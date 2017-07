Se abre el telón para el Extremadura 2.017/18

Google Plus

La plantilla posando antes de comenzar la sesión. |Foto: Carlos Gómez, VAVEL

El balón ha echado a rodar este lunes en la ciudad deportiva poniendo en marcha la "apuesta extrema" azulgrana . La "nueva" plantilla de Juan Sabas ha tenido su primera toma de contacto, en una sesión marcada por la búsqueda de sensaciones tras el período vacacional.

20 futbolistas saltaban al césped junto al cuerpo técnico y bajo la atenta mirada del nutrido grupo de espectadores presentes en el entrenamiento. Un bloque en el que faltan Airam Cabrera, que llegará a Almendralejo en los próximos días y el ghanés Richard Boateng, cuyo retorno se va a retrasar por problemas burocráticos. Los que si que han realizado la primera sesión son dos jugadores sub 23 que se encuentran a prueba: el delantero Juan Arcas, procedente del Getafe y el portero Guille Pérez, procedente del Atlético de Madrid.

Once caras nuevas

Los nuevos fichajes de la temporada 17/18. | Foto: Carlos Gómez

A la espera de que se incorpore al grupo el delantero Airam Cabrera, son once los fichajes que ya se encuentran a disposición del técnico madrileño: Jairo, Kike Márquez, Fran Miranda, Pardo, Álex Díez, Valverde, Kike Echávarri, Airam Benito, Candelas, Jesús Rubio y Manu.

Planning de entrenamiento para la semana

Foto: @EXT_UD oficial

El equipo entrenará durante la semana en Almendralejo y, posteriormente, partirá hacia las instalaciones del Marbella Football Center, donde realizará su stage del 16 al 23 de julio.

Llegarán nuevos refuerzos

Tal y como viene siendo habitual en el "primer día de curso", llegaba el momento de las comparecencias. El capitán Willy Ledesma se mostraba "con la ilusión del primer día", resaltando la importancia de hacer un buen bloque en pro de lograr los objetivos "cuanto mejor nos conozcamos, mejor llegaremos al inicio de temporada. Con un buen vestuario y haciendo piña, llegarán buenos resultados Hay que conocerse lo más rápido posible. Sabemos cuales son los objetivos y trabajando desde la humildad y el respeto, con la masa social y la afición que tenemos, seguro que vamos a ir hacia delante".

Ilusión compartida también por su técnico Juan Sabas, "por construir un equipo que sea muy competitivo y se deje la piel en el terreno de juego, más allá de los resultados.La prioridad es conocernos y sacar el máximo rendimiento de cada futbolista".

Foto: Carlos Gómez, VAVEL

Una plantilla sólida, con nombres importantes a la que aún le faltan algunos retoques" ahora mismo estamos en fase de aprendizaje. Lo normal es trabajar con dos por puesto y atrás estamos escasos. Desde el club están trabajando en ello y seguramente ilusionen igual que hasta ahora".

Al igual que hiciese hace unos días su presidente, el técnico incide en recordar la dificultad y peculiaridades de la competición pese a tener una potente plantilla " Sobre el papel es un buen equipo, pero faltan efectivos atrás hay muchos equipazos y no es fácil. En el fútbol la teoría está reñida con la práctica. Que la gente piense que no va a ser fácil y que tampoco vamos a cambiar nuestra filosofía. El equipo va a buscar portería a cero como prioridad. Esto es 2ª B, fútbol de pico y pala y el que quiera ver otro tipo de fútbol que se saque el plus y vea al Madrid o al Barcelona".

También comparecía el presidente del club, Manuel Franganillo, quien afirmaba que la plantilla no está cerrada "estaba deseando que llegase este día para tener ya a la gran mayoría de los que van a formar la plantilla definitiva para esta temporada. Vamos a intentar que sea equilibrada y creo que aún hace falta reforzar posiciones. Para mí, falta un central que apuntale más la zaga y traer algún delantero más si vemos que en el mercado se nos abre esa posibilidad".