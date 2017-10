Previa Cartagena - Sevilla: Otra Copa para el recuerdo

El fútbol de máximo nivel regresa a Cartagena cuatro temporadas después. La buena gestión llevada a cabo por los dirigentes del conjunto albinegro, Paco Belmonte y Manolo Sánchez Breis, aún no ha dado como resultado el ascenso, pero sí se están sentando las bases sólidas para ello. El equipo de la ciudad portuaria, por segunda temporada consecutiva, es uno de los equipos más potentes del grupo IV de Segunda B y lo está demostrando en la competición regular y en la Copa del Rey, cuyo premio es esta eliminatoria frente al Sevilla, pentacampeón de la Europa League y que este curso, una vez más, está disputando la fase de grupos del torneo más importante a nivel de clubes, la Champions.

Presumiblemente, aunque no se llene, el estadio Cartagonova será una auténtica fiesta. Por un día los aficionados sufridores del efesé dejarán a un lado las penurias y dificultades que supone la Segunda B para centrarse en disfrutar de un choque en el que su equipo se medirá con uno de los clubes más prestigiosos del país. Y es que el camino hasta los ansiados dieciseisavos de final de la Copa del Rey no ha sido nada fácil, como suele ser habitual para las entidades no pertenecientes al fútbol profesional. Tres partidos a vida o muerte han tenido que superar los de Alberto Monteagudo. Con la temporada recién inaugurada se enfrentaron en casa al UCAM Murcia en un derbi fraticida que se resolvió en el último minuto de la prórroga con el tanto de Jesús Álvaro. En segunda ronda, el sorteo no fue más benévolo, la bolita encuandró al Cartagena con el Mirandés y, por la mínima otra vez, volvieron a vencer los locales. Finalmente, en tercera ronda, el rival fue de menor entidad pero en este caso la dificultad residía en el escenario. Los albinegros viajaron a Talavera en busca del billete al estrellato. Tardaron noventa y dos minutos en sacarlo, cuando Jesús Álvaro, una vez más, se ponía el traje de héroe para volver a marcar un tanto decisivo.

Al Sevilla le llega este encuentro en un momento muy delicado, ya que ha perdido los dos últimos encuentros por sendas goleadas, tanto en Champions (5-1 Spartak), como en liga (4-0 Valencia). El 'Toto' Berizzo está tremendamente cuestionado, no solo por los resultados, sino por las sensaciones que desprende el conjunto hispalense, el cual este verano ha hecho la mayor inversión de su historia para confeccionar una plantilla competitiva. Por ello, este partido de Copa del Rey puede servir para que las aguas vuelvan a su cauce y empezar a recuperar sensaciones de cara al encuentro liguero del próximo fin de semana frente al Leganés.

Convocatorias

Alberto Monteagudo, técnico del conjunto cartagenerista, tiene a todos sus efectivos disponibles para este histórico duelo con el Sevilla, aunque hará rotaciones porque hace apenas 48 horas su equipo estaba disputando un encuentro de liga contra el Granada B en la ciudad nazarí en el que consiguió una importante victoria que lo situa en puestos de play off.

Por su parte, los jugadores que viajan desde Sevilla son los siguientes: Sergio Rico y David Soria como porteros; Corchia, Carole, Lenglet y Mercado como defensas; Krohn-Delhi, Pizarro, Geis, Sarabia, Ganso, Franco Vázquez, Borja Lasso, Nolito y Jesús Navas; Y como delanteros Correa, Muriel y Ben Yedder. Causan baja el centrocampista francés Steven N'Zonzi, que está en proceso de recuperación de una lesión en el tobillo izquierdo y los centrales Daniel Carriço y Nico Pareja. Nolito y Lenglet arrastran molestias, por lo que se espera que no disputen el encuentro. Berizzo no se fía de este encuentro y quiere resolver la eliminatoria en la ida, por eso no ha incluido en la lista a ningún futbolista del filial.

Trujillo Suárez, colegiado del choque

Daniel Jesús Trujillo Suárez, árbitro del colegio tinerfeño, será el encargado de impartir justicia en este encuentro de ida de Dieciseisavos de la Copa del Rey entre el Cartagena y el Sevilla. Ha arbitrado al conjunto albinegro en una única ocasión, en la temporada 2009/2010, cuando este se encontraba en Segunda División. El partido disputado en el estadio Gal de Irún, correspondiente a la jornada tres, finalizó con empate a uno.

A los nervionenses les ha ido un poco mejor con el tinerfeño, el cual afronta su segunda temporada en Primera, ya que ha dirigido en tres ocasiones a los rojiblancos con un balance de dos victorias y un empate. La última vez esta temporada, en la victoria por dos goles a cero frente al Málaga en el Sánchez Pizjuán.

Posibles onces iniciales

Cartagena: Marcos; Ruiz, Josúa, Aguilar, Ceballos; Sergio Jiménez, Chavero; Álvaro, Zalazar, Abalo; Moussa.

Sevilla: David Soria; Carole, Pizarro, Mercado, Corchia; Geis, Krohn-Delhi; Sarabia, Ganso, Borja Lasso; Ben Yedder.