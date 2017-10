Google Plus

San Fernando - Real Murcia: Salmerón quiere estrenarse con victoria

Un nuevo Real Murcia puede aparecer en San Fernando. Una nueva cara, un nuevo bailarín para el ballet del Grupo IV. La orquesta filarmónica pimentonera estrena director, y éste, pretender hacer sonar al unísono a todos sus instrumentos. Pero enfrente hay otra orquesta, que en su anterior concierto comenzó afinada, pero que con el paso del tiempo acabó desafinada.

Duelo de necesitados en San Fernando. Los locales quieren alejarse del peligro, mientras que el Real Murcia quiere comenzar a escalar y volver a ser el conjunto que aterró al Grupo IV.

El césped de San Fernando no pasa por su mejor versión

La pasada jornada, el San Fernando cayó en tierras cartageneras por tres goles a uno. El FC Cartagena fue superior al conjunto gaditano, que no tuvo oportunidad de vencer. Pese a todo los que inaguraron el marcador del Cartagonova fueron los visitantes, mediante un penalti (min. 39) transformado por el veterano Pedro Ríos. Antes del descanso los locales estuvieron cerca del empate, pero el poste evitó el gol. Ya en la segunda parte llegó la remontada albinegra, que fueron ganando terreno a los de San Fernando. Óscar Ramírez, mediante sus centros por la banda, fue una amenaza constante para el área de Doblas. Un remate de cabeza de Aketxe puso el empate en el luminoso. Moisés fue el siguiente en enviar el balón al fondo de la meta del veterano Toni Doblas. Posteriormente, otra vez, Moisés puso el tercer y definitivo gol del FC Cartagena, sentenciando la victoria en su feudo.

San Fernando y FC Barcelona en tres días

El Real Murcia, por su parte, volvió a la senda de la victoria en la visita del Marbella a la Nueva Condomina. Nada más arrancar el partido se inaguró el marcador. Pedro Martín aprovechó un error de Wilfred, portero del conjunto marbellí, para estrenar la meta visitante. A diferencia de las pasadas jornadas, el conjunto pimentonero se mostró más serio en el aspecto defensivo. Todo parecía ir sobre ruedas, pero al borde del descanso llegó la tragedia, Víctor Curto cayó lesionado doliéndose de la rodilla. Los malos presagios se confirmaron pasado un día. El segundo tiempo comenzó con una marcha para los locales, que buscaban dejar la victoria encarrilada. El segundo gol grana fue obra de Santi Jara tras una gran maniobra. El Marbella comenzó a dejar espacios, que fueron aprovechados por los jugadores del Real Murcia. Elady Zorrilla puso el tercer y definitivo gol en el marcador de la Nueva Condomina. De esta manera los pupilos de Víctor Basadre se llevaron su segunda victoria de la temporada en liga.

El cuerpo en San Fernando, la mente en el FC Barcelona

La visita del Real Murcia a San Fernando viene enmarcada con la próxima visita del FC Barcelona a la ciudad de Murcia para disputar la ida de los Dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Una jornada festiva en la ciudad del Segura que se engalanará para recibir al conjunto culé. Pese a que al aficionado grana le interesa más el choque copero que el próximo partido liguero, Basadre y luego Salmerón han tratado que la mente y cuerpo de los jugadores esté antes en San Fernando.

Herrera: "Tenemos que levantarnos y hacernos fuertes en casa después de la derrota en Cartagena"

José Pérez Herrera, entrenador del San Fernando, ha comparecido en la sala de prensa en la rueda de prensa previa al duelo ante el Real Murcia. En ella ha dicho sobre el conjunto grana: "Tienen dos o tres jugadores por puesto muy buenos y, sin embargo, están peleando con nosotros" Siguiendo esta línea Herrera comentó lo siguiente sobre la llegada de Salmerón al banquillo murciano: "Vendrán con una motivación extra por estrenar entrenador. Por eso debemos ser muy fuertes el domingo y continuar con la misma dinámica que hemos tenido hasta la segunda parte del partido en Cartagena".

La clasificación del Real Murcia es un fiel reflejo de lo duro que es el Grupo IV. Sobre esto comentó: "Todos los equipos plantan cara; nosotros hemos tenido partidos casi perfectos en el que no hemos sumado o hemos sumado para obtener un empate"

En San Fernando parece preocupar el estado del césped del Estadio Iberoamericano Bahía Sur. Herrera dijo sobre esto: "Parece que las lluvias y nuestro sacrificio de entrenar en otros campos están haciendo que mejore levemente y esperemos que siga así porque es beneficioso para todos"

Salmerón: "Hay una buena plantilla y no tenemos que tener miedo a nada"

El nuevo entrenador del Real Murcia, José María Salmerón, ha comparecido en la sala de prensa en la previa al viaje a San Fernando. Sobre el conjunto gaditano declaró: "Tiene jugadores con mucha experiencia y luego chicos jóvenes que están jugando bien. El terreno de juego tampoco está en buenas condiciones y eso les da una ventaja a ellos. Intentarán meter mucha presión y jugar rápidos y verticales" Sobre su equipo expuso: "Trataremos de hacer el mejor equipo posible, si es cierto que como he dicho antes tenemos bajas y habrá cambios obligados, pero no habrá ninguna revolución en el once"

El nuevo entrenador del Real Murcia no podrá contar con varios jugadores para el partido ante el San Fernando. Sobre esto dijo Salmerón: "Ya veníamos con alguna lesión del domingo, Fede Vega, Xiscu y Pedro Martín que no han entrenado prácticamente en toda la semana a causa de molestias. Mañana lo valoraremos todo, pero con los que estamos tenemos que intentar conseguir la victoria en San Fernando" También fue preguntado por la circunstancia de tener que jugar dos partidos en, prácticamente, tres días y como va a afectar eso a la plantilla grana: "Estoy seguro de que no, la competición que nos importa es la liga y tenemos que pensar en el partido de San Fernando, una vez acabe empezaremos a pensar en el martes. Si es cierto que volveremos tarde del partido del domingo y que tendremos poco tiempo para preparar el siguiente"

Posibles alineaciones:

San Fernando: Doblas, Nano, Gabi Ramos, Zamora, Lolo Guerrero, Bruno, Óscar Martín, Galindo, Pedro Ríos, Carri y Casares.

Real Murcia: Biel Rivas, Juanma, Forniés, Orfila, Mateos, David Sánchez, Santi Jara, Armando, Llorente,Chamorro, Elady