Reparto de puntos en Écija con polémica final

El Écija Balompié se presentaba a este partido con ganas de resarcirse de la derrota sufrida el miércoles en Mérida con la baja por acumulación de amonestaciones del central riojano Luis Martínez, y con el regreso de Jonathan Ruíz. Como rival se iba a encontrar con un Córdoba B que, aún estando en mitad de tabla, se encontraba a tres puntos de la zona de peligro.

Los primeros minutos del choque no tuvieron dominador claro, y se fueron sucediendo numerosas ocasiones, con poco peligro, por parte de ambos equipos. No fue hasta pasados los primeros veinticinco minutos cuando Moyita, el más activo de la primera mitad por parte del Écija, tras una carrera por banda izquierda tiraba un centro al área pequeña que no encontró rematador. La respuesta visitante la protagonizó Waldo Rubio, que de tiro cruzado casi bate a Fermín por bajo. Y fue justo después de esta ocasión cuando llegó el primer gol local, en el que Juan Delgado, de espuela, cede el balón a Ezequiel para que de pase cruzado inaugure el marcador.



Después del gol local, Waldo Rubio tuvo que retirarse por lesión, entrando en su lugar Sebas Moyano, que dio muchos quebraderos de cabeza a la defensa local. Y fue precisamente Sebas Moyano quien casi consigue empatar tras una gran jugada por banda derecha obligando a Fermín a hacer una gran intervención. Y no fue hasta el filo del descanso cuando Ebu recogió un balón mal rechazado por la defensa del Écija en la frontal del área y batió a Fermín.

La segunda mitad comenzó con dos ocasiones visitantes seguidas. Primero, Sebas Moyano se plantó ante Fermín tras driblar a dos defensas, y a continuación fue Víctor Díaz quien se quedó solo ante el portero que consiguió despejar y la cazó Ebu, que a puerta vacía estrelló la pelota en el palo izquierdo.

Fue diez minutos después cuando Alex Escardó, recién incorporado al juego, sacó un pase medido a Manu Reina, y éste centró a Ezequiel que acertó a batir al meta Marcos. A partir de aquí, el Écija sominó claramente el juego y ni tres minutos después Escardó desde la banda intentó centrar al área despejando con la mano el defensa Rubén provocando un penalti que erró Adri Crespo. Pero el Écija siguió buscando el gol, y en el 68 Ezequiel le gana la espalda a la defensa y cede a Manu Reina que tras dos intentos, consiguió batir de nuevo al meta Marcos.

A raíz de este gol, el técnico visitante dio entrada a Andrés en sustitución de Víctor Díaz, y fue precisamente él quien a doce minutos del final se plantó en el area y cedió a Kevin para que este pusiera el 3-2 en un fallo de concentración de la defensa local. El filial verdiblanco a partir de entonces siguió creando mucho peligro principalmente por parte de Sebas Moyano, quien a siete minutos del final se plantó en el área ante la pasividad de la defensa local y cedió el balón a Andrés para que centrase a Aguado que remató a portería dentro del área completamente solo sellando el empate.



Y ya con el empate en el marcador, el Écija se volcó buscando el cuarto gol, sin acierto, destacando un zapatazo de Escardó que se fue fuera. Y fue en el último minuto de descuento cuando Ezequiel remató de cabeza a gol un pase de Núñez, en el que el arbitro vio fuera de juego, y inmediatamente después dio por finalizado el encuentro que quedó con un reparto de puntos en este alocado duelo.



Puntuaciones VAVEL