Previa El Ejido - Villanovense: duelo de consolidación

Google Plus

Vía CF Villanovense

Las jornadas pasan. Los minutos se esfuman. Las oportunidades no vuelven. Solo los puntos permanecen, encadenados a la clasificación, sin riesgo de desvanecerse. El lamento oculta aquello que no pudo conseguirse en 90 minutos. La euforia resalta lo que se ha obtenido. De nada sirve mirar al pasado, apenados por no haber alcanzado la línea a seguir. Pero sí sirve otear el horizonte, con nuevas estrategias, con nuevos objetivos y con mucho más que 90 minutos para conseguirlos.

Santo Domingo acogerá un auténtico duelo de titanes. Esto es una demostración más de la dificultad de este grupo IV de Segunda B. Dos equipos situados en la parte media-baja de la tabla, pero cuyas dinámicas son propias de un equipo de la parte media-alta. Ambos técnicos han catalogado el partido de complicado e igualado. Será, con casi toda seguridad, el tipo de partido que vencerá el equipo que sepa administrarse mejor o el que consiga hacer gol antes al rival.

Estilos de juego

Si en la clasificación son equipos muy parejos, no será porque lo sean sus estilos de juego. A grosso modo se podrían concebir como una completa oposición. En El Ejido prima el ataque y los incansables intentos de hacer gol, mientras que en Villanueva de la Serena gobierna el fútbol contencioso. Por este motivo decíamos antes que es un partido llamado a terminar en empate, si no en victoria del primero que consiga hacer gol.

La verticalidad y rapidez en ataque son el punto fuerte de uno, que coincide con el punto débil del otro. La rocosidad en defensa y el juego combinativo que caracteriza a uno, no lo hace al otro. ¿Comprenden ahora por qué me hacía referencia antes a un duelo de titanes?

Haciendo de Santo Domingo un fortín

He aquí la fortaleza de El Ejido. Si miramos el calendario del grupo IV advertiremos un dato más que interesante. Solamente el Extremadura ha conseguido llevarse los tres puntos del estadio, habiendo recibido a equipos como Cartagena, Écija y Melilla, quienes solo han conseguido rescatar un punto de los nueve que estaban en juego.

El equipo, pese a su situación en la tabla, atesora unas muy buenas sensaciones, más en concreto debido a los resultados cosechados en las dos últimas jornadas: un empate en La Condomina y una victoria sobre el Melilla en casa. Esto hace que, aunque la forma física no acompañe al equipo debido a la jornada intersemanal, sí que lo hace la mental. A esto se le suma el crecimiento notable de asistentes a Santo Domingo que, al acoger tres jornadas seguidas, ve como paulatinamente se pueblan las gradas.

La esencia del equipo reside en la verticalidad de su juego. Verticalidad que ya venían generando la pasada temporada y que esta temporada se ha incrementado, incluyendo a los propios laterales en los ataques como activos. Los 15 goles que suman muestran la efectividad de esta rapidez en ataque. Ahora bien, siendo un equipo muy efectivo de cara a puerta, ocupan una posición peligrosa en la tabla, debido a las carencias que presentan en defensa. La incorporación al ataque de sus laterales genera huecos por las bandas y grandes espacios entre las líneas, lo que les lastra y les hace tambalearse en la cuerda floja del grupo IV.

Para este partido contarán con las bajas de Emilio, por sanción, quien será suplido por Emanu; y Carralero, a quien la rotura fibrilar le está provocando una dura recuperación y aún no entrará en la convocatoria. Mango será duda hasta última hora, aunque todo apunta a que estará en el once.

A derribar metas

Iván Ania tiene muy claro el camino que debe seguir el CF Villanovense para sacar el máximo partido al rendimiento de su plantilla. Este camino tiene diversos objetivos y uno de ellos pasa por Santo Domingo. Los visitantes buscarán hacerse con las primeras dos victorias consecutivas de la temporada, lo que supondría una gran inyección de motivación. Aunque las condiciones no son óptimas esta jornada, (un rival muy duro en ataque, el cansancio físico que supuso la jornada intersemanal) Iván Ania tiene claro que la clave del triunfo es la concentración en defensa y, a partir de ahí, aprovechar los huecos que dejen en defensa para intentar hacer gol.

El CF Villanovense tiene cierta tendencia al empate. Es muy complicado hacerles gol y vencerles, pero, a su vez, se les resiste la victoria.

Con el fútbol combinativo como referencia y la posesión como ingrediente fundamental, el plato serón se está cocinando a fuego lento.

La carencia principal del equipo está clara: falta de gol. De hecho, se ha convertido en algo digno de estudio, una sucesión de circunstancias que no permiten que los jugadores vean puerta. Dos penaltis fallados son el claro ejemplo, el último, la pasada jornada. No obstante, esta falta de gol se complementa con una solidez digna de mención en defensa, convirtiéndoles en el tercer equipo con menos goles encajados del grupo. En esta faceta hay una figura a la que hay que hacer referencia. Leandro. El guardameta procedente de la Cultural Leonesa está siendo el héroe del Villanovense con sus múltiples y épicas atajadas.

Para el choque contarán con la baja del propio guardameta, Leandro, quien se lesionó la pasada jornada cuando salvaba un gol visitante. Aunque se desconoce el diagnóstico de la lesión, se espera que no suponga una larga baja, a diferencia de lo que se pensó en primera instancia. Javi Sánchez completará la lista de interrogantes para esta jornada. El central no entró, de forma repentina, en la última convocatoria por lesión. Su reincorporación al once dependerá de la evolución.

Posibles onces

El Ejido: Gazzaniga, Emanu, Mango, Arregui, Álvaro Ocaña, Manu, Lolo González, Velasco, Alfonso, Echu, Javilillo.

CF Villanovense: Joaquín, Óscar Arroyo, Javi Barrio, Espín, Tapia, Curro, Pajuelo, Carlos Andújar, Annunziata, Dieguito, Allyson.