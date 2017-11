Carlos Andújar da la victoria al Villanovense

Google Plus

El Villanovense ha logrado resarcirse esta jornada del partido frente al Écija y a pesar de ser un partido difícil ante un ‘hueso duro de roer’, los serones lograron hacerse con la victoria. Un partido en el que Leandro se hizo daño al inicio del encuentro y con un penalti a favor de los verdes fallado, no parecía que fuese a acabar bien. Numerosas ocasiones y posesión de balón para el Villanovense en la primera parte, pero fue en la segunda, en la que no hubo ocasiones claras, donde se vio el primer gol.

El Villanovense no fue tímido y tan solo en los primeros compases del encuentro Dieguito se acercaba con peligro al área contraria. Más tarde lo intentaba Allyson, pero estaba en fuera de juego. Mientras tanto, al Recre le costaba llegar a los palos de Leandro; un córner sin peligro y un chut de Domínguez que se iba alto. Tan solo a 15 minutos de partido, Leandro siente molestias tras un despeje, aunque en principio no hay cambio.

Tras ese pequeño susto, surge una alegría pasajera. Annunziata es derribado en el área del Recre y el colegiado pita la pena máxima. Elías Pérez era el encargado de disparar y un gran Martínez lograba parar el esférico. Tras el penalti fallado, el guardameta villanovense tiene que salir por Joaquín por las molestias musculares.

Pero el Villanovense no se echaba atrás y lo seguía intentando con varias llegadas, aunque sin conseguir transformar las ocasiones en gol. Por su parte, el Recre tenía sus ocasiones más destacadas a balón parado, pero sin ocasionar inconvenientes a Joaquín. La primera mitad terminaba con una falta botada por Domínguez que paraba sin problemas el cancerbero villanovense.

Cambio y acierto

Tras la reanudación, se veían dos equipos más verticales. Ninguno se conformaba con el empate y ambos buscaban, a su manera, abrir el marcador. El Recre parecía que esperaba alguna ocasión de contraataque y el Villanovense insistía en atacar. Pasados los primeros 15 minutos de esta segunda mitad, la posesión del balón estaba muy igualada sin ocasiones claras para ningún equipo.

Ania hizo su segundo cambio y bastante acertado. Entró Carlitos Andújar por Jacobo y no tardó ni cinco minutos en iluminar el electrónico con el primer gol de la tarde. No se querían quedar con los brazos cruzados y los verdes seguían subiendo, aunque sin ocasiones claras de gol. El Recre no se quedaba atrás y lo intentaba los últimos minutos con ganas y peligro con disparos de Boris y Gorka.

Los serones se quedaron los tres puntos en casa y se preparan para conseguir otros tres a domicilio frente a El Ejido, el próximo domingo, 5 de noviembre. Mientras que el Recre ha bajado hasta los puesto de descenso.

Puntuaciones VAVEL