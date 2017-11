Previa Melilla - UCAM Murcia: el Álvarez Claro como antídoto

Google Plus

El Melilla, decano de Segunda B, ha confeccionado una gran plantilla para luchar por disputar el play off que le pudiera dar el histórico ascenso que anhelan desde hace mucho tiempo en la ciudad autónoma. Otra de sus armas, además de los futbolistas, es su estadio: el Álvarez Claro. Un complejo deportivo que unido al peculiar viaje siempre hace que la visita al cuadro blanquiazul sea muy incómoda para los rivales, lo que le permite a los azulinos hacerse fuertes como locales. Pero como dijo Lluís Planagumá, entrenador del UCAM, en la rueda de prensa previa "esto no es ninguna excusa porque el Melilla hace el mismo trayecto cada quince días".

El equipo melillense llega a esta jornada después de haber perdido por la mínima frente a El Ejido (1-0) y de empatar en casa entre semana con el Extremadura (0-0), lo que ha evitado que permanezca en zona de play off, a donde quiere volver venciendo frente al equipo universitario, el rival con mayor bagaje de puntos actuando a domicilio, sumando cuatro victorias, un empate y una sola victoria.

La última in extremis frente al Recreativo en el Nuevo Colombino, pero en el siguiente encuentro frente a El Ejido volvió a regalar dos puntos en casa lastrado por una deficiente primera parte que pudo ser paliada con acierto de cara a puerta en la segunda. Este tropiezo le impidió colocarse como líder en solitario y sumar el segundo triunfo consecutivo para encarar con más tranquilidad el viaje a Melilla.

Convocatorias

Manolo Herrero, técnico del Melilla, podrá contar con toda su plantilla al completo para este encuentro en casa frente al equipo murciano. Por su parte, el UCAM viaja al norte de África con los siguientes futbolistas: Germán y Pol Ballesté como porteros; Dani Pérez, Javi Fernández, Góngora, Rafa Paéz y Carlos Moreno como defensas; Kitoko, David López, Vivi, Víctor García, Marc Fernández, Isi Ros, Urko Arroyo y Eneko Eizmendi como centrocampistas; Y como delanteros, Alberto Quiles y Arturo. Se han quedado fuera Chevi y Matheus Santana, el primero por molestias y el segundo porque aún no ha finalizado el plazo de recuperación. Y por sanción, causa baja Fran Pérez por acumulación de tarjetas amarillas.

Ambos equipos dibujarán sobre el terreno de juego un esquema idéntico: 4-2-3-1. Estarán formados por una línea de cuatro atrás, dos mediocentros que creen juego y destruyan el del rival, dos extremos que percutan por los costados y un mediapunta que sirva de enlace entre los centrocampistas y el solitario delantero.

Peña Varela, colegiado del choque

Juan Peña Varela, árbitro del colegio andaluz, será el encargado de impartir justicia en este duelo entre el Melilla y el UCAM Murcia. Suma su quinta temporada en las que ha dirigido un total de 55 partidos en Segunda División B entre liga regular, Copa del Rey y play off. No ha dirigido nunca al equipo universitario, pero sí al melillense, en dos ocasiones, y en ambas no ha conocido la derrota (Melilla 2-0 Mérida; Melilla 1-1 Las Palmas).

Posibles onces iniciales

Melilla: Dani Barrio; Torres, Cruz, Odei, Pepe; Juanma, Lolo Garrido; Pedro Vázquez, Boateng, Rubén Martínez; y Yacine.

UCAM Murcia: Germán Parreño; Góngora, Rafa Páez, Dani Pérez, Carlos Moreno; Vivi, Jony; Isi Ros, Kitoko, Marc Fernández; y Arturo.