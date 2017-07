Jesús Rubio y Jairo estrenan colores

Jesús Rubio con la camiseta azulgrana. | Foto: Carlos Gómez, VAVEL

Prosigue la actividad en las oficinas del Extremadura UD y prosigue la oleada de presentaciones . Jesús Rubio, décimo fichaje en lo que va de verano, era presentado en la mañana de hoy y declaraba sentirse muy ilusionado ante el reto que le presenta vestirse de azulgrana "desde que se oficializó el fichaje, tenía ganas de presentarme. Prácticamente desde el primer momento noté una gran predisposición por parte del Extremadura y, gracias a dios, al final estoy aquí. Creo que va a ser una temporada muy ilusionante para todos, tanto por el proyecto del club, como por la afición y la ciudad".

Un fichaje de envergadura que ha despertado mucha ilusión y grandes expectativas dentro de la afición almendralejense "es muy bonito sentirse querido y sentirse respaldado tanto por el club como por la afición. Es algo que te da un punto a favor y que un futbolista valora. Me gusta tener ese sentimiento de presión por rendir bien y demostrar lo que he podido demostrar en años anteriores".

Foto: Carlos Gómez, VAVEL

La ilusión de Almendralejo contrasta con cierto sentimiento de contrariedad generado en Villanueva tras la salida de su mejor futbolista "estoy muy agradecido al Villanovense. He disfrutado mucho allí este año, pero al final un futbolista tiene que mirar por sus intereses y yo estoy muy contento. Creo que la opción del Extremadura, deportivamente y por proyecto, es la mejor Imagino que seguiré siendo querido por parte de la afición y entiendo a los que estén molestos por no haber podido cumplir el siguiente año de contrato. Son cosas que pasan en el fútbol y no hay que darle más vueltas"".

El placentino espera seguir cosechando éxitos con el Extremadura, aunque es consciente de que no será nada fácil " ahora empieza una nueva etapa en la que el objetivo es estar ahí arriba, poder jugar las eliminatorias y quien sabe si ascender. Mis últimos 4 años en 2ªB han sido de playoffs y sólo he subido una vez, siendo campeón. Es dificilísimo".

En el Extremadura tendrá la oportunidad de coincidir con algunos ex-compañeros, algo que contribuirá a una mejor integración "si conoces a gente es mucho más fácil, porque más fácil será la adaptación para todos. Al final los nombres no ganan partidos, sino el equipo entero Tenemos que intentar hacer las cosas bien y con trabajo e ilusión, tratar de igualar a los grandes equipos de la categoría. Hay que hacer buen grupo humano, ser fuertes dentro del vestuario y eso se verá reflejado dentro del terreno de juego."

Jairo, ilusionado por el ambiente del Francisco de la Hera

Jairo en el césped del Francisco de la Hera. | Foto: Carlos Gómez

En las últimas horas también era presentado el canario Jairo Izquierdo, uno de los primeros fichajes realizados que, sin embargo, aún no había tenido la oportunidad de enfundarse la camiseta de su nuevo equipo.

El extremo comparecía ante los medios destacando la rapidez con la que se produjo el acuerdo " desde el momento en el que se me comunicó la oferta estaba ilusionado. Me habían informado de la idea que tenían de trabajo, también hablé también con compañeros que han estado aquí y me dijeron que se está muy bien, así que no me lo pensé y acepté la oferta".

Su visita al Francisco de la Hera, durante la segunda vuelta, ha sido crucial para tomar una decisión" se me dijo que se iba a trabajar bien, que se iba a tener un proyecto bueno y eso te ilusiona. También ves el tema de los abonados y cómo se vive el fútbol. Son una afición "terrible" cuando están jugandose la vida y eso te ayuda mucho En Melilla no se vivía tanto el fútbol y a todo futbolista le gusta que se viva así, con esa ilusión. Viendo partidos como los del Mérida te das cuenta de que es un espectáculo como estaba el campo".

El canario es consciente de la fortaleza de la plantilla y se muestra convencido de que la competencia puede ser algo muy positivo dentro de la misma " te da la vida tener un compañero que pueda sustituir a otro y hacerlo igual o mejor. Es muy importante para un equipo. Si no estoy a mi nivel y otro está mejor, tendrá que jugar él y hacerlo mejor. Es lo que toca".

Un futbolista versátil en zona de ataque, aunque sus preferencias pasan por ser extremo "me da igual una banda que otra. También he jugado por el medio o incluso de delantero, pero si tengo que elegir prefiero banda, aunque tampoco me sienta incómodo por el medio".