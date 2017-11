UD Melilla - AD Mérida: el resurgir o la caída del Imperio

Duelo trascendental el que se vivirá este próximo domingo desde las 12 horas. Dos equipos muy diferentes como la UD Melilla y la AD Mérida se ven las caras con urgencias y necesidades. Los melillenses no han perdido aún en casa tras catorce jornadas y buscan con ansia los tres puntos que les integren de nuevo en los playoff. Los emeritenses, que solo han sumado cuatro puntos de quince posibles, quieren cambiar la racha a domicilio tras haberse encendido las alarmas con el empate en casa ante el CD El Ejido 2012.

Al Melilla solo le vale ganar

Los hombres de Manolo Herrero sufrieron un duro golpe tras ser derrotados ante el Villanovense por 1-0. Los azulinos realizaron un mal encuentro con dejadez en defensa que propició el gol de los extremeños.

Es por ello que esta semana han realizado entrenamientos tanto tácticos como técnicos, además de sesiones de vídeo en busca de desarmar a los romanos. Los unionistas acumulan dos derrotas en los últimos cinco encuentros y ya hay quien reclama mayor esfuerzo a jugadores y quien pide más gol, pues hasta la fecha solo Yacine está siendo el delantero goleador.

Manolo Herrero podrá contar con todos los jugadores para el partido del domingo, aunque se presume que habrá cambios en el once titular respecto al encuentro ante el Villanovense. Además, tanto Yacine como Lolo Garrido están apercibidos y de ver una tarjeta amarilla se perderían el choque ante el Córdoba B.

Racha negativa del Mérida

Los hombres de Mehdi Nafti están pasando por una racha de la que no consiguen levantar cabeza, y no es que sea solo a domicilio sino también como local. La pasada jornada sumaron un empate a dos ante el CD El Ejido 2012, y aunque el propio entrenador haya dicho en la rueda de prensa tras el choque que el punto es positivo, lo cierto es que sabe a derrota. No solo porque sigan en la zona baja de la clasificación sino porque la imagen que vienen ofreciendo no es la deseable. Javi Gómez inauguró el marcador y Hugo Díaz en el último minuto empató el encuentro.

A pesar de la mala racha a domicilio, el Mérida puede sorprender a los azulinos; pues cabe recordar que la falta de gol de los melillenses les ha hecho dejarse varios puntos por el camino.

El conjunto emeritense llega al partido con numerosas bajas. A las ausencias por lesión de larga duración de Chema Mato y Jualu Hens, se suman las de Álex Bernal y Javi Gómez. Éste último podría entrar en la convocatoria de Nafti a última hora. Se pierden el choque por sanción Julio de Dios y Hugo Díaz; por lo que seguramente entren juveniles en la convocatoria.

Posibles alineaciones

UD Melilla: Dani Barrio, Pepe, Jilmar, Álex Cruz, Odei, Lolo Garrido, Juanma Espinosa, Rubén Martínez, Pedro Vázquez, Boateng y Yacine.

AD Mérida: Felipe Ramos, Iván Pérez, Paco Aguza, Michele Diana, Kike Pina, Javi Chino, Javi Hervás, Santi Villa, Jokin Esparza, Mustapha y Esnáider.

Árbitro del encuentro

Antonio Santos Pargaña será el encargado de dirigir el choque. El experimentado colegiado sevillano, que ya ha dirigido tres encuentros esta temporada, será quien imparta justicia este domingo.

Cabe destacar que esta temporada en dos ocasiones han vencido los equipos locales y en otra se saldó con un empate. A pesar de haber dirigido solo tres encuentros ya ha mostrado dos tarjetas rojas y 25 cartulinas amarillas. Es un árbitro muy tarjetero tal y como ha demostrado en sus nueve temporadas como colegiado.

Ha dirigido a la UD Melilla en dos ocasiones y ha recibido ocho cartulinas amarillas y una roja, con una victoria y una derrota. Al AD Mérida lo ha dirigido en una ocasión con victoria para lo emeritenses y habiendo recibido tres cartulinas amarillas.