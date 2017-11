El Mérida no da la talla lejos de casa

Google Plus

José María Colomo (Vavel.com)

Imagínense que son ustedes aficionados de un equipo de 2ªB que solamente ha perdido 3 puntos de 18 en su estadio; es decir, que de 6 partidos jugados, lleva 5 ganados. Imagínense que ha encajado únicamente 4 goles en su casa, en contraposición a los 13 que tiene a su favor. Imagínense que. de esas 5 victorias, una se trataba, nada más y nada menos, que del derbi más esperado en la comunidad autónoma extremeña (Mérida AD – CD Badajoz). Imagínense que, no contentos con el entusiasmo que un encuentro de ese calado genera por sí mismo, le inflija una derrota a su máximo rival por 3-0, ante unos 7.000 aficionados y, para mayor regocijo de éstos, jugando bien. Imagínense que, en otro triunfo, su equipo logra imponerse ante la revelación y el entonces líder del grupo, el Écija. Imagínense que esa pérdida de 3 puntos ocurre ante el colista del grupo por aquellos días, derrota a la que no le restamos importancia pero a la que sí le otorgamos un carácter, cuanto menos, excepcional en su feudo.

Y, ahora, no se imaginen su posición en la tabla clasificatoria, porque probablemente no la acertarán. ¿Primeros, segundos? ¿Playoff, al menos? No. Décimos, y el porqué lo descubrimos en la otra cara de la moneda: los partidos a domicilio.

El Mérida convirtió el Estadio Romano en un fortín desde el inicio de liga, salvo la excepción ya señalada ante el equipo lorquino recién ascendido (este último ha encajado 12 tantos en las 3 jornadas que le han sucedido a este encuentro). Las lesiones parecían haber mermado algo el rendimiento del equipo, pero, al menos en la capital extremeña, las victorias no faltaban. Sin embargo, al club romano le cuesta mucho encontrar esa chispa que le permita crecerse ante el rival fuera de casa o, por lo menos, no decaer en caso de comenzar perdiendo. De los 21 puntos en juego en las primeras 7 jornadas a domicilio que ha disputado el Mérida, éste tan solo ha conseguido 3, gracias a los empates ante Jumilla, Murcia y Betis Deportivo.

No obstante, las lesiones ya no son una excusa ni para la afición emeritense ni para su entrenador, Mehdi Nafti, el cual aseguró en unas declaraciones posteriores al partido en el Nuevo Colombino que no sabe qué pasa ni, por tanto, cómo puede arreglarlo, pero manifestando que es consciente de que a su equipo le falta ambición y creer en lo que hacen. De hecho, a pesar de los cambios obligados de Alex Bernal e Iván Pérez en la primera mitad, afirmó que el rival fue muy superior a ellos tanto en lo colectivo como en lo individual. Es especialmente preocupante la lesión del jugador sevillano puesto que, desde la primera jornada, ha demostrado suficiente madurez y fluidez con el balón como para erigirse en el líder del juego de los emeritenses. A este Mérida le sobra seguridad rodeado de su gente pero le falta autoestima a la hora de enfrentarse prácticamente solo a sus contrincantes. Tanto es así, que el principal protagonista de los partidos fuera de casa suele ser el portero Felipe Ramos, así que háganse ustedes mismos una idea de la situación.

De momento, el franco-tunecino intenta lidiar con estas adversidades jornada tras jornada, como puede y con lo que dispone. Mientras tanto, seguirá dándole vueltas a la cabeza con el fin de hallar una solución que le permita a sus jugadores mostrar esa ambición y confianza de la que carecen. Antes de eso, deberá trabajar para ganarle a El Ejido y, al menos en Mérida, seguir contentando a una confundida pero ilusionada afición romana.