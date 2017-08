Mérida – San Fernando: amigos hasta que eche a rodar elbalón

Google Plus

Después de los dos partidos que disputaron entre sí Mérida y San Fernando la temporada pasada, los dos encuentros que disputen este año no serán dos partidos más. Ambas aficiones, hermanadas, tienen ganas de encontrarse y hacer del partido una fiesta. Eso sí, en cuanto ruede el balón tú a lo tuyo y yo a lo mío.

Y es que, los dos equipos buscan lo mismo: la primera victoria de la temporada tras no lograrla en la primera jornada. El Mérida cayó en casa ante el Marbella por 2-0 y el San Fernando empató 0-0 ante el Villanovense, en un partido que aún trae cola por la denuncia de los serones a los isleños por supuesta alineación indebida.

Después de 105 días del último partido oficial, vuelve el fútbol al Romano y eso siempre es una buena noticia. Los emeritenses, que superan los 2400 abonados quieren lograr esta temporada lo que se les escapó por muy poco la temporada pasada, los playoff de ascenso, aunque saben que deben ir con el clásico partido a partido. Los isleños quieren dar un paso más respecto al año pasado y evitar sufrir para conseguir la permanencia.

Factor campo

En las primeras jornadas lo importantes es ir consiguiendo puntos, el juego ya irá llegando. Si no, que se le preguntes a los aficionados del Mérida tras el mal inicio del equipo el año pasado que se fue arrastrando toda la temporada. En Mérida tiene ante sí la oportunidad de no volver a repetir ese mal arranque. Una victoria ante el San Fernando alejaría los fantasmas que volverían al Romano en caso de no sumar tres puntos.

Nafti, que continúa sancionado y verá el partido desde la grada, ya ha anunciado en rueda de prensa que habrá cambios respecto al partido de Marbella. Uno de los que tiene todas las papeletas para volver es Alex Bernal, más aún con la baja de Juanlu Hens, con molestias en la rodilla. Será la única baja en el Mérida además de la de Rafa Navarro que abandonó el equipo rumbo al Marbella.

Hacer gol es otra de las tareas pendientes de este Mérida, aunque como confirmó el entrenador romano no será nada fácil porque “el San Fernando es un equipo bien armado a nivel defensivo, con un futbol bastante directo que defiende con mucha gente por detrás del balón”.

Volver a sumar

En el San Fernando el objetivo es claro: volver a sumar. Tras empatar con el Villanovense con más de 50 minutos con un jugador menos, los isleños viajarán a Mérida con 16 jugadores más dos del filial y con la plantilla muy mermada tras jugar en mitad de semana ante el Algeciras la Copa Federación siendo eliminado por el conjunto algecirista y sin distracciones tras la denuncia del Villanovense. Además, en las últimas horas, los de la isla han incorporado a sus filas a Pedro Ríos, jugador con una amplia trayectoria y con más de 100 partidos en Primera División, que ha entrado en la convocatoria y estará en Mérida.

El técnico isleño, Pérez Herrera, cuenta con las bajas de Sergio Noche por sanción , Óscar Martín por lesión y Rubén García, que está solucionando temas internos con el club. Además Jacabo y Rubén García no viajan por decisión técnica. Aun así, el técnico asegura que “el equipo ha entrenado con buen ritmo y nivel” y espera sacar “algo positivo” en Mérida.

El once de los de la isla será diferente al de la primera joranda, por obligación. Además, Herrera ve al Mérida como “un histórico tanto en Segunda B como en categorías superiores, por lo que está obligado a realizar una buena campaña”, por lo que sabe que será un partido complicado.

Posibles alineaciones

-Mérida AD: Felipe Ramos, Iván Pérez, Paco Aguza, Michelle Diana, Kike Pina, Chema Mato, Alex Bernal, Julio de Dios, Jokin Esparza, Kiu y Hugo Díaz.

-San Fernando: Toni Doblas, Nano Cavilla, Lolo Guerrero, Gabi Ramos, Juanjo Torrejón, Theo, Bruno Herrero, Galindo, Casares, Pablo Aguilera y Carri.