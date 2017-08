San Fernando - Villanovense: "vuelta de reconocimiento" en el Iberoamericano

Google Plus

Foto vía San Fernando CD

Pueden ustedes permitirse el lujo de cuestionarse si en el Iberoamericano 2010 o en el Romero Cuerda contarán con botones de RESET. Ya saben, el típico botón que traían los móviles o las consolas y que eran muy difíciles de apretar. Esos. Parece que los dos clubes protagonistas de este choque han conseguido, con mucha maña, apretar el botón. Sus respectivas plantillas se han visto renovadas en gran parte y, por tanto, este partido servirá para que se asienten adecuadamente en liga.

Comienzo acertado

Dicho esto, llegamos a la conclusión de que el azar no se podía haber portado mejor. Los cruces depararon el choque en la primera jornada de dos equipos relativamente nuevos, a los que estos primeros enfrentamientos les servirán a modo de prueba para ir puliendo fallos. Obviamente, los equipos ya han tenido oportunidad de probarse en diferentes partidos de pretemporada, pero el nivel de exigencia en liga es mucho mayor. En ambos casos las sensaciones obtenidas en estos partidos previos al comienzo de la liga han sido buenas. El equipo local, por su parte, ha disputado un total de ocho encuentros, de los que ha cosechado un total de cuatro victorias, tres derrotas y un empate. Por otra parte, el CF Villanovense ha finalizado su pretemporada con un total de seis victorias y dos derrotas. En definitiva, ambos proyectos han empezado funcionando a la perfección.

A fondo

Si hemos dicho que San Fernando y Villanovense están en fase de rodaje es porque sus respectivas situaciones lo necesitan.

Los andaluces han incorporado a su plantilla un total de 18 jugadores. Este hecho es muy poco común en el fútbol mediático, en el fútbol de primera división; no obstante es algo que está a la orden del día en la categoría de bronce. Los jugadores hacen una buena temporada y deciden salir a emprender otro camino que les plantee un mejor futuro. Es ley de vida en Segunda B. Con el comienzo del periodo estival, 22 fueron los jugadores que abandonaron la ciudad gaditana, y, poco a poco, fueron llegando los nuevos. En las filas de la plantilla sobresalen nombres como Toni Doblas, famoso portero que llegó a jugar en primera división con el Real Betis; Juanje Torrejón, lateral izquierdo ex del Jumilla; o Javi Casares, veloz extremo derecho procedente del Lleida Esportiu. Otro dato a destacar es que la plantilla cuenta con tres jugadores que pasaron por las filas seronas en su momento: Javi Zafra, Lolo Guerrero y Óscar Martín. Para finalizar, no podemos olvidarnos de la pieza clave en un equipo, el entrenador. José Herrera será el encargado de hacer que los buenos resultados lleguen este año a buen puerto en San Fernando. Esta será su primera temporada como técnico en Segunda B, aunque anteriormente ya ejerciera como tal en tercera división.

Tras realizar una campaña meritoria llegando a jugar la segunda ronda del playoff de ascenso a segunda división, 14 jugadores del Villanovense decidieron abandonar el club serón. Ante esta situación el club ha anunciado un total de 12 incorporaciones nuevas, que se sumaron a los ocho jugadores que permanecieron en el club tras la pasada campaña. De estos 20 jugadores que conforman la plantilla serona destacan algunos nombres como Annunziata, jugador que llegó a debutar en primera división con el Osasuna, o Mohamed Kamal, mediocentro internacional sub-17 y sub-19. Otra de las incorporaciones del CF Villanovense en este mercado veraniego ha sido Iván Ania, nuevo técnico serón. El que en su día fuera jugador profesional de fútbol llegaba a Villanueva de la Serena tras haber realizado una buena campaña en el Caudal de Mieres, al que mantuvo en Segunda B un año después de haberlo ascendido.

Los visitantes no podrán contar para este partido con su entrenador, Iván Ania, ya que fue expulsado en el último partido de liga la temporada pasada. No obstante, podrán contar con toda la plantilla.

La convocatoria de los locales está aún por confirmar.