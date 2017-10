Previa Lorca Deportiva - Villanovense: "second round"

Vía CF Villanovense

Señoras y señores. Va a dar comienzo el segundo asalto de este combate. Con un tercero que aún no se otea en el horizonte, y unos recuerdos del primero aún en la retina, cualquier cosa puede pasar. ¡Hagan sus apuestas!

Que sí, que esto es Segunda B. Esa categoría con caracter profesional que genera la incertidumbre propia del fútbol amateur. El colista se enfrenta a un equipo que se planta en una posición cómoda en la tabla. Equipo al que ya venció en Copa del Rey unas semanas atrás. Pero, para ser francos, en esta ocasión la situación es diferente.

Dinámicas

Ser el colista no es plato de buen gusto para nadie, por qué engañarnos. Pero también puede suponer un extra de motivación. Me explico. Jornada nueve, toda la liga por delante, un margen de mejora, una meta que alcanzar... En este mundo hay dos tipos de personas, digamos. Dos tipos de actuación ante las adversidades que son extrapolables al mundo del fútbol. Están aquellos que son unos auténticos guerreros y siempre están dispuestos a luchar con tal de conseguir sus objetivos, y los que se sumen en una tristeza y desmotivación exacerbada cuando la situación no es la ideal. Si hay una cosa que los lorquínos han demostrado es que no se rinden y, aunque su situación no invite al optimismo, lucharán por conseguir vencer a su rival y conseguir tres puntos vitales para su recuperación.

Frente a ellos se posicionará el CF Villanovense. Una victoria motivadora conseguida la pasada jornada les hará viajar a Lorca con la mente puesta en el triunfo. Una novena posición y unas óptimas sensaciones que se respiran en el vestuario dotan de una buena moral al club. No obstante, como ha señalado el técnico, Iván Ania, en rueda de prensa, el partido se avecina muy exigente y conseguir la victoria no será tarea fácil, ya que, decía, es muy complicado hacerle gol al cuadro lorquíno.

Puntos fuertes

He aquí el "quid" de la cuestión. Con qué armas podrán atacar uno y otro. Aquí se lo explicamos.

Como hemos mencionado anteriormente, y siendo obvio, los zagueros componen la artillería pesada del bando local en esta batalla. De ahí parte la base de este equipo. Esto supone atacar basándose en la técnica del contraataque. Es decir, robando balones lo más rápido posible e intentando pillar en un renuncio a la defensa rival. No obstante, las técnicas ofensivas no están funcionando, lo que hace que el buen hacer de la defensa, aunque eficiente, no está siendo suficiente. De ahí que el equipo ya haya recibido un total de 16 tantos en contra. Es decir, el equipo se podría concebir como un intento de robustez y unidad al que le falla una parte.

Robustez que si caracteriza al rival. Es una de las claves y la esencia del equipo serón. Funcionar como una unidad. De esta manera, partiendo de una solidez en defensa, el equipo opta por mantener la posesión del balón el mayor tiempo posible hasta encontrar un espacio de rotura de la zaga rival y atacar. Técnica que les está funcionando hasta el momento. Sí es cierto que, en las primeras jornadas de liga, encontrar ese espacio para atacar era la asignatura pendiente. Pero, poco a poco fueron solventándolo y gozan de varias ocasiones en cada encuentro.

Colegiado

Nicolás Garcelán Docio (colegio valenciano) será el encargado de dirigir este encuentro. Esta es la primera temporada que el colegiado milita en Segunda División B. Habiendo arbitrado esta temporada tan solo dos partidos antes de este. Lo que supone algo novedoso para ambos clubes, ya que será la primera vez en la historia de las dos entidades que serán arbitrados por este colegiado.

Bajas

Por parte del Lorca serán baja los jugadores Sergio Rodríguez, Víctor Fenoll, Juanjo y Pedro por lesión.

Javi Sánchez, por sanción, y Allyson, por lesión causarán baja en el cuadro visitante.

Posibles onces

Lorca: Hortal, Urzaiz, Lincoln, Lulú, D.Ruiz, Juanjo, Alioune, Javi Saura, David Álvarez, Arcas, M.Alonso

Villanovense: Leandro, Óscar Arroyo, Tapia, Javi Barrio, Gonzalo, Pajuelo, Curro, Carlos Andújar, Dieguito, Annunziata, Pedro Beda.