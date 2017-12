Foto: José Martía Colomo (Vavel.com)

La Navidad es, en teoría, un periodo de alegría, reencuentros y paz. Y digo en teoría ya que hay un ámbito donde esta época trae de todo menos tranquilidad: el fútbol. El parón navideño suele ser aprovechado por los equipos peor parados para llevar a cabo algún cambio que les ayude a conseguir los objetivos propuestos. Sin hablar del “tráfico” de jugadores, el cual se anima casi más en invierno que en verano, normalmente este tipo de decisiones suelen tomarse en torno al banquillo. Sin ir más lejos, el mismo Eduardo Berizzo fue destituido hace apenas unos días como entrenador del Sevilla FC. No obstante, a quienes más hacen temblar las Pascuas es a los técnicos de divisiones más humildes.

Los aficionados del Mérida AD saben, por desgracia, a qué nos referimos. Desde que se fundara en 2013, su club aún no ha acabado ninguna temporada de 2ªB sin cambiar de entrenador, y tendrán que esperar a la siguiente para volver a intentarlo. En la 2015/2016, el despedido fue Ángel Alcázar y el sustituto, Antonio Gómez, una decisión muy poco compartida por los seguidores romanos ya que Alcázar les llevó a la gloria tan solo unos meses antes y, con el nivel de plantilla con el que contaba, tan mal no lo estaba haciendo. Distinto fue el cambio del siguiente curso, cuando José Miguel Campos (ahora en el UCAM Murcia) ni siquiera llegó a la octava jornada. Eloy Jiménez fue el elegido para ocupar su puesto, y tanto gustó en el Romano que directiva y aficionados hicieron todo lo que estuvo en sus manos para que el de Hellín se quedase con ellos. Sin embargo, Jiménez rehusó la propuesta, y es así como se llegó al protagonista que nos concierne hoy: Mehdi Nafti.

El extécnico emeritense se estrenó como entrenador en la categoría de bronce la temporada pasada, dirigiendo al Marbella durante casi 7 meses. Con su entonces equipo 3º en la clasificación, fue destituido en marzo por una mala racha de 4 partidos sin ganar. A pesar de esta experiencia tan corta y poco fructífera, su elección por parte de la directiva emeritense no fue mal recibida por los aficionados. Quizás el hecho de conocer de antemano el carácter del franco-tunecino debido a su pasado como futbolista pudo haber provocado esta reacción, puesto que la grada romana, ya saben, si de algo tiene fama es de exigente. Sea por lo que fuere, Nafti fue bien acogido en la capital extremeña.

El primer examen de la temporada tuvo lugar en el Estadio Romano, y la victoria ante el San Fernando no hizo sino ilusionar aún más a los pecholatas. A pesar de las derrotas y empates fuera de casa (en la segunda jornada el Mérida se quedó los 3 puntos en Granada y, en la cuarta, sólo pudo conseguir 1 en Jumilla), nadie en Mérida perdía la fe. La eliminación en la segunda fase de Copa del Rey (en la primera el Mérida salió exento) a manos del Fuenlabrada no hizo disminuir la confianza de la grada en su entrenador. Los aficionados comenzaban a ser conscientes de las limitaciones de la plantilla confeccionada por Bernardo Plaza, director deportivo, pero el hartazgo colectivo tardaría aún en llegar.

Más de una vez se le ha escuchado decir a Nafti que para él, cada partido es una final, pero ese término apenas se acerca a lo que de verdad significa el derbi Mérida-Badajoz para los hinchas de ambos clubes extremeños. El 8 de octubre tuvo lugar el tan esperado encuentro entre dos rivales acérrimos, y al técnico no le pudo salir mejor su intento de hacer calar profundamente el sentimiento romano en su plantilla, a pesar de ser ésta prácticamente foránea. Tanto fue así que el derbi se convirtió en el partido con más intensidad de lo que llevamos de temporada, y como prueba de ello tenemos el abrumador 3-0 que le fue endosado a los pacenses.

Tan solo un pequeño pero importante matiz manchaba la trayectoria inicial de Nafti en la capital: la falta de victorias a domicilio. El equipo parecía ser otro lejos del Romano, y lo máximo a lo que llegaban era a simples empates que no llenaban a nadie dentro del club. No obstante, el hecho de, al menos, seguir sumando poco a poco hacía no saltar ninguna alarma. Sin embargo, no duraría mucho esta sensación. Apenas dos jornadas después del gran derbi, llegó el punto de inflexión de la era Nafti. El colista de entonces, el Lorca, visitaba el Romano con más miedo que emoción, y al final, quienes salieron del estadio frustrados fueron los emeritenses. La derrota por 0-2 en campo propio dolió mucho a todos los niveles, y auguró la temida mala racha que todos en 2ªB desean evitar pero que nadie consigue lograr. Dos fracasos consecutivos fuera de casa (ante Linense y Recreativo de Huelva) fueron disimulados ligeramente por los tres puntos conseguidos entre medias ante el entonces líder, el Écija. Un empate a dos con sabor a derrota de nuevo en casa ante el Ejido desesperó a los aficionados romanos, los cuales no se esperaban en absoluto lo que sucedería en la jornada siguiente. Su equipo visitaba el Álvarez Claro, feudo del Melilla, quien no sólo aún no había perdido allí sino que ni siquiera había encajado un gol. Carentes de buenas sensaciones y esperanza, los de Nafti consiguieron la tan ansiada primera victoria a domicilio.

El Tourmalet del Mérida no podía empezar mejor, y es que a ese partido le seguían los enfrentamientos contra UCAM, Villanovense y Extremadura. Dos empates iniciales conformaron a los pecholatas, pero el amargo sometimiento ante sus vecinos almendralejenses frustró la ilusión por volver a caminar hacia arriba. Un último partido ante los suyos le ofrecía al Mérida la oportunidad de dejar buen sabor de boca de cara a la vuelta de navidades, pero otro decepcionante empate más acabó con la paciencia de los seguidores romanos, quienes, al finalizar el encuentro, pidieron con gritos y silbidos la cabeza del anteriormente mencionado Bernardo Plaza. La afición romana demostró ser inteligente al reconocer las verdaderas limitaciones de su club, ubicándolas perfectamente en las altas esferas y dando apoyo máximo al entrenador, que no podía hacer más con lo que tenía; sin embargo, la directiva hizo caso omiso a dichas peticiones, y el final ya se lo hemos contado.

La decisión del cese fue tomada el martes 19 de diciembre, y el club ya se encuentra gestionando la contratación del sustituto. Antes de dejar Mérida para siempre, el franco-tunecino aprovechó la oportunidad que Canal Extremadura Radio le brindó para despedirse elegantemente de su exequipo y declararse, desde ya, un aficionado romano más.