Previa Melilla - Extremadura: duelo de envergadura

Miércoles 2 de noviembre de 2016. Jornada 12ª del campeonato. Con tres victorias y dos empates como local, el Melilla marcha sexto en la clasificación, siendo el conjunto menos goleado del grupo. Un Municipal Álvarez Claro hasta entonces inexpugnable que recibe la visita del colista, el Extremadura UD.

Con dos puntos de los últimos 24 y sin saber lo que era ganar como visitante en 2ªB, los extremeños plantan cara y dan la campanada. Un tanto de Javi Pérez acababa con los complejos a domicilio y permitía el triunfo en un estadio que no volvería a ver "volar" tres puntos hasta la jornada 34.

Justo un año después el feudo melillense sigue siendo aquel fortín que todos los equipos se marcan como reto, pero acoge a un Extremadura radicalmente distinto. ¿Se repetirá la historia o seguirá el Álvarez Claro siendo ese estadio imbatible? Todas las respuestas este miércoles a partir de las 12:00 horas.

Seguir en racha

Apenas tres días después de la victoria ante el Jumilla y sin tiempo para saborear la segunda plaza, los de Almendralejo se disponen a afrontar una de las visitas más complicadas del curso. Manolo Ruiz comparecía en rueda de prensa afirmando que, pese a la celeridad del encuentro, el equipo llega a Melilla para intentar lograr los tres puntos: "Es verdad que me hubiese gustado tener más tiempo ya que he tenido aún pocas sesiones de entrenamiento, pero es algo que no me incomoda. No hay que buscar excusas. El futbolista profesional tiene que estar acostumbrado a jugar entre semana y creo que el equipo está preparado", explicaba.

Foto: Alberto Lorite - @EXT_UD oficial

Tras la visita a Melilla, el conjunto azulgrana se enfrenta de forma consecutiva a Cartagena, UCAM y Murcia en el tramo más duro del campeonato. Sin embargo, el jerezano prefiere no mirar más allá del miércoles: "Es un error pensar a largo plazo. Lo más importante es lo inmediato. El Melilla es un rival muy importante y ahora mismo requiere nuestra atención. Nos marcamos pequeños objetivos y si el de El Ejido fue lograr nuestra primera victoria fuera, para el miércoles nos proponemos el de ganar a un equipo que está invicto en casa".

El once que presentará Manolo Ruiz es, hasta el momento, una incógnita y el gaditano podría introducir algún cambio respecto al domingo: "La plantilla está entrenando muy bien, estoy contento con el rendimiento que están dando todos y cada rival es distinto, por lo que podría darse alguna variable". Quienes no podrán viajar serán Javi Pérez y Airam Benito, que continúan recuperándose de sus respectivas lesiones.

La lista de convocados la integran: Manu García, Marc Vito, Aitor, Álex Díez, Candelas, Kike Echávarri, Pardo, Fran Miranda, Borja, Airam Cabrera, Zarfino, Valverde, Jairo, Álex Barrera, Jankovic, Jesús Rubio, Kike Márquez y Willy.

Invictos en casa

Al igual que ocurre con el Extremadura, el Melilla es uno de los cinco equipos del grupo que aún no conocen la derrota en su feudo. Con cuatro victorias y un empate, los azulinos han convertido el Álvarez Claro en un fortín del que no es nada fácil sacar renta.

Foto: UD Melilla oficial

El conjunto que dirige Manolo Herrero macha sexto en la tabla con 18 puntos, a tres de los azulgrana. Tras la inesperada derrota en El Ejido, los melillenses necesitan resetearse y que mejor lugar para recuperar sensaciones que en casa. Tal y como sucedió frente al Recre, el equipo azulino pretende arreglar como local los "traspiés" cosechados a domicilio y con esa intención afrontan la visita del segundo clasificado.

Una semana dura también en Melilla, ya que el del Extremadura es el primero de los dos duelos contra equipos "de arriba" que afrontará en menos de una semana. El próximo domingo la visita correrá a cargo del tercer clasificado, el UCAM Murcia.

Manolo Ruiz avisaba de las dificultades que entraña conseguir puntuar en el Álvarez Claro: "Es un rival muy complicado y no nos lo va a poner fácil. Están invictos en casa y es un campo muy difícil. Hace años fui jugador del Melilla y sé lo complicado que es jugar allí. Son duros y están llamados a estar en playoffs de ascenso".

Un choque durísimo en el que los azulgrana tratarán de mantener la imagen ofrecida en las últimas jornadas: "Vamos a ir con la idea de ganar y tener el balón pero sabemos que hay rivales que también tienen calidad, como es el caso del Melilla. Tenemos que disputarlo y competirlo ya que juegan con mucha intensidad. Es un equipo que presiona muy arriba y tenemos que contar con ello para que no nos sorprendan".

Campoy Candela, árbitro del encuentro

El partido estará dirigido por el colegiado Pedro Campoy Candela (colegio murciano). De 24 años y natural de la localidad murciana de Yecla, la actual es su primera campaña como árbitro de Segunda División B.

Posibles equipos iniciales

UD Melilla: Dani Barrio, Pepe Romero, Jilmar, Odei, Álex Cruz, Lolo Garrido, Juanma Espinosa, Boateng, Zelu, Pedro Vázquez y Yacine.

Extremadura UD: Manu García; Aitor, Pardo, Borja, Candelas; Zarfino, Fran Miranda, Kike Márquez, Jairo, Jesús Rubio y Airam Cabrera.