El gigante no es capaz de derribar el muro cartaginés

Tarde de emociones fuertes en el Estadio Nuevo Vivero donde ha sido el partido oficial número 350 como local en 2ª División B para el CD Badajoz.

Comenzó el partido con la gran intensidad del CD Badajoz que le caracteriza, ahogando al equipo visitante y no dejando jugar al rival, en el minuto 2, Juanma recibe un balón de un rechace que no esperaba a escasos metros del portero y que cortó el defensa; posteriormente, en el minuto 6 una buena jugada entre Juanma y Ruano acaba con el disparo desde la frontal del extremo de Usagre que atrapó el portero Marcos. En la siguiente jugada llegó la ocasión mas peligrosa del Cartagena donde el delantero Moussa, estando solo, no logró meter la pelota dentro de la portería defendida por Nestor.

En el minuto 25 otra ocasión de Ruano pegando un zapatazo desde la frontal y su disparo se fue rozando el palo. El conjunto cartaginés realizó su primer cambio en el minuto 27 tras la lesión de Cordero.

En el minuto 30 llega la acción polémica del partido, una agresión de Moisés sobre Alex Rubio donde el colegiado andaluz mostró la cartulina roja, donde el público influenció su decisión, ya que el defensa propinó una patada a Juanma en una acción donde no se estaba disputando el balón, acción que enfureció a la afición y estuviera en su contra. A partir de ahí, poco más que contar de la primera parte, salvo el cambio obligado del Cartagena introduciendo un defensa por uno de los de arriba.

En la segunda parte, el equipo visitante tiró de táctica y se echó atrás pero luego defendiéndose con el balón para que el conjunto pacense no pudiera asediar la portería contraria, con un gran Sergio Jiménez en la medular del conjunto cartaginés,que ha hecho un partido bastante completo. Los cambios que realizó Juan Marrero no sirvieron para desiquilibrar la balanza hacia el equipo blanquinegro.

En el minuto 78 llegó la ocasión mas peligrosa para el conjunto de Juan Marrero, un pase espectacular pase de Javi Rey para Juanma que encara pero tras regatear la saca el defensa a córner cuando iba a definir delante del portero visitante.

No existieron mas ocasiones claras, fue un partido con mucha intensidad donde el conjunto pacense le plantó un partido de tu a tu ante un gran equipo plantado en el césped donde hubo una intensa lucha en el centro del campo.

Primer 0-0 en casa de la temporada. No se producía este resultado desde el 8 de Abril del 2012, precisamente, ante otro equipo murciano, el Lorca Atlético. Con este resultado, el conjunto extremeño sale de los playoff de descenso pero sólo sube una posición, la próxima semana visitan La Nueva Condomina en un duro partido contra el Real Murcia, donde buscarán pegar un puño encima de la mesa y llevarse los tres puntos.

Por su parte, el FC Cartagena es el nuevo líder de este grupo tras el tropiezo del Extremadura en casa, precisamente frente al Real Murcia. La semana que viene recibe en el estadio Cartagonova a un Betis B en descenso, que está necesitado de puntos, el conjunto dirigido por Alberto Monteagudo buscará los tres puntos para asegurar el liderato una semana más.