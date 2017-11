Yacine vuelve a decantar la balanza

Google Plus

El Melilla, el mejor conjunto como local del grupo cuarto, recibía al UCAM Murcia, el mejor equipo como visitante, en el Álvarez Claro. Aplicando la lógica, algo inútil en muchas ocasiones en el fútbol, el encuentro entre ambos se presumía muy parejo y este debía finalizar en empate. La primera parte de la conjetura se cumplió, pero la segunda no.

El choque entre azulinos y universitarios se caracterizó por la igualdad durante los noventa minutos. Los de Planagumá salieron con muy buen talante con el objetivo de hacerle ver a su rival que pese a la dificultad de la contienda venían a llevarse los tres puntos para la península. El primer aviso serio lo dio Góngora en el minuto 8 con un lanzamiento de falta desde el vértice del área que despejó Dani Barrio providencialmente, porque el balón se colaba por el primer palo.

A pesar de la estrechez del terreno de juego y del viento, el UCAM mantenía la posesión e intentaba derribar la muralla del Melilla con ataques largos, pero no lograba generar oportunidades para abrir el marcador. Esta práctica se podía volver en su contra como si fuera un búmeran si los de Manolo Herrero conseguían forzar una pérdida y salir con ventaja a la contra. Pero en cambio, el error en la salida de balón lo cometió el equipo local. Aproximadamente a la media hora de juego, el central melillense realizó una mala entrega y esto posibilitó que Urko Arroyo pudiera correr verticalmente hacia el área rival, pero no disparar con comodidad ya que fue molestado por su defensor, por lo que el guardameta detuvo el esférico sin ningún problema.

Después de esta acción, el conjunto local tomó el relevo en cuanto al dominio y comenzó a sitiar las inmediaciones del área del UCAM, acoso que se materializó con un disparo desde la frontal de Jilmar que despejó Germán por la línea de fondo. El equipo murciano solventó con orden, energía y sin complicaciones los mejores minutos del Melilla y con el empate inicial se llegó al descanso.

Tras la reanudación, el Melilla pretendía darle continuidad al ritmo que le había impuesto al encuentro antes del paso por los vestuarios y así lo hizo. En el 51, intentó aprovechar un barullo dentro del área universitaria que casi le cuesta un disgusto al equipo azuldorado de no haber sido desbaratado a tiempo entre Germán y, finalmente, Carlos Moreno.

Con el objetivo de romper la paridad en el luminoso, llegaron las primeras sustituciones. Planagumá retiró a Víctor García y dio la entrada a Isi Ros, un futbolista eléctrico que pudiera agrietar la defensa rival por su costado gracias a sus fintas y sus regates en poco espacio. Manolo Herrero hizo lo propio quitando a Pedro Vázquez y dándole la oportunidad a Rubén Martínez, que posteriormente sería coprotagonista de la jugada que decidiría el choque.

El primer efecto de las decisiones de los técnicos se pudo vislumbrar en las filas del UCAM. Isi Ros enseguida comenzó a aportar aire fresco en el ataque de su equipo, aunque no dispuso de ninguna ocasión que reseñar debido al gran entramado defensivo de los azulinos. Continuaban los universitarios cargando cerca del área rival, los cuales volvían a enseñarle las garras al conjunto melillense. A falta de veinte minutos para el final, Jony Ñíguez robó en la frontal del área, envió el cuero para Alberto Quiles y este se sacó un disparo con el interior que se marchó cerca del palo de la portería de Dani Barrio. El delantero onubense acababa de desperdiciar la opción más clara que dispondría su equipo en todo el partido.

Yacine no perdonó

Y como es habitual en el fútbol, el que perdona lo acaba pagando. Cuando tan solo restaban diez minutos para el pitido final del colegiado, el UCAM se encontraba volcado en busca del tanto que le diera la victoria, el Melilla lanzó un fulgurante contragolpe por medio de Rubén Martínez que, sin la oposición necesaria de Góngora, cabalgó hasta que dibujó un pase perfecto para Yacine, que en boca de gol no falló marcando el tanto que a la postre le otorgaría los tres puntos a su equipo. El ariete franco marroquí lleva cuatro dianas esta temporada, tres de ellas han servido para darle la victoria en casa al club del norte de África.

El gol supuso un jarro de agua fría para el conjunto azuldorado del que ya no logró recuperarse en lo que restaba de encuentro, por lo que el Melilla no vio amenazada la victoria en ningún momento. Con la conclusión del choque con sabor de boca dispar, Melilla y UCAM hacen balance idéntico en cuanto a puntos se refiere en esta semana de tres jornadas: cuatro puntos (una victoria, un empate y una derrota). Además, finalizan la duodécima jornada con los mismos puntos, la única diferencia es que el goal average le favorece a los azulinos que ocupan puestos de play off. UCAM, quinto, vuelve a caer de esa zona de privilegio a donde querrá volver la próxima jornada con el permiso del Extremadura, que visitará La Condomina el domingo.

Puntuaciones VAVEL.COM