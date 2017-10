FC Jumilla 1 - 1 Granada B: El Jumilla perdona al líder Granada

Aunque suene a tópico hoy el FC Jumilla jugó como nunca pero acabo como siempre. O lo que es lo mismo, el nuevo Jumilla de “Pato” realizó el mejor partido de lo que llevamos de temporada, pero nuevamente acabo pagando muy caro sus propios errores. Esta vez en forma de mala salida del meta Mandaluniz, que facilito al atacante del Granada B David Grande la consecución del tanto del empate.

Sublime primera parte

Después del relevo en el banquillo del Jumilla, se esperaba con gran expectación entre los aficionados este enfrentamiento frente al líder Granada. Y por lo visto en este primer partido de la era “Pato” se puede decir, que el Jumilla no defraudó. Con Borja, casi inédito en lo que llevamos de temporada, al mando de la nave vinícola sin duda se han visto los mejores momentos de fútbol en el municipal “La Hoya”. Desde el minuto uno los vinícolas fueron a por el partido, y obligaron a su rival, el líder del grupo hasta el enfrentamiento de hoy, a tener que defenderse con uñas y dientes, con un excepcional Arón bajo palos, que libró del primer gol a su equipo nada mas empezar el encuentro, tras una gran jugada de Caye Quintana que tras dejar sentado a su defensor, no pudo batir al buen meta nazarí. Siguió el Jumilla intentándolo por las bandas, con Chupe y Txomin que mostraron su mejor versión. A todo esto los hombres de Pedro Morilla intentaban sacudirse de encima el dominio de los locales, pero no fue hasta el minuto veinte cuando consiguieron acercarse por primera vez hasta la meta de Mandaluniz, que desvió a córner el primer disparo a puerta de los visitantes. Fue en el minuto 28 cuando el Granada B dispuso de la mejor ocasión de esta primera parte para desnivelar el marcado a su favor, pero Pablo Vázquez no consiguió rematar a gol con el meta Mandaluniz ya batido. Y con el Jumilla volcado sobre la meta de Arón finalizó la primera parte sin que ni unos ni otros consiguieran desnivelar el marcador.

Segunda parte de alternativas

De nuevo salió el FC Jumilla en la segunda parte decidido a llevarse la primera victoria de la temporada, con Caye Quintana muy activo arriba y Fran Moreno moviendo muy bien al equipo entre lineas, apoyado atrás en Borja que realizó un gran partido. En el minuto 55, tras una jugada por la banda izquierda llegó el primer gol de Jumilla, que fue materializado por el defensor del Granda B Carlos, quien en su intento de despejar el centro de Txomin, introdujo el balón en su portería. Desde entonces y hasta el empate del Granada B, el Jumilla dispuso de buenas ocasiones para aumentar su ventaja en el marcador, pero nuevamente un error defensivo, esta vez del meta Mandaluniz, acabo en el minuto 77 con el empate del Granda B, al aprovechar David Grande una mala salida del meta local para poner la igualada en el marcador. Tras el empate, el partido perdió algo de brillantez en el juego, y el Jumilla aunque siguió intentando llevarse los tres puntos, ya no conseguía llegar con la claridad necesaria hasta las inmediaciones del meta Aron que fue uno de los mejores del partido. Y con el empate a uno, y el consiguiente reparto de punto el colegiado valenciano RIVES LEAL señalizaba el final del encuentro.

Pocas variaciones en la tabla clasificatoria

El reparto de puntos ha llevado consigo la perdida del liderato del Granada B, en favor del Écija Balompié que ahora es líder en solitario. Por su parte el FC Jumilla sigue ocupando la decimo octava posición, y tiene la salvación a 5 puntos.

Puntuaciones VAVEL