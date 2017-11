Real Murcia CF - FC Jumilla: duelo de urgencias

Google Plus

Bonito duelo el que viviremos el domingo en "Nueva Condomina" con dos equipos que, sin duda, no están nada conformes con cómo les está yendo en la presente temporada. Ambos se han visto obligados a cambiar de entrenador para cambiar dinámicas y, si bien es cierto que tanto pimentoneros como vinícolas han experimentado alguna mejoría, mas evidente en el Real Murcia, ambos se verán en la obligación de conseguir los tres punto en juego.

El mejor Murcia de la temporada

Bien le ha sentado el cambio de entrenador a ambos conjuntos, pero sobre todo al nuevo Real Murcia de Jose Salmerón, que ahora ocupa la décimo primera posición en la tabla clasificatoria a tan solo 8 puntos del líder Cartagena, algo impensable hace apenas unas semanas. Tras la llegada del nuevo técnico al conjunto pimentonero, y a pesar de la baja de su goleador Victor Curto, el Real Murcia pasa por su mejor momento en la temporada, y ahora mira descaradamente hacia arriba. El Murcia llega a este partido tras cosechar por primera vez en la temporada dos victorias consecutivas, y a buen seguro que buscará con ahínco una tercera victoria que les acerque a los puestos de cabeza.

Enfrente tendrá a un Jumilla que, a pesar de experimentar también una clara mejoría con el cambio de entrenador, no termina de arrancar y sigue teniendo un grave problema, la falta de gol de la que adolece el equipo. Los de “Pato”, que se presentarán en “Nueva Condomina” con las bajas de Fran Moreno y Chaco por sanción, y de Adrián y Campoy por cláusulas en sus contratos, a buen recaudo que venderán cara su derrota, y a pesar de no haber ganado nunca al Real Murcia en su casa, sin duda pondrán toda la carne en el asador para no volverse de vacío a la 'Ciudad del Vino'. Para este partido, Titi podría volver a una convocatoria siete meses después, lo que sin duda sería una gran noticia para la entidad y para su afición que tiene depositadas en el bravo delantero gran parte de su esperanza para que el equipo empiece a escalar puestos en la clasificación.

Fiesta en la grada

Murcia y Jumilla han llegado a un acuerdo para fijar el precio de las entradas de las que podrán disponer ambas aficiones para los partidos que se disputarán en Nueva Condomina y en La Hoya en la segunda vuelta de la competición. Por lo que para este partido los aficionados que se desplacen desde Jumilla hasta Murcia dispondrán de entradas desde 8 euros. Si a eso le sumamos el club vinícola ha querido facilitar que su afición esté presente en Nueva Condomina, y en colaboración la Peña Fuerza Vinícola, se ha organizado un viaje en autobús gratuito para aquellos peñistas y abonados que quieran asistir al encuentro. Así, todo hace presagiar que se vivirá un gran ambiente en las gradas.

El árbitro

Juan Manuel Ruiz Aguilera, del colegio andaluz, será el arbitro encargado de dirigir la contienda. El natural de Granada es uno de los colegiados más jóvenes de la categoría. A sus 26 años de edad, ésta es su segunda temporada en la categoría de bronce del futbol español. Esta temporada ya ha dirigido dos encuentros del Grupo IV: Marbella 1-0 San Fernando y Córdoba 0-0 Betis Deportivo.

Posibles alineaciones:

Real Murcia: Biel Ribas, Juanra, Forniés, Orfila, Mateos, David Sánchez, Santi Jara, Armando, Chamorro, Llorente y Elady.

FC Jumilla: Mandaluniz, Julián Domínguez, Andrés Sánchez, Catalá, Neftalí, Manu Miquel, Chupe, Cifu, Caye Quintana, Borja y Txomin.