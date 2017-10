Real Murcia - FC Barcelona: El Rey peleará con el más grande | Montaje: Álvaro García (VAVEL)

Llegó la hora de la verdad. La hora del guerrero. El momento deseado por toda una afición herida desde hace años. Llega el momento en el que no importan las categorías, los nombres son sólo palabras. Momento en el que Dios y el hombre se ven cara a cara y pelean por la victoria. La Nueva Condomina volverá a aquellas noches de gloria. Esas en las que las estrellas pisaban su hierba, esas noches en las que el griterío y la luz de los focos ponían la nota a la noche murciana. Vuelve el FC Barcelona a Murcia.

Se vuelven a ver camisetas granas por Murcia. Vuelven los martes de previa, de salir pronto del trabajo con una sola idea en la cabeza, fútbol. Vuelven los viajes al estadio. La bufanda y la bandera. El reencuentro con viejos amigos. Vuelven las mariposas al estómago, esas que recorren tu interior cuando saltan los jugadores granas al césped. Vuelven los nervios, la tensión y el miedo.

Murcia vivirá una noche de fútbol histórica

El partido no llega en el mejor momento del Real Murcia. Sumido en un pozo de malos resultados en el Grupo IV de Segunda B, perdió en su último partido liguero en San Fernando. En aquel partido los murcianos fueron de menos a más. Comenzaron cayendo 2-0 antes del descanso, pero a la vuelta de vestuarios, Elady Zorrilla y Salva Chamorro lograron la igualada. Cuando todo parecía que el encuentro acabaría con reparto de puntos, un gol de Jacobo, a falta de cuatro minutos para el final, le dio la victoria al conjunto gaditano.

Por otra parte, el FC Barcelona llega en un estado sublime. Líder de la Liga Santander, en la pasada jornada se impusieron por 2-0 al Málaga en el Camp Nou. El primer gol de los culés llegó nada más arrancar el duelo. Deulofeu, en el minuto 3, envió al fondo de la meta malaguista un centro de Digne. El segundo gol de los locales llegó ya en la segunda parte, cuando Andrés Iniesta marcó un gran gol tras una asistencia de Leo Messi.

San Fernando - Real Murcia | Foto: Real Murcia

El camino hasta los dieciseisavos

El camino del Real Murcia hasta la eliminatoria de dieciseisavos de final fue toda una odisea. Las tres eliminatorias que tuvo que pasar el conjunto pimentonero se disputaron en su feudo. El debut copero fue ante el CP Cacereño, de Tercera División. La Nueva Condomina fue testigo del debut en la Copa del Rey y de un partido que los locales se llevaron por 3-1. El gol tuvo nombre propio, Víctor Curto, que con un hat-trick envió al Murcia a la segunda ronda.

Allí esperaba un viejo conocido de los murcianos, el Racing de Ferrol. El partido fue un mero trámite para los de, por aquel entonces, Manolo Sanlúcar. El gol tardó en llegar, pasada la media hora Álex Ortíz inauguró el marcador. Ya en la segunda parte, Elady puso el segundo y a continuación los gallegos recortaron distancias mediante Gonzalo. En ese momento apareció la figura de Víctor Curto para matar el partido con dos goles y llevar al Real Murcia a la tercera ronda.

La última eliminatoria fue ante el UE Olot. La Nueva Condomina volvía a ser el foco del torneo copero. Los catalanes comenzaron ganando con un gol al cuarto de hora de Héctor Simón. Pero los murcianistas remontaron gracias al doblete de Pedro Martín y a un gol de Víctor Curto, que mandaron al Real Murcia a pelear con un equipo de competición europea.

Las estrellas culés no viajan a Murcia

Cuando se dio a conocer que el FC Barcelona era el rival del Real Murcia en la Copa del Rey, varios nombres comenzaron a sonar. Leo Messi o Luis Suárez eran los jugadores favoritos para ver en la Nueva Condomina. Pero la realidad es otra. Ernesto Valverde ha preferido dar descanso a sus estrellas y así darle oportunidad a los jugadores menos habituales del conjunto de la ciudad condal.

Ter Stegen, Sergio Busquets, Iniesta, Suárez, Messi, Paulinho y Umtiti no jugarán la ida en Murcia. A estos se les unen los lesionados Arda Turan, Dembélé, Rafinha, Jordi Alba y Aleix Vidal. Sin embargo en su lugar irán Ortolá, Cucurella, Aleñá y Arnáiz, todos jugadores del filial.

Festival de goles en la última visita del Barça

La última visita del FC Barcelona a Murcia fue en la última jornada de la liga 07/08. Por aquel entonces el Real Murcia jugaba en Primera División, pero afrontaba el partido ya descendido a Segunda. Fue un partido de trámite, los locales descendidos y los visitantes sin opciones de ganar el título, pero pese a todo fue un verdadero festival goleador.

Los murcianos, dirigidos por aquel entonces por el carismático Javier Clemente, comenzaron golpeando primero la meta de Pinto y, con un gran remate de Ochoa, se adelantaron en el marcador. Sin embargo los pupilos de Rijkaard, que vivió su último partido como entrenador culé, reaccionaron y en diez minutos le dieron la vuelta al marcador.

Primero Eto'o y Henry fueron los autores de los dos primeros tantos visitantes. Antes del descanso, Giovani dos Santos puso el tercero en la cuenta del FC Barcelona. Con el partido prácticamente resuelto arrancó la segunda parte de un duelo intrascendente. El mexicano se puso el traje de goleador y al poco de arrancar los segundos 45 minutos marcó el cuarto de los blaugranas.

Veinte minutos después logró un hat-trick batiendo por tercera vez al meta murciano Alberto. El 1-5 dominaba el marcador, pero el Real Murcia volvió a despertar y con un penalti transformado por Iván Alonso y un golazo de Abel Gómez, de falta directa, pusieron el definitivo 3-5 en el luminoso de Nueva Condomina. Desde aquel 18 de mayo de 2008, pimentoneros y blaugranas no se han visto la cara. Este año, la Copa del Rey, ha preparado un duelo trepidante.

Messi pugna un balón con Álvaro Mejía y David de Coz | Foto: EFE

Salmerón: "Es un partido muy bonito para todos"

El entrenador pimentonero ha comparecido ante la prensa en la previa del duelo histórico ante el FC Barcelona. Sobre el partido, que llega en un mal momento de los murcianistas, Salmerón expuso: "Llega en un momento no muy adecuado, aunque no lo califico de marrón, ya que es un partido muy bonito para todos. Lo que me extraña es que un equipo modesto de Segunda B tenga que jugar el domingo a las seis de la tarde y a las 48 horas se tenga que enfrentar a un rival como el Barcelona. La semana ha sido complicada, con muchas bajas y no podemos afrontarlo como quisiéramos. Pero somos optimistas, pensamos que es un premio"

El técnico pimentonero ve muy difícil la victoria, pero no ve imposible dar la sorpresa: "Es difícil, estamos ante el campeón de Copa y el líder de la Liga, pero mantenemos la ilusión y queremos competir. Contra el Barcelona no queremos cometer errores. Intentaremos ganar, por qué no". Para dicho partido, Valverde contará con varios jugadores del filial, dejando en la ciudad condal a las estrellas culés: "Son jugadores de Segunda con un nivel espectacular. No quiero ser pesimista, vamos a tomárnoslo como un partido para que disfrute la ciudad y para que venga mucha gente. Será una ayuda para el equipo. Me gusta que jueguen siempre los mejores. Para nosotros es un premio, ojalá que vinieran todas las estrellas del Barça y ojalá que sea una fiesta. Nuestra liga es otra, pero tenemos que hacerlo lo mejor posible. Entiendo que si vinieran más estrellas mundiales generarían mucho más para la ciudad".

Salmerón también tendrá que mirar al filial para la eliminatoria, pues tiene hasta seis jugadores tocados: "Para nosotros lo importante es la Liga, pero sacaremos a los que mejor estén físicamente. No podemos ni completar la convocatoria y tendremos que tirar de algún jugador del filial. Los que estén más frescos tienen más posibilidades de jugar. Necesitamos gente cuyo rendimiento sea bueno. También pensamos en el siguiente partido y no podemos perder más gente".

Valverde: "El Murcia es un equipo histórico"

Ernesto Valverde, entrenador del FC Barcelona, ha comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al duelo copero. Sobre el Real Murcia, equipo rival de sus pupilos, ha declarado: "El Murcia es un equipo histórico. Lo afrontamos como una eliminatoria más, ya que queremos seguir adelante para defender el título". Pese a la diferencia de categoría, en duelos con tanta ilusión las fuerzas se pueden igualar. Sobre esto, Valverde comentó: "Es uno de los encuentros más complicados. Es muy importante mentalizarse para afrontarlo. Será difícil, porque es un rival de diferente categoría que se crecerá ante nosotros. Debemos responder a lo que tendremos delante: un equipo con mucha ilusión y una ciudad volcada con él, porque el Barça va a allí. Para ellos es el partido del año".

Para esta eliminatoria de dieciseisavos de final, Ernesto Valverde va a hacer rotaciones en el equipo culé: "El fútbol es una prueba para todos permanentemente. Siempre se tiene que demostrar por qué estamos aquí. Mañana habrá rotaciones, sí, pero el objetivo es el mismo. Tenemos que responder ante lo que tenemos delante, que será un equipo ilusionado y una ciudad volcada por su equipo". Una de las novedades será Thomas Vermaelen, que disputará su primer partido de la temporada: "Vermaelen tendrá su oportunidad probablemente mañana. Está bien y preparado psicológicamente. Aleix Vidal y Arda quedan descartados por lesión".

A la vez, varios jugadores del filial blaugrana irán convocados para el duelo de Copa: "La idea es que nos ayuden mañana. Es pronto para decirlo, pero Arnáiz tiene grandes cualidades. Tiene gol y da asistencias y tiene mucho desparpajo. Vamos a ver su crecimiento. Le tenemos visto y le seguimos", expuso Ernesto Valverde.

