Euforia grana con el 'salmeronismo'

Afición del Real Murcia

¿Quién lo iba a decir? Esa es la pregunta que se hace estos días el aficionado murcianista y es que su equipo está viviendo sus mejores momentos desde que la temporada dio su pistoletazo de salida el pasado mes de agosto.

Tras la llegada de Salmerón hace ya un mes, el Real Murcia ha ido a más con el paso de las jornadas y es que el técnico almeriense ha conseguido despertar, y de qué manera, a un vestuario plagado de calidad pero que no terminaba de demostrarlo cada domingo.

Salmeronismo

Es el término que el aficionado pimentonero le pone a esta transformación de su equipo. El conjunto grana, que era un equipo sin alma y con graves fracturas en defensa, ha notado un gran cambio de la mano del nuevo técnico. El ex entrenador del UCAM Murcia ha conseguido crear un equipo sólido y mucho más intenso dejando de lado, eso sí, el "jogo bonito" y el espectáculo.

El Real Murcia suma, en estos últimos cinco partidos, cuatro victorias y una sola derrota, ante el Cartagena. Y es que Salmerón no solo ha conseguido cosechar una buena dinámica, sino que además ha dado en la tecla para transformar una defensa paupérrima donde cada semana dejaba destrozos atrás a ser un muro infranqueable, siendo el Cartagena el único equipo en derribar el muro grana en estos últimos cinco choques. Ni Sánlucar al principio, ni Basadre después, consiguieron sacar todo el jugo a una defensa creada en Segunda División, pero desmantelada por cualquier ataque en Segunda División B.

No solo el bloque en su conjunto está mostrando otra cara sino que jugadores como Carnicer, quien empezó cuestionado pero que con la llegada de Salmerón se ha acabado convirtiendo en un pilar fundamental en el centenario equipo de la capital del Segura. U otros como Forniés, otro jugador que llegaba con el cartel de categoría superior pero que tuvo un comienzo nefasto, han ido mejorando en las últimas jornadas dejando muestra del gran talento que tienen. Cierto es que aún faltan por despertar otros de tantos nombres que ilusionaban en verano, pero que no han terminado de dar la talla como puede ser el caso de Fernando Llorente. El ex del Cartagena que cruzó el puerto de la cadena como el gran fichaje del verano por el mero hecho de cambiar la albinegra por la grana, está siendo una desilusión semana tras semana ya que el segoviano no termina de encontrarse cómodo en un equipo del cual todo apunta a que saldrá en invierno. Otro de los nombres del cual se habla, y no para bien, es el de David Sánchez y es que el jugador grana está a años luz de su gran rendimiento mostrado el curso pasado.

El murcianismo por fin afronta unos días de ilusión. Tras tres meses ya consumidos de competición, el Real Murcia podría dormir este sábado en playoffs por primera vez en lo que va de curso siempre y cuando consiga vencer al Badajoz. Salmerón ha sabido revolucionar muy bien a este equipo pese a verse muchas veces con obstáculos como las numerosas bajas del equipo como consecuencia de una mala planificación en verano.