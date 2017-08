Previa Cartagena - Recreativo de Huelva: primera piedra en el camino

Google Plus

Tras algo más de dos meses sin ver fútbol, el Cartagonova se viste de gala para dar comienzo a la temporada 2017/2018. Desde que el conjunto de Alberto Monteagudo cayera derrotado por 1-2 en la ida de la segunda eliminatoria de play-offs de ascenso a Segunda División ante el Barça B, no rodaba el balón de manera oficial por el césped de un estadio que espera llenar sus gradas de aficionados cargados de ilusión. Una afición que podrá revivir el último encuentro de la pasada liga, en el que el Recreativo de Huelva y el Cartagena empataron a cero. Un resultado que esperan ambos equipos desequilibrar a su favor para empezar esta campaña con tres puntos en el casillero.

Primer rival, el decano

Qué mejor forma de comenzar la temporada que ante el primer club de la historia de nuestro fútbol. “El decano” visita el Cartagonova para dar el pistoletazo de salida al campeonato nacional liguero con un equipo renovado y con nuevas aspiraciones. La revolución que ha habido dentro de la plantilla, en la que se han producido más de diez incorporaciones, hacen que el juego que despliegue el conjunto onubense sea un tanto impredecible. Además, están comandados desde la banda por el ya retirado Javier Casquero, ex-futbolista que vistió la camiseta de Sevilla, Atlético de Madrid o Getafe entre otros y que ha cambiado el césped por los banquillos. El talaverano debuta como técnico en Segunda División B habiendo dado sus primeros pasos como segundo entrenador del Getafe en 2015.

Una reaparición ilusionante

Tanto el Cartagena como el Recreativo afrontan la temporada con ilusiones renovadas. Los de Alberto Monteagudo buscarán -un año más- lograr el ascenso a la categoría de plata del fútbol español. Tras haber caído en segunda ronda de play-offs ante el filial del FC Barcelona, el club cartagenero tratará de volver a meterse entre los cuatro primeros para luchar de nuevo por subir e categoría. Los refuerzos en la plantilla y la mejora paulatina en las instituciones, que continúan regularizando sus situación con las administraciones del estado hacen que tanto el club como sus seguidores estén centrados en lo meramente deportivo.

Algo peor es la situación de Recre a nivel institucional. Tras varios años peleando por evitar la desaparición del club, parece que, aunque no se hayan acabado los problemas, sí que se ha estabilizado algo la situación, por lo que la directiva se ha podido centrar en la confección de una plantilla que espera devolver a su afición el apoyo mostrado durante los momentos más difíciles del club. Es por ello, que aunque a priori no será uno de los equipos punteros del Grupo IV, no debería sufrir por permanecer en la categoría, y quién sabe si podrá aspirar a algo más.

Plantillas perfiladas a falta de algún retoque

Ambos equipos han reforzado sus plantillas con respecto a la última temporada. En el caso de los albinegros, se han incorporado jugadores en todas las líneas, siendo la defensa la que menos ha variado. La marcha de Gonzalo Verú ha sido la más destacada de una defensa a la que ha llegado Alberto Aguilar desde la liga griega para sustituir al cartagenero. La portería tendrá bajo palos a Pau López, que llega precedente del Valladolid para suplir la salida de Limones, que ha recalado en el Mirandés. El medio campo, ha sido sin duda la línea que más llegadas ha tenido: Poley, Cordero, Hugo Rodríguez, Chavero, Álvaro González, o Kuki Zalazar han llegado para sumar calidad, verticalidad y buen juego a la plantilla, como así han demostrado en pretemporada.

La delantera es la única línea que no está cerrada. Arturo y Germán, que acabaron como referencias la temporada pasada, han salido del club. Las llegadas de Aketxe y Moussa no parecen suficientes para una delantera que quiere cerrarse con la incorporación de Owusu o Santamaría.

El Recre, por su parte, ha llevado a cabo numerosas incorporaciones durante este mercado de traspasos. La portería estará cubierta por Marc Martínez, guardameta que se enfrentó a los albinegros en la primera eliminatoria de ascenso cuando este aún defendía la camiseta del Alcoyano. Los encargados de ayudar a Marc a proteger la portería también presentan caras nuevas: Sergio González, Diego Jiménez, Julio Rodríguez y José Manuel Casado se ha incorporado este verano a la zaga blanquiazul.

A la zona de creación han llegado varios hombres de calidad. Jonathan Vila, Carlos Calvo, José Carlos Lazo, Santi Luque, Diego Segura y Traoré aportarán rigor con el balón, llegada a portería contraria y muy buenos complementos para una delantera que tendrá como máximo referente al recién llegado Boris Garrós.

Declaraciones previas

Alberto Monteagudo, técnico de Fútbol Club Cartagena destacó en la sala de prensa del Cartagonova la buena pretemporada del equipo y sus buenas sensaciones con respecto a la plantilla: "Contra el Albacete dimos, la sensación de ser un equipo hecho. Ahora hay que refrendarlo en liga". También remarcó la buena configuración de la plantilla del Recre, a quien no dudó en incluir entre los candidatos a luchar por los play-offs de esta temporada.

Javier Casquero, por su parte, destacó la ilusión con la que llegan sus jugadores al partido y con las ganas de "plasmar en el campo lo trabajado durante la pretemporada". El técnico también alabó a su rival de este sábado: "Son de lo mejor de medio campo para arriba en el grupo y sin duda estarán luchando por el ascenso".

Convocatorias

FC Cartagena: Sin confirmar

Recreativo de Huelva: Marc Martínez, Rubén Gálvez, Julio Rodríguez, Sergio González, Casado, Mario Marín, Diego Jiménez, Rafa Navarro, Jonathan Vila, Ale Zambrano, Rafa de Vicente, Carlos Calvo, José Antonio Rodríguez, Lazo, Núñez, David Segura, Aguilar y Boris Garrós.