Complicado comienzo en el regreso a la categoría

El sorteo del calendario de Segunda División B deparó al Écija Balompié un complicado primer envite a domicilio contra el Real Murcia CF para el fin de semana del 19 y 20 de agosto. El estreno del equipo en el Municipal de San Pablo tendrá lugar en la jornada 2 contra el también recién ascendido CD Badajoz el 26 o 27 de agosto. La primera vuelta la cerrarán también en Écija en casa el 16 o 17 de diciembre contra el FC Cartagena, poniendo punto y final a la temporada en el estadio Cartagonova el 12 o 13 de mayo de 2018.

Primeros pasos de la campaña de socios

A lo largo de esta última semana se dieron a conocer las primeras cifras de nuevos abonados al club para la temporada 2017/2018, que a fecha de viernes 28 de julio no habría superado los 300 abonados. Si bien es cierto que puede parecer una cifra baja, la campaña no había cumplido aún su tercera semana y se espera que poco a poco los aficionados vayan acudiendo a renovar su compromiso en este año de regreso a la categoría de bronce del fútbol español.

Aumentarán los ingresos esta temporada

Además, el Écija Balompié, como miembro de la Comisión de Clubes de Tercera y Segunda División B (Proliga) verá aumentados sus ingresos televisivos de forma muy notoria, pasando de los 10.000 euros que recibió en la temporada 2016/17 a los 90.000 que recibirá esta temporada 2017/18. A estos ingresos, habrá que añadir el 1% que corresponde al club astigitano por los derechos de formación de Nolito, que recientemente oficializó su traspaso al Sevilla FC por una cantidad de 9 millones de euros, por lo que el Écija ingresará una cantidad que rondará los 90.000 euros.

Los fichajes responden en pretemporada

El miércoles 26 de Julio, el Écija Balompié consiguió un abultado triunfo por 0-10 ante el Herrera CF de Segunda Andaluza, con actuación estelar de Ezequiel Lamarca autor de 4 tantos. También hay que destacar el debut con gol del recién fichado Jaime Bugatto y del coreano Kim de 18 años, aún a prueba, pero que sólo necesitó 25 minutos para estrenarse como goleador con el Écija Balompié. Y ayer martes 1 de agosto, el equipo azulino se alzó con el triunfo en el Torneo Triangular de El Rubio tras conseguir el triunfo por 0-1 en los dos partidos de 45 minutos que disputó, primero ante El Rubio CF de Segunda Andaluza con gol de Juanito, y después contra el Salern Puente Genil, con gol de Juan Delgado.