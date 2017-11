Soplo de aire fresco para el Mérida

Google Plus

703 minutos, o lo que es lo mismo, 7 jornadas completas y 73 minutos de la octava: eso lo que le ha costado al Mérida conseguir el gol que le ha dado sus primeros 3 puntos fuera de casa. Los romanos llegaban a la ciudad autónoma de Melilla muy mermados tanto moral como físicamente. Las sensaciones y los resultados de los últimos partidos no eran los deseados y, además, las bajas les habían obligado a viajar con tan sólo 15 jugadores de la primera plantilla, siendo completada por el juvenil César.

Es por eso que el once titular no fue demasiado sorprendente. Nafti tuvo que adelantar a Chino a la medular para introducir a Diana en la zaga central junto con Aguza. Sin embargo, donde estuvo la gran novedad fue en la banda derecha. En esta ocasión, el franco-tunecino optó por devolverle la titularidad a Mustafá, y hay que destacar que el extremo no decepcionó en absoluto. Finalmente, el delantero Javi Gómez entró en la convocatoria, pero la ausencia de Hugo Díaz y las dudas sobre el estado del extoledano forzaron la aparición de Esnáider en punta.

Al contrario de lo que estaban acostumbrados los seguidores melillenses, el encuentro comenzó con un notable dominio del Mérida. La presión alta e intensa que ejercían los visitantes no dejaba al Melilla encontrarse cómodo. Así, llegaba en el minuto 10 el primer aviso de los romanos tras un disparo de Esnáider ligeramente desviado del marco. Los azulinos intentaban tocar cada vez más, y, a pesar de que el Mérida seguía teniendo controlado el partido, poco a poco ambos equipos se fueron tornando parejos. Una contundente defensa emeritense ahogaba cualquier intento de llegada por parte de los locales, pero las imprecisiones en el centro del campo tampoco facilitaban a los de Nafti hilar alguna jugada; en todas, la pelota acababa perdiéndose en el área contraria sin ningún tipo de peligro. Lo mismo ocurría cuando el Melilla tenía el balón en su poder, no siendo capaz de lograr colocar un tiro entre los tres palos.

Cuando parecía que la primera parte acabaría sin pena ni gloria para ninguno de los dos rivales, Mustafá se encontró con una clara oportunidad en el minuto 38. Perseguido por dos defensas, el extremo se plantó solo ante el Zamora del grupo IV, Dani Barrio, quién, con firmeza, despejó el chut con la mano izquierda. Ahora sí, tras un remate blando a las manos de Ramos de Yacine, ex del Mérida, el árbitro indicaba el final sin apenas un minuto de descuento.

Cambio de papeles

Si en la primera mitad la balanza se había decantado ligeramente hacia el lado visitante, esta vez era el Melilla quien salía motivado desde el primer minuto. Los de Manolo Herrero encontraron fluidez en ataque por banda derecha, por lo que Kike Pina tuvo que trabajar bastante en estos primeros momentos. La pesadez de juego del primer tiempo se convirtió tras el descanso en transiciones más rápidas y ofensivas, siendo el Melilla quien más peligro creaba. Ramos detenía en dos tiempos un potente tiro de Boateng en el 54’ y, un minuto después, la defensa rechazaba un doble disparo de Lolo Garrido. Los romanos se veían acorralados por el contrario e incapaces de salir con el balón jugado. La excepción vino de la mano de Mustafá a raíz de un pase en profundidad de Esnáider. Solo ante el portero de nuevo, no fue capaz de transformarla.

El partido empezaba a romperse con idas y venidas de ambos equipos hasta que, en el minuto 74, apareció la zurda de Kiu para mandar un imparable lanzamiento a la escuadra melillense. Imparable. Cabe destacar el gran gesto que tuvo el coreano con su ex equipo al no celebrar el importantísimo tanto que acababa de marcar. Consciente de ello, la afición se lo devolvió más tarde con una sonora ovación en su sustitución.

La caída de un Imperio… y el resurgir de otro

Los locales no supieron reaccionar ante el primer gol que les marcaban en su estadio en lo que va de temporada. Así, salvo alguna leve llegada sin peligro de los unionistas, el Mérida mantuvo el tipo hasta el final para llevarse, por fin, los ansiados tres puntos a la capital.

El Melilla, que venía de perder 1-0 en Villanueva de la Serena, ha visto rota la imbatibilidad por la que se caracterizaba el Álvarez Claro, tanto en goles como en resultados. A los emeritenses, por su parte, parece que no les fallan ni las piernas ni la cabeza en el comienzo de este Tourmalet. Siguiente etapa: el próximo domingo en casa ante el UCAM Murcia.

Puntuaciones VAVEL.COM