carlos Gómez

El verano poco a poco avanza y el Extremadura, debido a sus numerosos movimientos en el mercado, está en boca de todos. Una situación y un clima de excesivo optimismo que, al mismo tiempo, entraña un riesgo importante.

El presidente del club, Manuel Franganillo, insta a rebajar ese tipo de euforia que pueda alejar al aficionado de la realidad de un club como el azulgrana "es cierto que el Extremadura está ilusionando, con los fichajes que se están haciendo y que hay posibilidades de poder conseguir algo muy bonito. Pero no es menos cierto el hecho de que tenemos que tener los pies en el suelo. A todos los futbolistas que estamos presentando les caracteriza la humildad y las ganas de dar el salto al fútbol profesional y vamos a traer a todos con este perfil".