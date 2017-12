Anuario VAVEL UCAM Murcia 2017: vuelta a la realidad

'Los Pérez' y Quiles celebrando un gol esta temporada. Foto: UCAM Murcia.

Enero, mes de nuevos propósitos y de cambios por antonomasia, también para un UCAM Murcia que estaba viviendo su primera temporada en Segunda A. El equipo no rindió bien en los últimos meses de 2016, por ello al final de este se situaba penúltimo en la tabla (18 puntos) con tan solo cuatro victorias. Tras la dura goleada en Huesca, Salmerón, técnico del ascenso, fue cesado.

Clave Francisco

Lo reemplazó Francisco Rodríguez, que se encontraba en el paro después de su última experiencia en el Almería. Su debut oficial en el banquillo tuvo lugar en Santo Domingo, estadio del Alcorcón, el 8 de Enero, en un choque cerrado que terminó igual que empezó, sin goles y con empate en el marcador. El almeriense, a pesar de no lograr la victoria, impregnó otro espíritu en el bloque y rascó un empate fuera de casa, en un campo siempre complicado, en el que fue su primer capítulo como preparador universitario. Sin tiempo para continuar acoplando a sus futbolistas, tres días después visitaba La Condomina el todopoderoso líder que gobernaba con mano de hierro disparado hacia Primera División, el Levante. Este encuentro, aplazado a enero por las lluvias, finalizó con victoria granota sin demasiado esfuerzo (0-2). Seguidamente, el UCAM disputaría dos partidos consecutivos como local. El primero, una auténtica final adelantada por la salvación frente al Nástic, pero el equipo azuldorado no pudo pasar del empate. El segundo, el primer triunfo del año frente al Zaragoza gracias a un solitario tanto de Collantes. El trabajo del nuevo técnico comenzaba a dar sus frutos.

Segunda vuelta de play off

Aupados por la moral de la importante victoria, los universitarios encadenaron varias semanas sin conocer la derrota: empataron en Córdoba y Elche y vencieron al Sevilla Atlético en casa, lo que les permitió abandonar, después de muchas semanas, los puestos de descenso. Acto seguido, el Valladolid, con su triunfo en el feudo universitario, se encargó de recordarles a los de Francisco que la Segunda es una competición tremendamente complicada y que alcanzar el objetivo no sería sencillo. Pero rápidxamente se recompusieron y lograron una victoria clave y agónica en Almería (2-3) -rival directo- con penalti incluido, detenido por Biel Ribas. A quien no pudieron superar, también dos contricantes por huir de la quema, fue a Mallorca y Mirandés, ante los que cosecharon sendos empates para seguir sumando.

El UCAM en este momento de la temporada cumplía la siguiente máxima: no podemos ganar todos los partidos, pero al menos perdamos los menos posibles. De esta forma, vencieron al Getafe en casa y empataron con Reus y Cádiz. Permanecían fuera del los puestos señalados en rojo, pero el abismo estaba aún demasiado cerca. Mucho más próximo tras las dos derrotas consecutivas frente a Oviedo y Rayo, algo que no le sucedía a los universitarios desde la primera vuelta del campeonato. Las dos últimas malas experiencias se esfumaron con los sorprendentes triunfos frente a Girona en Montilivi y Tenerife en casa, dos equipos situados en la parte noble de la clasificación, uno en ascenso directo y el otro en puestos de promoción. Se enfrentaron al reto de sumar en las salidas a Soria y Lugo y solo consiguieron echar al zurrón un punto. Otro equipo de play off, necesitado por mantenerse en zona de privilegio, viajó hasta Murcia el 20 de mayo: el Huesca. Los universitarios les pasaron por encima (3-1) gracias al doblete de Jona -que marcó once goles en el segundo tramo del campeonato- y al tanto de Morillas en el descuento para llevar el éxtasis definitivo y la tranquilidad a la grada. Restaban solamente tres partidos y la distancia con el descenso era de cinco puntos. Todo parecía hecho, jugadores, integrantes del club y aficionados rozaban con las yemas de sus dedos la salvación.

Crónica de un descenso no anunciado

Tres partidos señalados en el calendario: Levante en el Ciudad de Valencia, Alcorcón en casa y Nástic en el Nou Estadi. El equipo universitario tenía la necesidad de ganar uno de los tres choques para certificar su estancia en la categoría de plata la próxima temporada. La realidad es que ni siquiera logró sumar un punto de los nueve que había en juego. El primer duelo fue frente al Levante. El equipo valenciano ya había alcanzado el ascenso y se había proclamado campeón hace algunas fechas, aprovechándo los pinchazos de sus perseguidores. El encuentro comenzó a pedir de boca para los intereses universitarios con el gol de Jona de cabeza, pero la alegría tan solo duró siete minutos, lo que tardó Natxo Insa en poner la igualada. Con ese marcador se llegó al descanso. En la segunda mitad el UCAM desperdició ocasiones claras en el área rival y acabó sucumbiendo (3-1) frente a un equipo con una gran pegada.

La misma tónica se siguió en el enfrentamiento en casa frente al Alcorcón, el día en el que para muchos se produjo el descenso virtual de los universitarios. Estos salieron a por su rival y dispusieron de acciones clamorosas para adelantarse en el marcador, pero la suerte y el acierto le fueron esquivos un día más. Al borde del descanso, tal y como sucedió en la anterior jornada, Pablo Pérez, tras un gran envío de Iván Alejo, anotó el único tanto del encuentro. El nerviosismo hizo acto de presencia en los futbolistas del UCAM y no fueron capaces de generar oportunidades para, al menos, empatar el encuentro.

La última jornada se le presentaba a los universitarios como un todo o nada y las circunstancias le eran adversas. Alcorcón y Almería jugaban en casa frente a Lugo y Reus, ya con los deberes hechos, por lo que el cuarto descendido con total probabilidad saldría del duelo entre Nástic y UCAM. Y así fue. El partido fue una sucesión de imprecisiones por parte de ambos conjuntos, muestra de lo que había en juego. Las ocasiones brillaron por su ausencia prácticamente hasta el último cuarto de hora cuando tuvo lugar la acción que marcó el encuentro y, a la postre, la temporada. Pere Milla, delantero universitario, realizó una incursión en el área y fue derribado por Xavi Molina. El colegiado señaló el punto de penalti sin dudarlo. Jona, máximo goleador universitario que ya había anotado dos penaltis esa campaña, cogió el balón, lo puso a los once metros y lanzó fuerte y abajo hacia su costado zurdo, pero Manolo Reina, guardameta local, le adivinó las intenciones y rechazó el esférico. Otro mazazo más que echarse a la mochila en tan poco tiempo. En el descuento, Manu Barreiro culminó un contragolpe y le dió la salvación a su equipo. El UCAM Murcia volvió a Segunda B, su hábitat natural en su joven historia.

Meta alcanzada

El entrenador y la mayoría de la plantilla dieron la espantada a la finalización de la temporada, tan solo permanecieron Góngora, Fran Pérez y Kitoko, los cuales decidieron firmar la renovación. Jugadores importantes como Biel Ribas y Tekio decidieron poner fin a su relación contractual con el UCAM para enrolarse en los proyectos de Murcia y Elche. Pedro Reverte, director deportivo universitario, nombró a Lluís Planagumá como el técnico que debía devolver al equipo a Segunda A y confeccionó una plantilla prácticamente nueva, sin poder competir económicamente con otros clubes por jugadores muy cotizados en la categoría. Quince fueron las nuevas caras que se sumaron al renovado proyecto universitario. A las que hay que añadir la vuelta de Isi Ros y Dani Pérez de sus respectivas cesiones y la irrupción del canterano Javi Fernández con ficha del primer equipo, el cual contó con un gran protagonismo de la mano del entrenador catalán.

La temporada empezó de maravilla, con un pleno: tres victorias consecutivas frente a Granada B, Las Palmas y Jumilla. Los triunfos paliaron la tempranera eliminación en Copa del Rey en Cartagena con un tanto del conjunto albinegro en los últimos minutos de la prórroga. Con mejor o peor juego (algo secundario) el equipo iba sacando adelante los partidos en un grupo tremendamente competido donde está primando la igualdad. Destacan los encuentros de Nueva Condomina frente al Real Murcia o el del Colombino frente al Recreativo de Huelva, en el que el conjunto universitario mostró su potencial y consiguió dos victorias muy importantes con Alberto Quiles, delantero cedido por el Córdoba, en modo estelar. Hasta que en el mes de noviembre se produjo un bache importante, las sensaciones y los resultados fueron malos y el sacrificado fue el entrenador. Lluís Planagumá, a pesar de estar a tan solo un punto del play off y a cuatro del líder, fue despedido tras la derrota (0-2) en casa contra el Extremadura. El relevo lo tomó José Miguel Campos, el cual en cinco partidos le ha dado la vuelta a la situación primero consiguiendo dos empates y después tres victorias consecutivas (dos de ellas en casa por primera vez en esta campaña), sumando cinco partidos sin perder para alcanzar parcialmente el objetivo del play off al término de la primera vuelta.

A pesar de esto, el fin de año ha tenido un sabor un tanto amargo para la familia universitaria. Germán Parreño, guardameta titular, se lesionó de gravedad en el último partido frente al San Fernando, una rotura de tibia y peroné le impedirá volver a colocarse bajo los palos esta temporada. Asimismo, el defensa Góngora también estará de baja en el arranque de 2018, puesto que hace unos días fue intervenido de una osteopatía en el pubis. Dos contratiempos a los que tendrá que hacer frente el club universitario para sacar adelante sus propósitos en la primera mitad del nuevo año, que no son otros que la clasificación para el play off y el posterior ascenso.