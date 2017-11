FC Cartagena - Real Murcia: un derbi vital.

Google Plus

Imágen de archivo | Real Murcia CF

El sábado 11 de noviembre a las 18:00, es la fecha y hora tan esperada para miles de murcianistas y cartageneros que verán el que seguramente sea el partido más esperado de la liga para ambas aficiones.

No muy buena entrada se espera en el Cartagonova debido al alto precio de las entradas, 20 euros la más barata para los no abonados. La Federación de Peñas Murcianistas informó el pasado martes que sacarían diez autobuses gratis para sus peñistas rumbo a Cartagena, si el Cartagena modificaba la zona de la afición visitante. La única medida que ha tomado el club de la ciudad portuaria hasta el momento ha sido vaciar la primera fila del fondo norte alto, para que no se puedan arrojar objetos hacia la zona visitante.

El Cartagena llega líder al derbi, pero empatado a 23 puntos con el Extremadura y el Écija Balompié. Por su lado el Real Murcia llega 9º con 19 puntos, a 3 puntos del UD Melilla que marca los puestos de playoff.

No ha sido muy bueno el inicio de temporada para ningún equipo del grupo cuarto de 2ªB, esto se debe a que es uno de los grupos más igualados. El Cartagena es el equipo con mas victorias en este grupo con 6, junto al Extremadura, Écija, Melilla, Ucam y Granada “B”. El Real Murcia ha conseguido una victoria menos que el equipo albinegro. 4 puntos separan a ambos clubes, que de ganar la entidad grana, saldrían de este derbi muy igualados en la competición.

El Real Murcia a por la 4ª consecutiva.

El Real Murcia llega a Cartagena en busca de la 4ª victoria consecutiva. Desde la llegada de José María Salmerón el club grana ha conseguido 9 puntos de 12. Salmerón llegó al Real Murcia tras 9 jornadas disputadas y tan solo 10 puntos, 7 de ellos conseguidos por Sanlucar y 3 por Basadre, que tan solo estuvo sentado en 2 partidos en el banquillo del Real Murcia ya que se trataba de entrenador interino, Salmerón ha conseguido en 4 partidos más puntos que los que consiguió Sanlucar en 7.

El estilo de juego del técnico grana hace pensar que el Real Murcia salga al Cartagonova un poco encerrado atrás y dándole el balón al club albinegro. Salmerón ha conseguido hacer de la defensa del Real Murcia un muro en los últimos partidos, ya que no han encajado ningún gol en los 3 últimos.

El Real Murcia es con 20 goles el club más goleador del grupo cuarto de Segunda “B” junto al San Fernando, el club pimentonero ha metido gol en todos los partidos excepto en la jornada 1 frente al Écija y en la jornada 4 contra el Melilla.

Posible alineación:

Biel Ribas, Alex Ortiz, Pedro Orfila, David Fornies, Juanra, Jordan, Fran Carnicer, David Sánchez, Abel Molinero, Santi Jara y Pedro Martín.

El Cartagena quiere seguir líder.

El club albinegro se encuentra líder, pero empatado a puntos con el Extremadura y con el Écija, pese a esto Monteagudo, técnico del Cartagena ha sido muy criticado por la afición. El Cartagena ha conseguido 11 de los últimos 15 puntos posibles tras 3 victorias y 2 empates. Ningún equipo ha conseguido ganar en liga en Cartagena en lo que va de temporada. 5 goles ha encajado el club en casa, casi uno por partido.

Monteagudo saldrá a tener el control del partido y buscar un primer gol rápido que le ponga de cara el partido, ya que las contras del Real Murcia le pueden hacer el partido muy difícil.

Posible alineación:

Pau Torres, Alberto Aguilar, Josua Mejías, Jesús Álvaro, Óscar Ramírez, Cristo Martín, Chavero, Hugo, Sergio Jiménez, Daniel Abalo e Isaac Aketxe.

Últimos derbis.

13 de diciembre de 2015

Real Murcia 2-0 Cartagena

30 de abril de 2016

Cartagena 2-1 Real Murcia

30 de octubre de 2016

Real Murcia 0-0 Cartagena

19 de marzo de 2017

Cartagena 1-3 Real Murcia