Previa Écija - Villanovense: héroes en potencia

Ascender de Tercera división no es tarea fácil. Los más desmedidos lo comparan con la salida del Hades. Lo explicamos. En tiempos de la expansión del mundo grecolatino, la creencia en la religión no era una elección, digamos. Por tanto, en un mundo en que salir del reino de Hades, es decir, del infierno, que los mitos mostraban como un mundo físico, era tarea casi imposible, relacionarlo con la acción de ascender a Segunda B es cosa exorbitada.

Pero nos vale para explicar lo siguiente. Tras superar la odisea que supone ascender a Segunda B, el Écija Balompié se sitúa en primera posición en la tabla, cuando ya van 10 jornadas disputadas. Es cosa digna de mención, ¿verdad? No crean que no es algo común en esta categoría. Los que seguimos la categoría de bronce ya estamos acostumbrados a admirar milagros futbolísticos. De hecho, tienen un caso similar muy cercano. Es más, les bastaría con hacer "scroll" en su pantalla hasta el titular y lo encontrarían.

En efecto, señores. El CF Villanovense fue la última "revelación" que destapó el Grupo IV. En la temporada 13/14, empezó su hazaña. Tras ascender de Tercera división, consiguieron una meritoria cuarta plaza y, por tanto, el billete para disputar playoff de ascenso a la Liga 1|2|3. Sí, han oído bien. Se vieron con la posibilidad de conseguir dos ascensos de categoría seguidos. Pese a que su sueño se vio frustrado, el equipo siguió consiguiendo méritos. Se clasificó para unos dieciseisavos de final de la Copa del Rey, disputando la eliminatoria contra el FC Barcelona; y consiguiendo otra clasificación para el playoff la pasada campaña. Cuatro temporadas para enmarcar después de haberse visto casi encadenados a la Tercera División.

¿No creen en los milagros futbolísticos aún? Un servidor tampoco. Y, es que, aunque esto sea cercano a algo mítico, no hay éxito sin esfuerzo. Por lo que, ¿conseguirá el Écija ser el nuevo Villanovense del Grupo IV? Dependerá del empeño que se ponga y el esfuerzo que se realice. Después de este "histórico" preludio, pasemos a los análisis.

Dinámicas

Cuatro puntos separan a estos dos conjuntos, a pesar de estar separados por una brecha considerable en la tabla. Pero esta es la dificultad de la categoría. Igualdad máxima.

En la racha goleadora se aprecia una notable diferencia. Para ser francos, esta está siendo la faceta que está lastrando a los visitantes, mientras que es la que destaca en sus rivales. Aunque la diferencia sea de cuatro tantos, tres de los goles del Villanovense se le atribuyeron tras la resolución del partido ante el San Fernando. Un dato destacable del cuadro local es que ha conseguido ver puerta en todos los encuentros excepto en dos.

Como ya sucediera en pasadas campañas, la solidez en defensa es clave en los visitantes. Tan solo han encajado siete tantos, lo que supone una media de 0,7 goles por partido. Una cifra muy baja. El primer responsable de esto es Leandro, guardameta titular, que ha realizado el mejor inicio de campaña del club en Segunda B, en cuanto a goles recibidos se refiere. Sus rivales "suspenden esta asignatura". Un total de nueve tantos recibidos, les hacen posicionarse en peor lugar en este aspecto. Aunque no es una cifra preocupante, ni mucho menos.

Información general

Todos los aficionados al fútbol tienen una asignatura pendiente. El conocimiento de las plantillas. Quién no ha observado nunca desde la grada a un jugador que marca la diferencia durante todo el partido, sin tener referencias sobre él. Aquí intentaremos solucionar este problema mostrándoles los jugadores "a seguir" en este choque.

Por no alterar el orden de los factores, aunque no alteren el producto, comencemos con los locales. Aunque la decisión de la directiva fue no reformar la plantilla de la pasada campaña en tercera división, podemos destacar algunas piezas claves en este conjunto. En defensa, sin duda, es Adri Crespo quien marca la diferencia. El zaguero cordobés ha disputado todas y cada uno de las diez jornadas. La experiencia del equipo reside en una figura, y tiene nombres y apellidos. Jonathan Ruiz. Con 35 años y una gran experiencia, tanto en Segunda B como en Segunda A, Jonathan es la referencia en el centro del campo ecijense. No aparten la vista de él, si parpadean, se lo pierden.

En las filas del rival también destacan algunas figuras. Empezamos por el propio guardameta, al que ya hemos hecho referencia antes. Un auténtico seguro bajo palos, especialista en el uno contra uno y en blocar los tiros desde la frontal. Uno de los pilares fundamentales es sin duda Javi Barrio. Reconocerle es sencillo, pues tiene una característica melena que le ha identificado durante toda su trayectoria futbolística. El central natural de Logroño se define perfectamente con dos adjetivos: coraje y valentía. Aunque la línea de ataque no destaca mucho, sí que lo hace el medio del campo. Donde, dejando de lado a viejos conocidos como Pajuelo o Curro, destaca el joven jugador de la Puebla de Sancho Pérez, Elías Pérez.

Bajas

Por parte del Écija Balompié, causarán baja para este choque David Castro y Alex Escardó, ambos recuperándose de sendas roturas de isquiotibial. Ezequiel es duda tras lesionarse en la pasada jornada, aunque todo apunta a que estará disponible.

Los visitantes, por su parte, no cuentan con ninguna baja al volver a la convocatoria Xavi Annunziata tras recuperarse de una lesión.

Posibles onces

Écija Balompié: Fermín, Carmona, Adri Crespo, Núñez, Luis Martínez, Marrufo, Jonathan, Domínguez, Ezequiel, Juan Delgado y Moyita.

CF Villanovense: Leandro, Óscar Arroyo, Tapia, Javi Sánchez, Javi Barrio, Pajuelo, Curro, Elías, Carlos Andújar, Dieguito, Allyson.