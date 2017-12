Loren Morón: “Tengo un sueño y no me lo va a quitar nadie”

Google Plus

Loren junto a Dani Martín tras su presentación | Foto: Manuel López (Vavel.com)

El inicio de la era de Loren Morón en el Mérida ya es una realidad. Esta vez no llevará el cuatro en la espalda y no tendrá a su lado a Paco Leal, Manolo Monparlet o Jaime Molina, entre otros. El marbellí llega a Mérida para tomar las riendas del que ha reconocido es el equipo de su vida, junto con el Recreativo de Huelva.

A las doce del mediodía se presentó en la sala de prensa del Estadio Romano de Mérida el nuevo entrenador romano, Loren, junto con el presidente de la entidad Daniel Martín. Tras posar con el escudo tomó la palabra precisamente el máximo mandatario del club para hablar sobre las críticas que habían recibido en los últimos días.

Daniel Martín comenzó dando las gracias a Mehdi Nafti por los servicios prestados y aseguro que tanto él como el club querían más. El presidente romano aseguró que el club necesita un “impulso económico” para seguir creciendo y pidió “dejar trabajar” a los empleados del club. Además pidió el apoyo de la que asegura que es “la mejor afición de Extremadura”.

Tras el presidente emeritense, le tocó tomar la palabra a un emocionado Loren que “tenía una espinita clavada” y que volvía a la que fue su casa hace dos décadas como jugador. “El Mérida no es de Dani Martín, ni de Bernardo Plaza. El Mérida es de los socios y de la ciudad”, aseguró en sus primeras palabras. El propio Loren aseguró que se le saltaron las lágrimas cuando recibió la llamada del presidente del Mérida.

El nuevo técnico romano se mostraba encantado y era palpable en él una mezcla entre recuerdos del pasado y la ilusión por el futuro: “He leído antes lo de hicimos historia… Ya la hice como jugador y por qué no hacerlo como entrenador. Tengo un sueño y no me lo va a quitar nadie”.

Loren se acordó también de gente que le ayudó en su época como jugador en Mérida como el delegado Fernando Torres y el utilero Felipe Tarriño, allí presentes. También se acordó con especial cariño de Pepe Fouto y de Juanma Prieto, que no asistieron al acto.

Respecto a su actual plantilla se mostró con ganas de empezar a entrenar con ellos y en cuanto a los fichajes confirmó que el club “está trabajando" para mejorar la plantilla. Loren se mostró convencido de hacer que sus futbolistas den lo mejor en césped y aseguró que lo va a dejar todo por “su Romano”. Como entrenador se describió como un técnico al que le gusta que sus equipos presionen en campo contrario y que no tengan miedo a fallar, destacando sobre todo “compromiso y carácter”.

El mismo entrenador confirmó que seguirá contando con el segundo entrenador que ya estaba en el equipo, Pepe Bermúdez, y con el preparador físico Pedro Abraham. El nuevo técnico romano ya ha conoce a sus jugadores y tiene por delante una vuelta para mejorar la situación del Mérida en la tabla. Su debut será en el Estadio Romano el día 7 de enero precisamente ante el Marbella, ciudad en la que nació y donde jugó y entrenó.