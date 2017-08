Previa Lorca Deportiva - Extremadura: progresar adecuadamente

Google Plus

Hace aproximadamente cinco meses, el Extremadura partía rumbo a Lorca con la liga "al rojo vivo" para tratar de obtener recompensa de un Artés Carrasco convertido en fortín. Hacia Almendralejo volaba un punto muy disputado que implicó poner toda "la carne en el asador" durante más de 90 minutos. Hoy en día ni el anfitrión es el mismo, ni las circunstancias implican el grado de urgencia de entonces, pero sacar una renta positiva del encuentro va a conllevar, como mínimo, idénticas dosis de competitividad y esfuerzo.

En época de vaticinios y plantillas "a priori" la categoría de bronce y, en concreto el grupo IV, nos vuelve a mostrar que cualquier tipo de favoritismo es inexistente más allá de lo que ocurra en el césped. En el Artés Carrasco se disputan tres puntos y su precio se antoja altísimo.

A partir de las 20:30, el estadio lorquinista presenciará un duelo de ilusiones: la del recién ascendido, consciente de la importancia de mostrarse sólido en casa, frente a la que desprende el proyecto más ambicioso de la historia del club azulgrana y el plus de motivación que ello conlleva.

Segundo paso

Agustín Izquierdo en la rueda de prensa previa al encuentro. | Foto: Carlos Gómez, VAVEL

El conjunto de Almendralejo continúa en fase de "aclimatación". Una plantilla nueva requiere tiempo y paciencia para, paulatinamente, ir definiéndose en el terreno de juego. Sin embargo la ferocidad del campeonato impide cualquier tipo de treguas, por lo que es crucial sumar cuantos más puntos posibles en este período de engranaje.



Tras la disputada victoria ante el Córdoba, el objetivo pasa por tratar de repetir triunfo en tierras murcianas y el técnico del Extremadura, Agustín Izquierdo, lo tiene claro "el equipo tiene la exigencia de ganar, aunque dependerá del desarrollo el encuentro. En el Extremadura no existe otro mundo que no sea el que incluye a la semana de partido. No tenemos otro objetivo que el de ganar cada partido que juguemos".

Una primera jornada que se analiza mejor con el sabor de la victoria "nuestra manera de jugar va a ser la misma a la de casa, sólo habrá pequeños matices. Hemos tratado durante la semana de corregir los errores que cometimos el domingo y de potenciar lo bueno que hicimos, que también fue mucho. Vamos a Lorca con ganas".

Borja García en la rueda de prensa previa al encuentro. | Foto: Carlos Gómez, VAVEL

El técnico, al igual que ocurriese la semana pasada, podrá contar con todos sus efectivos de cara al encuentro. La convocatoria azulgrana está formada por: Marc Vito, Manu García, Álex, Aitor, Borja García, Candelas, Echávarri, Javi Pérez, Miranda, Pardo, Zarfino, Airam Benito, Jairo, Valverde, Kike Márquez, Jesús Rubio, Airam Cabrera y Willy.

También comparecía ante los medios el central Borja García, mostrando buenas sensaciones respecto al encuentro y suscribiendo las palabras de Izquierdo " la victoria ante el Córdoba fue muy importante y ahora intentaremos hacer lo mismo. Hay desajustes que corregir y hay que seguir creciendo. Tenemos muchas ganas, sabemos el objetivo y debemos ir a todos los campos a ganar".

Agradar en casa

El verano del Lorca ha sido parejo al azulgrana en lo que a movimientos en la dirección deportiva se refiere. A diez días del inicio de campeonato, Galiana era destituido y el banquillo quedaba en manos del ex-técnico del Cartagena, Manuel Palomeque. Por lo que el club murciano se encuentra totalmente inmerso en esa fase de asimilación de ideas y conceptos de su nuevo director de orquesta.

Jugadores del Lorca con el trofeo Miguel Ronquillo. | Foto: @lorcadeportiva oficial

​El conjunto lorquinista tratará de aprovechar el encuentro para suavizar el mal trago del partido de debut (4-1 frente al Betis B) y regalar la primera victoria "de bronce" a sus aficionados. Sin embargo, las malas noticias semanales han llegado en forma de ausencias, ya que el primer equipo sólo cuenta con 14 jugadores para recibir al Extremadura.

Son baja: Andrés Carrasco,Víctor Fenoll, Cañadas y Pol Ballesteros por lesión, Urzaiz por sanción y Mauricio Alonso por problemas con el tránsfer. A dichas ausencias hay que añadir la del técnico, que tendrá que ver el encuentro desde la grada al cumplir la sanción que arrastra desde la pasada campaña.

Bajas que son anecdóticas para el técnico azulgrana, Agustín Izquierdo " van a salir 11 a intentar ganar el partido en casa. He visto el partido del Betis y hubo fases del partido en las que el Lorca funcionó bien. El resultado es algo engañoso. Vienen de un resultado duro y tienen jugadores con calidad y talento y estoy convencido que querrán demostrar su valía ante su público, así como competir bien en la categoría. Va a ser un rival muy difícil".

Sánchez Villalobos, árbitro del encuentro

El partido estará dirigido por el colegiado José Antonio Sánchez Villalobos (colegio andaluz). De 26 años y natural de la ciudad almeriense de El Ejido, la actual será su cuarta campaña en División de Bronce.Hasta la fecha, no ha arbitrado a ninguno de los dos conjuntos.

Posibles equipos iniciales

CF Lorca Deportiva: Simón, Juanjo, S. Rodríguez, Lulu, Pape, Lincoln , Luismi , D. Álvarez, Pedro,Javi Saura y Mawi.

Extremadura UD: Manu García, Álex, Aitor, Borja, Candelas; Pardo, Miranda, Kike Márquez, Jairo, Jesús Rubio y Airam Cabrera.