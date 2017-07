El Granada B de Pedro Morilla arranca motores

Google Plus

Pedro Morilla, nuevo entrenador del Granada CF B. | Foto: Pepe Villoslada / Granada CF

Se acabaron las vacaciones para los cachorros rojiblancos. El Granada CF B da este lunes el pistoletazo de salida a una temporada que traerá consigo muchos cambios al conjunto andaluz. La ruptura del acuerdo de colaboración con Gino Pozzo, mediante el cual el italiano cedía jóvenes promesas al club para que se foguearan y obtener réditos futuros, propiciará que la inmensa mayoría del plantel de la pasada campaña no continúe. Así pues, Jean Carlos, Sergio Peña, el granadino Migue Cobos y Caio Emerson, prometedora incorporación que se realizó en abril, son los únicos supervivientes.

El filial granadino será dirigido en esta ocasión por Pedro Morilla, secretario técnico desde el curso anterior y que en este compagínará esa faceta con la de entrenador. Viene a sustituir a Lluis Planagumá, que tras la ruptura con Media Base Sport tenía pocas opciones de continuidad y que ha encontrado acomodo en el UCAM Murcia. Morilla, sevillano de 45 años de edad, se hace cargo del banquillo nazarí tras haber dirigido a equipos como Ciempozuelos, Talavera (con descenso a Tercera), Móstoles, Marchamalo y Betis B.

En lo que a la plantilla se refiere, desde el Granada no se ha hecho oficial ninguna incorporación, si bien el diario Ideal ha ido adelantando varios nombres a lo largo del verano. Para la portería llegarían Alberto Lejárraga (Navalcarnero) y Aaron Escandell (At.Malagueño). La linea defensiva seria reforzada con los laterales derechos Paco Torres (Betis B) y Eli (Sevilla C), el izquierdo con Carlos Neva (Marbella) y el centro de la zaga con Fran Serrano (Córdoba B). Al centro del campo se incorporaría Nacho Buil (Navalcarnero) Y Jose Antonio Gónzalez (Córdoba B). En el aspecto ofensivo se contaría con Victor Morillo (Sevilla C) para los extremos y Rubén Sánchez (Sporting B) en punta de lanza.

Esta remodelación denota el afán de la nueva dirección de la entidad rojiblanca por la nacionalización del proyecto y supone también una reducción de los recursos destinados al filial. La plantilla que se está confeccionando es de un perfil más modesto que en cursos pasados donde los refuerzos de Pozzo daban el salto de calidad. Este lunes será el turno de los reconocimientos médicos y el martes comenzará el trabajo de campo.