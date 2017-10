El Real Murcia supera las adversidades y golea al Marbella

La derrota del pasado lunes en Córdoba por parte del Real Murcia hizo mucho daño en la Nueva Condomina. Tanta que la cúpula directiva descartó la continuidad de Basadre como técnico y se decidió a buscar un entrenador con trayectoria en la categoría y con capacidad para reconducir al vestuario grana hacia el objetivo del ascenso. La tarea no está siendo fácil y el gallego se volvió a sentar en el banquillo ante el Marbella para, al menos, completar la transición con una victoria que pusiera las cosas un poco más fáciles al elegido, que se anunciará en las próximas horas.

Vencer al cuadro malagueño tampoco era una cuestión baladí, y menos cuando los de Fernando Estévez llegaban con la moral por las nubes después de vencer al Cartagena, otro de los ‘gallitos’ del Grupo IV. Sin embargo, el cielo se abrió pronto para los pimentoneros, en concreto a los 55 segundos de juego, cuando Pedro Martín aprovechaba un pase de Elady y un fallo de Wilfred en su salida para hacer el primero de la tarde. A pesar del mazazo tempranero para el Marbella, los andaluces no variaron su táctica ni un ápice y continuaron fieles al estilo con el que deseaban vencer en el templo murciano. Fueron muchos los minutos de tanteo entre ambos equipos en el centro del campo y, por tanto, mucha la comodidad que tuvo el Murcia en el primer cuarto de hora del partido al encontrarse con ese 1-0 tempranero como colchón.

Entretanto, se sucedían algunas jugadas aisladas en las que Elady y Curto llevaban el murmullo a la grada, aunque sin éxito a la hora de concluir sus acciones de peligro. A pesar de su aparente letargo, los de Estévez también aprovechaban cualquier contraataque en busca del empate, sobre todo mediante hombres como Chus Hevia, Corpas y Añón. Fue este último el que probó primero a Biel Ribas, que logró salvar un mano a mano contra el marbellí a la media hora de partido. Pese a ir venciendo sin pasar por demasiados apuros, los hombres de Basadre experimentaron una sensación de derrota cuando Víctor Curto, el mejor de la escuadra grana, se lesionaba en su rodilla derecha. Dando evidentes muestras de dolor, el delantero de Tortosa tuvo que retirarse en camilla poco después de un acrobático remate de espuela que estuvo a punto de convertirse en el gol de la jornada. En la Nueva Condomina se pasaba del silencio al lamento, pasando por la incredulidad, después de que a la mediocre marcha del equipo se uniera la baja del jugador con más potencial y presencia en el terreno de juego.

Mejoría notable de los zagueros

La lesión del catalán eclipsó la mejora defensiva que estaba mostrando el cuadro pimentonero, que salió de los vestuarios tras la reanudación con la premisa de cerrar el choque cuanto antes para no reeditar situaciones como la que se dio en el anterior partido en casa, en el que el Mérida empató en los últimos compases. Salva Chamorro, sustituto hoy de Curto, tuvo la primera con un cabezazo que se marchó ligeramente desviado de la meta de Wilfred. No obstante, el exguardameta del Villanovense no pudo hacer nada para evitar el segundo de la tarde, obra de un habilidoso Santi Jara que aprovechó una gran asistencia de Pedro Martín para internarse en el área y fusilar al portero visitante.

Cuando parecía que la tarde podía arreglarse pese a la ausencia de Curto, el central Mateos engrosaba la lista de desdichas granas al sufrir un mareo como consecuencia de un fuerte pelotazo en la cabeza. Aunque intentó reponerse varias veces, el madrileño no conseguía mantener el equilibrio y tuvo que dejar su puesto a Juanma. Precisamente tras la retirada del ex del Real Madrid Castilla, el Marbella tuvo su mejor ocasión para recortar diferencias a través de Indiano, que estrelló el balón en el palo izquierdo de Ribas cuando los granas todavía estaban encajando la retirada de otro baluarte de la plantilla. Añón también tuvo en sus botas el 2-1 tras un balón cedido por Chus Hevia, pero su disparo llevó tanta potencia como falta de colocación para sorprender a Biel Ribas.

Y tras varios minutos en los que el desorden táctico y las jugadas trastavilladas fueron la nota dominante por parte de ambos equipos, se cocinó la jugada con la que los pupilos de Basadre cerrarían el choque definitivamente. A siete minutos del final, Chamorro recortaba en el área y filtraba un pase cargado de veneno para que Elady lo inyectara finalmente en las redes de Wilfred. De esta manera, el Real Murcia rubricaba su segunda victoria del curso liguero, que pudo ser aún más amplia si Chamorro –llamado a hacer olvidar la baja de Curto– hubiera cabeceado con más potencia una falta lateral botada por David Sánchez en la última acción de la contienda. Wilfred sí acertaba esta vez a despejar y mantenía el 3-0 final en el marcador, que deja al cuadro grana con 10 puntos en la tabla a la espera de que se confirme el nombre del nuevo entrenador.