Empate a nada entre Betis Deportivo y Mérida

Pongámonos en situación. Sevilla. 16:45 horas, alrededor de 34 grados de temperatura caían sobre la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Betis Deportivo y Mérida sobrevivían, como podían, a unas circunstancias que eran propicias para muchas cosas pero para jugar al fútbol precisamente no, por lo que el partido terminó sin goles. Además, el colegiado señaló en la mitad de cada parte un descanso para que los jugadores pudieran refrigerarse por las altas temperaturas.

Comenzaba el partido con tanteo entre ambos equipos. El Mérida no quería dejar jugar al Betis Deportivo desde atrás y los de Nafti tenían sus líneas muy adelantadas presionando la salida de balón del filial verdiblanco. Al filial verdiblanco, por el momento, le costaba crear, el Mérida salió mejor en los primeros instantes.

Foto: Real Betis Balompié

A partir de ahí, llegaron de nuevo los problemas para el Mérida. Santi Villa no podía continuar y el minuto 13 entró en su lugar Javi Gómez. Esta lesión trastocó los planes del Mérida que perdió por completo el centro del campo ya que el que pasó a la medular fue un sobrepasado Hugo Díaz que intentaba estar en todos lados pero al que no se le veía cómodo. Aún así, la primera la tuvo Kiu, novedad en el once de Nafti, con uno de los pocos tiros del Mérida a puerta pero Pedro atajó sin mayores problemas.

El Betis Deportivo comenzaba a elaborar cada vez más las jugadas aunque sin finalizar. Julio Gracia y Rober cogieron la batuta del partido y el Mérida cambió de guion y decidió dejar llevar la iniciativa a los verdiblancos. El Betis Deportivo tuvo una de las más claras con un centro raso de Aitor que terminó definiendo Loren abajo pero Felipe Ramos realizó su primera gran intervención del partido. Eso solo fue el comienzo.

El encuentro entró, además, en un periodo de dureza en el que ambos equipos realizaban falta tras falta dejando a un lado el juego y las ocasiones de gol. Sin ir más lejos, una entrada por detrás de Kike Pina, que fue de lo mejor del conjunto romano, a Rober estuvo muy cerca de ser cartulina roja, pero el colegiado finalmente le mostró la amarilla.

Foto: Real Betis Balompié

Tras el descanso, mismo guión. Nada más empezar el Betis Deportivo, tras una gran jugada, metió el miedo en el cuerpo al Mérida tras marcar un gol pero el colegiado lo anuló por fuera de juego de Redru que definió ante Felipe Ramos de forma magistral.

El Mérida sabía que no estaba siendo su mejor partido. Mustafá estaba desconectado y Kiu simplemente no estaba en ataque, a Javi Gómez no le llegaban balones en condiciones, Hugo Díaz seguía dando tumbos por el campo y Bernal y Julio de Dios eran superados por los centrocampistas locales. Mientras tanto, la línea defensiva romana repelía bien plantada los ataques cada vez más peligrosos de los verdiblancos.

Aún así, a balón parado el Mérida creó peligro. Julio de Dios puso un gran balón al segundo palo que Mustafá remataba de cabeza y se introducía en la portería pero el colegiado anuló el gol por fuera de juego del jugador del Mérida.

'Momento Felipe Ramos'

Los instantes finales del partido fueron los minutos de Felipe Ramos. El portero del Mérida realizó varias intervenciones que hicieron mantener el marcador 0-0. La primera de ellas fue en un mano a mano con Nieto que el meta desvió a córner. En ese mismo córner llegó la segunda parada, y la mejor de todas, tras un potente cabezazo de Nacho que sacaba el meta en la misma línea de gol a una sola mano. La tercera de Felipe Ramos llegó tras un tiro cruzado de Loren que el meta desvió con la punta de los guantes.

Foto: Real Betis Balompié

Entre tanto, el Mérida tuvo tiempo para intentar sorprender a los verdiblancos tras un córner en el que la segunda jugada, tras una serie de rebotes le llegó a Kike Pina en la frontal del área que definió fuerte y raso pero el meta local, Pedro, evitó el gol. El Betis Deportivo terminó el partido en el área del Mérida con otras dos buenas intervenciones de Felipe Ramos que dio un importante punto a los emeritenses y privó a los verdiblancos de la victoria.

Reparto de puntos que sirve a los verdiblancos para seguir sin perder en casa, que es su fortín. Mientras tanto, punto positivo para al Mérida por cómo se desarrolló el partido y ya suma la sexta jornada consecutiva sin conocer la derrota.

