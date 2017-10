El Efesé resurge en el Cartagonova

Google Plus

Partido de contrastes el que se ha vivido en la novena jornada en un encuentro en el que el Cartagonova ha estrenado césped tras los treinta años de vida que tiene el recinto del Benipila. El Cartagena venía necesitado para sumar los tres puntos, tras cuatro partidos sin conocer la victoria. Dos empates (frente a Villanovense y Córdoba B) y dos derrotas (frente al Marbella y Mérida) hacían urgente una victoria para el equipo de Alberto Monteagudo.

El Cartagena comenzó dominando el partido, teniendo la pelota y comenzando a crear peligro sobre la portería del veterano Toni Doblas. La primera ocasión clara del partido llegó por medio de Aketxe que dirigió un testarazo directo a la portería del San Fernando, pero el meta isleño estuvo muy rápido para atraparla. Tras esa oportunidad, el Cartagena siguió muy serio en el ataque. Llegados al primer cuarto de hora fue Aketxe el que pudo poner el primer gol del partido botando una gran falta directa. Doblas estuvo atento de nuevo para despejarla a córner y alejar el peligro.

El San Fernando se fue haciendo con el dominio del balón progresivamente. Los de José Herrera tuvieron una buena ocasión al filo de la media hora del partido con un buen disparo de falta que se marchó cerca del poste de la meta de Pau Torres.

Al filo del descanso Mateo Busquets señaló penalti por mano de Jesús Álvaro. El disparo desde los once metros fue convertido por Pedro Ríos, ex del Levante, Getafe y Córdoba, entre otros. De nuevo, el Cartagena comenzó con malas sensaciones en el marcador. Tras el gol, el Efesé despertaría pero no fue hasta la segunda parte cuando se pudo ver la reacción del conjunto local. Antes de que el colegiado pitara el entreacto, fue anulado un gol al Cartagena por fuera de juego.

Sergio Jiménez, uno de los mejores del encuentro. Foto: Sergio Jiménez

Se reanudaba el encuentro en el Cartagonova. El Cartagena tenía 45 minutos para reaccionar y darle la vuelta a un marcador que podría dejarle lejos de la zona alta de la tabla.

Los de Alberto Monteagudo empezaron muy serios la segunda mitad. Aketxe pudo poner el empate a los seis minutos del segundo acto, pero no tuvo suerte. A punto de llegar la hora de partido, otro gol le fue anulado al Cartagena por fuera de juego. Esta vez llegó por medio de Hugo Rodríguez que remató de una manera espectacular un centro que le llegó desde la derecha. Tras los intentos para conseguir el empate al fin llegaría el ansiado tanto que cambió al Catagena. Óscar Ramírez mandó un gran centro desde la banda derecha al que llegaría Aketxe en el segundo palo. El testarazo del vasco fue imparable para Toni Doblas. Diez minutos después llegó el tanto que puso por delante al conjunto albinegro. Moisés, uno de los mejores del partido, fue el encargado de convertirlo.

El Cartagena seguía teniendo la llave del partido, mientras que el San Fernando esperaba atrás para poder crear una contra de peligro. De nada sirvió, pues el Cartagena anotó el gol de la tranquilidad cuando faltaban diez minutos para el final. De nuevo fue Moisés que remató con la cabeza una buena jugada a balón parado. Sin más novedades en el Cartagonova hasta que el árbitro pitó el final para certificar la victoria del FC Cartagena. El Efesé continúa invicto en el Cartagonova.