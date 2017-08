Previa CD Badajoz - RB Linense: duelo en blanco y negro

Pocos días restan para que arranque la temporada 2017/18, y tanto el CD Badajoz como la RB Linense apuran los últimos días de preparación para llegar en plena forma a la primera cita del curso.

La última vez que la Recia visitó el Nuevo Vivero fue en la temporada 2011/12, ganando entonces los gaditanos por 1-2 con goles de Ocaña y Ximo Forner. El gol de los locales lo puso José Gaspar, actualmente jugador del Hércules y uno de los goleadores del cuadro pacense aquella temporada con 7 tantos en su cuenta particular. Desde aquel encuentro en Enero de 2012 no se han vuelto a enfrentar, ya que el Badajoz fue liquidado finalmente al término de la temporada y dejaría de existir como tal, tomando el testigo posteriormente el Club Deportivo Badajoz '1905'. El nuevo club acabaría por adquirir los derechos del extinto CD Badajoz en el mismo 2012, y pasaría a tomar el nombre del club fundado en el año 1905. Finalmente, los de Juan Marrero conseguirían volver a la categoría de bronce tras haberse clasificado anteriormente para la fase de ascenso hasta en dos ocasiones, no logrando el ansiado ascenso en ninguna de ellas.

En el encuentro del domingo las altas temperaturas serán sin ninguna duda protagonistas, ya que se esperan alcanzar los 40º al comienzo del encuentro. Ésta temperatura descenderá progresivamente, hasta llegar a los 36º a las 21:00 h. Por ello, se prevee que durante el transcurso del choque se produzcan "tiempos muertos", para que los jugadores se hidraten y afronten de mejor forma las condiciones térmicas propias de la cuenca del Guadiana en estas fechas.

De vuelta al bronce, y en casa

La plantilla comandada por el valenciano Juan Marrero quiere agradar a su público en el arranque liguero, aunque para el estreno no podrá contar con el ex balono Álex Rubio, ya que se encuentra con molestias físicas y no se encuentra al 100% para ser alineado. Los pacenses cuentan desde esta semana con un nuevo refuerzo para la delantera: Rubén Colmenero "Buben". El canterano sevillista ha arribado recientemente a la disciplina albinegra en calidad de cedido tras haber formado parte del Sevilla 'C', con el que ha anotado 10 tantos en el Grupo X de Tercera División. El chinato podría salir desde el banquillo para disputar algunos minutos, aunque su presencia no está del todo asegurada.

Teniendo en cuenta estas circunstancias, se antoja más que probable que tanto Juanma como Guzmán sean los hombres más adelantados del cuadro pacense, en un once en el que Néstor se perfila como guardameta titular.

Con las cosas claras

Los pupilos de Julio Cobos quieren empezar la liga de la mejor forma posible, y la plantilla trabaja a buen ritmo para llegar a punto a la primera jornada. A pesar de que tanto Mario Gómez como Zamorano ya se encuentran recuperados de sus respectivas lesiones, tanto el argentino como el sevillano tendrán que ir recuperando el tono físico adecuado para poder jugar sin riesgos. A los dos se une el lateral Juanmi Carrión, que aún no ha alcanzado el nivel de competición necesario para estar en disposición de ser alineado por el técnico. De cara a la portería, la opción de que el guardameta titular sea Javi Montoya suena con fuerza, aunque no se tomará la decisión sobre quién será el portero titular hasta las horas previas al duelo.

Así pues, a diferencia del año pasado, el míster cuenta con varias opciones para cada demarcación, y la competencia dentro del vestuario será continua. Competencia de la que saldrá beneficiado el equipo, ya que este curso se antoja aún más duro e igualado.

Posibles onces iniciales