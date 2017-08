Sabas, destituido. Llega Agustín Izquierdo

Agustín Izquierdo (derecha), junto al presidente Manuel Franganillo. | Foto: Carlos Gómez, VAVEL

El lunes, poco antes de las 20 h de la tarde, Almendralejo se agitaba ante la bomba informativa del día y probablemente del verano. El club hacía oficial a través de las redes sociales la fulminante destitución del técnico Juan Sabas, causando la sorpresa generalizada y desatando un auténtico revuelo en las mismas.

Dos meses después de firmar su renovación, se tomaba una decisión drástica que no era desgranada hasta la comparecencia del presidente del club, Manuel Franganillo, en la tarde de ayer.

El club ha hecho un gran esfuerzo y esperaba una propuesta distinta, ese es el motivo

El máximo mandatario azulgrana llamaba a la tranquilidad, asegurando que se trata de una decisión difícil y meditada " hablamos de una persona entrañable, que ha realizado una labor espectacular en una de nuestras gestas más bonitas. Había un deterioro y una falta de confianza tanto del mister hacia el proyecto, como de nosotros hacia él. Tenemos una gran masa social y una gran responsabilidad y creemos que es el momento de tomarla".

Una situación que hacía peligrar el objetivo del club para la presente campaña "creo que hemos hecho algo mágico dentro de la ciudad y nuestra intención es seguir así. Esta decisión se toma porque es lo mejor para el club y nuestra afición. Es un duro palo para ambos, pero una serie de divergencias respecto al futuro camino del club nos han llevado a la misma".

La noticia generaba un hervidero de opiniones en las redes sociales, muchas de ellas de indignación " respetamos a la afición y aceptamos cualquier situación de descontento, pero ha de ser consciente que desde siempre miramos por su bien. La profesionalidad de Juan está por encima de ninguna duda Confiábamos en Juan para el proyecto, pero queremos tener los máximos resultados y pensamos que la situación que se había provocado con él a lo mejor no nos iba a llevar a lograrlos".

Emotiva despedida

Juan Sabas se despidió del club. | Foto: VAVEL

El ya ex técnico azulgrana convocaba a los medios para despedirse, visiblemente emocionado, del que ha sido su club durante 7 meses "en los que se consiguió una gesta increíble, fruto de un gran vestuario y un gran trabajo profesional por parte del cuerpo técnico. Que no quepa la menor duda de que durante este tiempo me he dejado el alma por este club. "

Sabas afirmaba sentirse "más fuerte que nunca" y se mostraba agradecido a su familia "a todos los empleados del club, que me han hecho feliz en todo momento, a la ciudad de Almendralejo, que me acogió como uno más y a una afición de 10, que me apoyó durante cada minuto. Estoy sorprendido, pero a la vez agradecido al club por estos meses de trabajo".

Respecto a su destitución, el madrileño aseguraba no sentir nada de rencor ante la que considera "una diferencia de criterios. A profesional no me ha ganado nadie. Son decisiones respetables aunque sorprendan. Sólo podía prometer la competitividad vista el año pasado, que es mi sello de identidad e íbamos a ver también este año. Como soy un señor, me voy agradeciendo las muestras de cariño y de apoyo ".

El técnico deja el Extremadura con un bagaje de 32 puntos en 19 encuentros y enormes muestras de cariño de una afición que no olvida la gesta obrada tras lograr la permanencia. Al no haberse tramitado aún su ficha en la federación, podría entrenar a otro club durante la presente campaña.

Agustín Izquierdo vuelve al primer equipo

Agustín Izquierdo (centro), junto a Julio Gómez (izquierda) y Domingo González. | Foto: VAVEL

La vacante dejada por Sabas la ocupará un hombre de la casa, Agustín Izquierdo. El de Lorca vuelve a ser primer espada de un club al que dirigió en Tercera durante 2 campañas repletas de buenos números, pero sin la consecución del ascenso.

El nuevo técnico se mostraba muy ilusionado ante el que afirma es el mayor reto de su carrera "no podía decir que no a este proyecto. Mi ilusión es mayor a todos los inconvenientes que pueda haber Llevo el ADN azulgrana, estoy en mi casa y tengo que dar un paso al frente. Estoy convencido de mis posibilidades y voy a dejarme el alma por dar a esta afición y a este club lo que se merece".

Izquierdo aseguraba ser consciente de la difícil decisión que ha supuesto despedir a su antecesor "sé lo que es una destitución y siento un gran respeto personal y profesional hasta él, pero hay que mirar hacia delante y devolver la confianza que me han dado con resultados". Al mismo tiempo, entiende que pueda haber dudas sobre su elección en algún sector de la afición "respeto todas las opiniones y voy a trabajar para intentar cambiar las contradictorias".

En cuestión de horas, el entrenador azulgrana cambiaba el filial por una de las mejores plantillas del grupo y su ambicioso objetivo "no vamos a ir de falsos humildes. Me han pedido ganar partidos, que seamos un equipo atrevido y valiente Sé el equipo que tengo entre manos y vamos a trabajar para que funcione. El objetivo está claro y hay que sacarle el mayor rendimiento a la plantilla. Nos vamos a dejar todo para que se sientan orgullosos. No sé que pasará, pero el tema de la dedicación y la profesionalidad va a imperar".

El murciano cuenta en su cuerpo técnico con Julio Gómez y Dani Chamorro como preparadores físicos, Pedro José como segundo técnico (esta parcela la compartirá con Julio Gómez) y Juanma Jiménez como entrenador de porteros.