Déjà vu universitario

Una pesadilla reconocible que no tiene fin. En eso se han convertido los partidos en casa para el UCAM Murcia. En ella está envuelta el equipo y los fieles que acceden a La Condomina cada quince días para intentar disfrutar, pero no lo logran, ni del juego ni tampoco de los resultados. Y el día que te visita uno de los conjuntos con mayor potencial, pues tampoco parecía el propicio para dejar atrás este tormento particular que arrastras durante toda la temporada. A pesar de ello, cerca de tres mil personas se dejaron llevar por la ilusión confiando en que el susto ya se había pasado y que tenían por delante una nueva ocasión para enderezar el rumbo. Lamentablemente para ellos, se equivocaron.

Primer varapalo

Y lo pudieron comprobar desde bien pronto. Sin que sucediera nada reseñable en el terreno de juego, estando ambos guardametas como meros espectadores, Jairo Izquierdo arrancó por el costado derecho, se vino hacia el centro y con su pierna zurda se sacó un lanzamiento que, tras tocar en un defensor, el esférico dibujó una parábola que hizo que este terminara colándose cerca de la escuadra más lejana de la portería de Germán. Otra vez, como en el pasado partido frente a El Ejido, los universitarios se veían por debajo en el marcador en los primeros instantes.

Tocaba remar, sacar la casta, la garra y la fuerza para intentar empatar, ya que el fútbol brillaba por su ausencia, como en la mayoría de encuentros esta temporada. Pero al final ni una cosa ni la otra. El Extremadura triangulaba tranquilamente en campo propio y jugaba en largo con facilidad cuando le era necesario. Se había convertido en dueño y señor del centro del campo y, por tanto, del encuentro. Lluís Planagumá, técnico local, se desgañitaba desde su posición pidiéndole a su equipo que cruzara a campo ajeno a presionar, pero los futbolistas o no le entendían o estaban tan apáticos que daba la sensación que las órdenes no iban con ellos. Y cuando lo hacían era de forma desorganizada, por lo que esta no resultaba efectiva.

La primera ocasión del UCAM Murcia llegó en el descuento de la primera mitad. Bagaje atacante insuficiente para un equipo que juega en casa y que quiere optar a disputar el play off a final de temporada. Incursión de Víctor García por el costado diestro llegando hasta línea de fondo y sacando un centro que remató Alberto Quiles dentro del área, pero su testarazo lo detuvo sin problemas Manu García. Con la conclusión de la primera parte el público de La Condomina despidió a los suyos con pitos y abucheos, los cuales ya se habían escuchado tras el gol.

Querer y no poder

Tras el descanso, los universitarios, obligados por su condición de local, saltaron al césped y le imprimieron al encuentro una mayor energía, pero tampoco consiguieron conectar con los futbolistas de ataque y, por tanto, inquietar demasiado al guardameta rival. Como en el primer periodo, la única acción ofensiva destacable volvió a pasar por las botas de Alberto Quiles. En una transición rápida, Javi Fernández mandó el balón en largo y Marc Fernández con un leve toque posibilitó que el delantero onubense se quedara ante Manu García, pero el control fue defectuoso, tuvo que improvisar tratando de driblarle en vez de rematar, lo que hizo que se quedara sin ángulo e intentara engañar al colegiado dejándose caer. Este no cayó en la trampa y le enseñó la amarilla.

El guión del partido tampoco varió demasiado con el carrusel de cambios. Isi Ros sustituyó al canterano Javi Fernández, devolviendo a Dani Pérez al centro de la zaga y situando a Víctor García como lateral. Uno de los partidos en los que menos incidencia ha tenido el jóven y habilidoso atacante de las Torres de Cotillas. Asimismo, el Extremadura también movió su banquillo, haciendo gala de la gran plantilla con la que cuenta Manolo Ruiz. El jerezano retiró primero a Airam Cabrera por Willy y poco después al goleador Jairo para dar entrada a Valverde. Precisamente, el extremo diestro, ex del Villanovense, fue quién le puso el broche definitivo al encuentro en el marcador, no porque este peligrara, ya que daba la sensación de que el UCAM no empataría ni jugando hasta el día siguiente. En un contragolpe, Dani Pérez perdió el salto con Willy, Fran Pérez al intentar despejar cedió el cuero para que Valverde condujera este y batiera por bajo con un disparo cruzado a Germán. A partir deste momento la mayoría del público de La Condomina decidió que ya había visto todo lo que tenía que ver, terminando así una nueva tarde aciaga para su equipo.

Tras este encuentro el equipo azulgrana se sitúa en lo más alto de la tabla gracias al goal average y el universitario continúa fuera de los puestos de play off, a tan solo un punto de estos y a cuatro del líder, quedando patente que a día de hoy no está capacitado para competir por ser campeón del grupo IV.

