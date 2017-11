CF Villanovense - UD Melilla: necesidad de ganar

Google Plus

Tan solo a dos puesto del descenso. La sensación de caída quema por dentro a todos los villanovenses. Y no es para menos, tras una temporada pasada luchando por los puestos de playoffs, ahora se encuentran en peligro. Nunca hay que dejar de soñar y de creer en el objetivo. Y eso es lo que hace el Villanovense, luchar con garra cada partido. Pero cada vez la cuesta está más inclinada y hay que pedalear con más fuerza.

No será un encuentro fácil, el Melilla se encuentra fuerte y con buena puntería en la portería. Pero el Villanovense tiene un as bajo la manga, su campo siempre ha sido una fortaleza muy complicada de romper y con una afición que arropa de principio a fin.

Las últimas jornadas para los de Villanueva de la Serena, en esta primera vuelta, serán complicadas, ya que se enfrentará a equipos fuertes de la zona alta de la tabla clasificatoria. Llegará el temido tourmalet para los serones. La semana que viene les tocará visitar el rocoso campo del UCAM Murcia, después, habrá dos derbis extremeños de infarto: primero, el Extremadura UD visitará el Romero Cuerda y seguidamente, lo hará el Mérida AD.

Afinar puntería

Es un hecho que a los serones les está costando tener suerte de cara al gol, ya que por llegadas no se trata. Como se suele decir, parece que les ha mirado un tuerto. La media es de un gol por partido, empatando la mayoría de ellos. Datos que no están mal, pero hay que superar la barrera de la victoria. Algo que resulta raro, pues el Villanovense sabe buscar los huecos y llegar con facilidad arriba, en parte gracias a su gran posesión de balón. Hay que destacar la baja de Curro para este partido por acumulación de tarjetas amarillas.

En la zona noble

Por su parte, el Melilla se encuentra en la zona noble. No se puede dormir en los laureles porque el UCAM Murcia le pisa los talones, empatando a 22 puntos con éste. La temporada pasado, los norteafricanos ya lucharon por la parte alta de la tabla, y este año vuelven a repetir sueño. Con los mismos goles a favor que el Villanovense, 13 en total, el Melilla se posiciona en la cuarta posición, gracias a su implacable zaga (solo seis goles en contra).

Una de cal y otra de arena

Los datos los demuestran. El Villanovense se hace fuerte en casa. Las últimas cuatro temporadas los verdes han logrado sumarse los tres puntos en el Romero Cuerda. Si bien es verdad que la situación se revertía cuando el Melilla jugaba en casa. Una de cal y otra de arena. La temporada 16/17 el Villanovense logró un 3-1 sobre los norteafricanos, mientras que los melillenses apuraron un empate a cero en el Álvarez Claro.

Declaraciones

Iván Ania sabe que el Melilla “está muy bien armado en todas las líneas y que le gusta jugar bien al fútbol”, por lo que el domingo se trata de un día para estar concentrados y buscar los tres puntos. Al Villanovense le falta afinar la puntería, tenemos que mejorar la salida de balón, algo que nos falló en la pasada jornada, pero creo que este equipo siempre responde en las situaciones difíciles y estoy seguro de que lo haremos el domingo”, explica el técnico Villanovense.

Por su parte, Manolo Herrero es más contundente, “tenemos que sacar los tres puntos y evitar volver a Melilla con la urgencia de ganar”.

Posibles alineaciones

CF Villanovense: Joaquín, Tapia, Javi Barrio, Espín, Arroyo, Elías Pérez, Kamal, Allyson, Annunziata, Carlitos y Dieguito.

UD Melilla: Dani Barro, Odei, Ález Cruz, Jilmar, Pepe, Boateng, Lolo, Juanma, Qasmi, Martínez y Zelu.