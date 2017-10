Real Murcia - Granada CF 'B': tranquilidad frente a necesidad

Google Plus

Peña y David Sánchez en un Granada B - Murcia | Foto: Antonio L. Juárez

El Granada B visitará el próximo domingo la Nueva Condomina para enfrentarse al Real Murcia, que viene de jugar en Copa del Rey frente al FC Barcelona y salió derrotado en casa por un total de 0-3. A pesar de quedar la vuelta, la eliminatoria está resuelta así que volverá a centrarse en liga donde está en el puesto de promoción de descenso a Tercera División. Sólo suma 2 victorias con un total de 10 puntos. Sin duda, un puesto muy lejano al que se espera que esté a final de temporada el conjunto murciano, ya que tiene una de las mejores plantillas de la categoría.

El conjunto dirigido por Pedro Morilla buscará volver a la senda de la victoria ya que viene de caer derrotado en casa por la mínima frente al Cartagena. Un partido que se jugó también en la grada, con la polémica de la ubicación de la afición del equipo visitante. Son ya dos las jornadas sin sumar de tres en tres para el Granada B, como venía siendo ya habitual en el conjunto rojiblanco. Esto le ha llegado a permitir ser líder del Grupo Cuarto de 2ºB. Ahora es sexto, a dos puntos del líder.

Lo positivo de la última derrota del filial

En declaraciones previas a este partido, Pedro Morilla destacó que el equipo mereció más frente al Cartagena y que lo que se ha buscado los primeros días de la semana es recuperar a los jugadores. Una vez recuperados, se han centrado en el difícil choque de esta jornada contra el Real Murcia.

Pedro Morilla destacó también que a pesar del mal comienzo del Real Murcia será uno de los equipos llamados a estar arriba: "No ha arrancado bien, pero es un rival de la misma categoría que UCAM Murcia o Cartagena". Respecto al cambio de míster, resaltó que a pesar de llevar José María Salmerón dos semanas al frente del equipo es un entrenador que conoce muy bien la categoría y "trabaja muy bien". "Este equipo está llamado a estar entre los cuatro primeros", aseguró.

El míster del filial también destacó el buen trabajo que realiza el equipo y la humildad con la que irán a jugar "siendo un partido muy difícil". "Vamos a ponerle las cosas difíciles", señaló.

Las únicas bajas que tienen los rojiblancos son las de Jean Carlos, aunque se espera muy pronto su vuelta, y de la Caio Emerson, aún sin ficha.

A pesar de la última derrota, no se esperan grandes cambios en el once que viene siendo habitual por Morilla a pesar de que Aarón ha tenido algunas molestias durante la semana estará en la portería de la Nueva Condomina. El ex guardameta del Atlético Malagueño está siendo uno de los jugadores más destacados del equipo, tan sólo ha encajado 6 tantos en 900 minutos disputados de competición.

Varias bajas en el Murcia

Por su parte , el Real Murcia tendrá de vuelta tras sus respectivas lesiones a Pedro Martín y Fede Vega. Seguirán siendo bajas Xiscu, Juanma, Curto y Carnicer que no estarán en la lista de Salamerón. Habrá que estar atentos a si da descanso a algunos jugadores que disputaron la Copa frente al Barcelona o si continúan en el once titular para este partido fundamental para ellos si quieren remontar posiciones y alejarse de los puestos de descenso.

Máximos goleadores

En el Real Murcia, Pedro es su hombre gol que lleva un total de 3 goles en lo que va de competición, por su parte en el Granada "B" encabeza la tabla goleadora David Grande con 3 tantos, seguido por Casi con 2 dianas. Han sido un total de 6 los jugadores rojiblancos que han visto puesta en estos 10 primeros encuentro del campeonato.

Posibles alineaciones:

Real Murcia: Biel Rivas, Fede Vega, Ortiz, Mateos, Forniés, David Sánchez, Armando, Santi Jara, Jordan, Padro Martín y Chamorro.

Granada CF "B": Aarón Escandell, Falcón, Paco Torres, Pablo, Adrían Castellano, José Antonio, Isi, David Grande, Pablo González, Juancho y Casi.