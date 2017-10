CD Ejido 2012 - UD Melilla: vencer para convencer

Google Plus

Edu Lemes

Imagen de archivo | UD Melilla

Partido llamado a convencer a sus aficiones. Equipos con situaciones diferentes, pero con la sensación de que tienen que convencer.El Melilla tiene que convencer en juego, el CD Ejido 2012 en resultados. Y es que lo azulinos afrontan una engañosa salida ante un CD Ejido situado en puestos de descenso, pero la posición actual del equipo celeste no corresponde con su fútbol.

Los melillenses afrontan una undécima jornada en un campo difícil, en el Municipal de Santo Domingo donde esta temporada solo ha salido victorioso de allí uno de los gallitos de la categoría, el Extremadura. La UD Melilla deberá vencer para poder afrontar los siguientes partidos con cierta tranquilidad. Como ya les comenté antes, los ejidenses a priori pueden parecer uno de los rivales más fáciles de este grupo cuatro, pero no es así. Un equipo con una propuesta en el terreno de juego bastante atractiva, su fútbol no corresponde con su puesto en la tabla. Hasta la fecha no han sido capaces de mostrar su mejor versión en la zona defensiva, y eso unido a la cierta mala suerte que están teniendo hace que se sitúen en descenso.

Los jugadores de Alberto González tienen un carácter muy ofensivo, sus número hablan por si solos. Con trece goles a favor, números de equipo que debería situarse en una mejor posición en la tabla, pero los diecisiete goles en contra les hace situarte tan abajo. Uno de los peligros de este equipo son sus numerosas y poderosas transiciones en su juego. Aprovechando la velocidad de sus cuatro hombres de ataque, El Ejido intentará batir la portería del Melilla, equipo que ha dejado la portería a cero en siete de los diez partidos ligueros.

Manolo Herrero atendió a los medios de comunicación

El técnico melillense tachaba el partido de difícil ante un rival que no regala nada: “Va a ser un partido difícil, como todos en esta categoría, pero más aún -si cabe- por haber perdido ellos su último encuentro como local. Es verdad que perdieron ante un gran equipo como el Extremadura, pero anteriormente habían pasado por allí otros tantos muy buenos que no fueron capaces de conseguir la victoria”.

Manolo ve a su equipo con ganas de ayudar y con ganas de partido, también ha intentado explicar cuales serán los objetivos del equipo para el próximo partido: ''Yo veo al equipo bien. Es cierto que veníamos de un palo en Écija, pero el equipo se rehízo francamente bien. Esta semana, en cuanto a los entrenamientos, también ha sido muy buena. Estamos todos bien, con ganas de ayudar. Es un partido importantísimo donde es vital ganar, ya que luego tenemos dos partidos en casa ante dos de los rivales más fuertes de la categoría. Si somos capaces de sumar de tres en tres afrontaríamos esos encuentros con más tranquilidad y confianza. Debemos de hacer un buen partido sin perder la identidad del equipo, buscando evitar que pase lo que nos ocurrió en la segunda parte de Écija. Si somos nosotros mismos y, cómo no, estamos acertados, tendremos bastantes posibilidades de sumar los tres puntos”.

Posibles alineaciones

CD El Ejido 2012: Christian, Emilio Cubo, Hernández, Arregui, David Fernández, Lolo, Javilillo, Rodri, Hakim , Echu y Velasco.

UD Melilla: Dani Barrio, Pepe, Jilmar, Odei, Mahanan, Lolo Garrido, Espinosa, Boateng, Pedro Vázquez, Rubén Martínez y Yacine.